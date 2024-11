Les petits et grands secrets de Kamala Harris

Qui est vraiment Kamala Harris ? La Californienne de 60 ans est la première femme et la première Afro-Américaine aux origines asiatiques à concourir pour la présidence des États-Unis. L'ex-procureure et sénatrice de Californie, qui met en avant son incarnation d'un monde plus égalitaire, défenseure de la diversité, incarne les espoirs du parti démocrate pour réformer un pays très divisé. Voici une liste non-exhaustive de caractéristiques et de faits marquants la concernant.