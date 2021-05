Accident de métro à Mexico : le dernier bilan, des images terribles

Un accident de métro s'est produit à Mexico, capitale du Mexique. Le pont sur lequel roulait une rame s'est effondré. Le bilan, encore provisoire, fait état de 20 morts et de plusieurs dizaines de blessés.

[Mis à jour le 4 mai 2021 à 10h18] Un grave accident de métro s'est produit dans la capitale du Mexique, Mexico, dans la nuit de lundi à mardi. Un pont du métro aérien de la ville s'est effondré alors que passait une rame, avec à son bord plusieurs dizaines de passagers. Selon le dernier bilan des autorités locales, au moins 20 personnes ont perdu la vie et 70 autres ont été blessées et ont été transférées à l'hôpital. Alors que ces chiffres sont toujours provisoires, les opérations de sauvetages, mobilisant des dizaines de pompiers et secouristes, se poursuivent près de la station Olivos, dans le sud de Mexico, lieu de l'accident.

Un témoin s'est confié à la chaine de télévision mexicaine Televisa, relatant la violence du drame. "Soudain, j'ai vu la structure qui se brisait. Lorsque la poussière s'est dissipée, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire pour aider. Le silence était terrible. Deux personnes ont été sorties des décombres. Les autres sont encore enfouies", a-t-il raconté.

Les secours se pressent autour d'un pont effondré à Mexico. L'accident s'est produit alors qu'un métro traversait l'édifice #AFP #AFPTV José Osorio pic.twitter.com/bCQ6NRBWGo — Agence France-Presse (@afpfr) May 4, 2021

#Mexique : Au moins 13 morts et plus de 70 blessés dans un accident de metro à Mexico via @Letra_por_letra pic.twitter.com/YE7rzyQzGA — LesNews (@LesNews) May 4, 2021

Ces opérations avaient été suspendues dans un premier temps, afin de sécuriser la deuxième partie du pont, qui menaçait de s'effondrer à son tour. Le drame est survenu sur la ligne 12 du métro de Mexico, pourtant très récente car construite en 2012. Maire entre 2006 à 2012, mais également architecte sur le projet au moment de la construction de la ligne, Marcelo Ebrard a déploré "une terrible tragédie", appelant sur Twitter "à enquêter sur les causes et de définir les responsabilités".

Un appel qui n'est pas resté vain puisque la maire actuelle de la capitale du Mexique, Claudia Sheinbaum, a annoncé l'ouverture d'une enquête. En 2014 déjà, l'état de la ligne 12 avait été à déplorer après des risques avérés de déraillement. Trois ans plus tard, en 2017, le séisme de l'Etat de Puebla ayant fait près de 400 morts avait provoqué des fissures sur certaines infrastructures.