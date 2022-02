Rayan coincé dans un puits au Maroc : l'enfant est mort, les raisons de son décès

MAROC. Cela faisait quatre jours que Rayan, un enfant de 5 ans, était coincé dans un trou profond de 32 mètres, dans un village au nord de Chefchaouen. Les secouristes ont réussi à extraire l'enfant. Hélas, le garçonnet est décédé a annoncé le roi du Maroc.

[Mis à jour le 6 février 2022, à 07h35] "A la suite du tragique accident qui a coûté la vie à l'enfant Rayan Oram, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé les parents du défunt, mort après être tombé dans un puits", peut-on lire dans un communiqué transmis par le roi Mohamed VI, actant la mort du petit Rayan ce samedi 5 février. Depuis ce mardi, les secours étaient à l'œuvre pour sortir le jeune Rayan, 5 ans, d'un puit dans lequel il était tombé. Mesurant 32 mètres de haut, la tâche était ardue et les secouristes ont mis quatre jours à arriver jusqu'à l'enfant. Une opération d'autant plus délicate étant donné la nature du sol et le risque d'éboulement.

Finalement, après de multiples efforts, Rayan a pu être sorti de ce puit asséché. Dès son extraction, aucun info n'a filtré sur son état de santé : Il est " impossible d'affirmer qu'il est vivant avec certitude ", avait ainsi reconne auprès de l'AFP un chef sauveteur, Abdelhadi Tamrani. Bien qu'ayant transmis durant ces longs d'attente, de l'eau et de l'oxygène au garçonnet, il était impossible de savoir si il avait pu les utiliser.

Le sort du petit Rayan a ému le monde entier. En effet, des milliers de messages ont été diffusés sur les réseaux sociaux tout au long de l'extraction, et à l'annonce de sa mort. Ainsi, le hashtag #sauvezrayan était encore ce samedi en tête des principales tendances de Twitter au Maroc.