"DIRECT. Conflit Ukraine - Russie : pourquoi la guerre est toujours redoutée ?"

UKRAINE. Les tensions s'intensifient à la frontière entre l'Ukraine et la Russie ce samedi 19 février 2022. Les autorités ukrainiennes ont indiqué que 66 nouveaux échanges de tirs se sont déroulés jusqu'à 7 heures du matin. Un militaire ukrainien a été tué.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des échanges de tirs ont eu lieu entre les forces armées ukrainiennes et séparatistes prorusses. Les autorités ukrainiennes font état de un mort dans leurs rangs.

Ce samedi 19 février, les autorités russes ont annoncé que des exercices militaires "stratégiques" ont été lancé. Dans un communiqué, le Kremlin a indiqué que "les objectifs prévus lors des exercices des forces de dissuasion stratégique ont été accomplis pleinement, tous les missiles ont atteint les cibles fixées". La présidence russe a précisé que ces exercices ont impliqué des "tirs de missiles balistiques et de croisière".

En Ukraine, des habitants résidant dans la région du Donbass sont évacués en Russie, à la suite des annonces des chefs des Républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk. Une décision qui fait suite aux bombardements dont ont fait l'objet plusieurs communes tout au long de la journée de vendredi. Sur place, certains évoquent une mise en scène.

Comme la veille, les abords de Stanytsia Luhanska, ville contrôlée par le gouvernement ukrainien dans une région (Donbass) aux mains des pro-russes, ont, notamment, été visés. Si le secteur est sous tension depuis des années, un nombre bien plus important d'incidents qu'à l'accoutumée a été recensé selon l'armée ukrainienne.

En début de journée, vendredi, la Russie a annoncé un nouveau retrait de troupes militaires présentes à la frontière avec l'Ukraine. Cependant, des exercices militaires seront menés dans la journée de samedi.

Une annonce faite après la menace faite par Vladimir Poutine aux Etats-Unis d'une "mise en œuvre des mesures d'un nature militaro-technique" "en l'absence de la volonté de la partie américaine de s'entendre sur des garanties fermes et juridiquement contraignantes pour assurer notre sécurité vis-à-vis des États-Unis et de leurs alliés". Le renoncement de l'intégration de l'Ukraine dans l'Otan est la principale garantie demandée.

Selon l'Ukraine, au moins 147 000 soldats russes sont postés à la frontière, soit plus qu'en début de semaine, en dépit des dires du Kremlin sur le retrait de certaines unités.

A l'origine, principalement, de la menace d'une attaque de la Russie en Ukraine : la volonté de cette dernière d'intégrer l'Otan, ce que n'accepte pas Vladimir Poutine.

Jeudi 17 février 2022, les tensions entre l’Ukraine et la Russie ont pris une autre dimension. Dans la région conflictuelle du Donbass, la ville de Stanitsa Louganska a été la cible de bombardements. Il s’agit d’une commune dirigée par le gouvernement ukrainien, mais située dans une région (le Donbass) qui est aux mains des séparatistes pro-russes. Elle est située dans l’est de l’Ukraine, tout proche de Louhansk, capitale de la République populaire de Lougansk, un territoire autoproclamé dirigé par les pro-russes (non reconnu à l’international), et à quelques kilomètres à vol d’oiseau de la frontière avec la Russie. C’est ici que plusieurs bombardements ont été effectués, touchant une école, des habitations, des lignes électriques ou encore un gazoduc. Le village de Vrubivka, à l’ouest de Lougansk a également été frappé (un obus est tombé dans la cour d'un lycée, sans faire de blessé), tout comme celui de Maryinka, dans la région de Donetsk (plus au sud), om un obus est tombé près d'un arrêt de bus près de l'école. Chacun des deux camps s’accuse mutuellement des attaques. Vendredi 18 février, des bombardements ont à nouveau eu lieu dans le Donbass.

Le 14 février, Boris Johnson a dit craindre une invasion de la Russie "dans les 48 heures à venir", après un week-end au cours duquel le climat s’est enfiévré en raison, notamment, des appels lancés par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, l’Allemagne ou encore les Pays-Bas, recommandant à leurs citoyens établis en Ukraine à quitter le pays. La Russie avait, à ce moment-là selon les Etats-Unis, "bien plus de 100 000" soldats postés à la frontière. Si les échanges téléphoniques entre les dirigeants français et américains avec leurs homologues russes et ukrainiens se sont multipliés pour tenter d’apaiser la situation, un exercice militaire a été organisé en mer par la Russie, tandis que les Etats-Unis ont envoyé 3000 soldats en Pologne, pays frontalier avec l’Ukraine… mais aussi l’oblast de Kaliningrad, cette exclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie, tous deux membres de l’Union européenne.

Après un week-end de fortes tensions, Boris Johnson a appelé Vladimir Poutine, lundi, à reculer du "précipice". De son côté, Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, a exhorté ses voisins à la désescalade : "les activités militaires de la Russie à la frontière ukrainienne ne sont pas compréhensibles. Il n'y a pas de motifs raisonnables pour un tel déploiement militaire. Et nous demandons à la Russie de saisir les offres de dialogue existantes." Pour sa part, la Russie a répondu, via une conversation entre Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, diffusée à la télévision, "qu’il y a toujours des chances" pour trouver un point d’entente avec l’Occident. "Il me semble que nos possibilités sont loin d'être épuisées […] A ce stade, je suggérerais de les poursuivre et de les étoffer", a indiqué Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères. "La priorité est d'éviter une guerre, nous devons parvenir à une solution diplomatique", a déclaré de son côté Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui s’est lui aussi invité à la table des négociations.

Mais depuis, c'est la guerre des chiffres et des provocations. Car alors que la Russie a annoncé à plusieurs reprises, depuis le mardi 15 février, retirer des unités militaires postées à la frontière, le nombre d'hommes déployés par Vladimir Poutine serait, a contrario, en hausse selon les Etats-Unis et l'Ukraine. Entre 149 (selon l'Ukraine) et jusqu'à 190 000 militaires (selon les Etats-Unis) seraient postés le long de la frontière. Dans le même temps, les bombardements s'intensifient dans le Donbass. Pour les Occidentaux, il s'agit pour la Russie de créer "un prétexte" à une intervention, alors que cette dernière a dénoncé "des faits très dangereux, la principale cible de cette attaque [étant] des civils."

Où sont positionnés les militaires de la Russie à la frontière avec l'Ukraine ?

Selon une carte réalisée par l’AFP, en date du 13 février 2022, des militaires russes sont postés à plusieurs points de la frontière entre la Russie et l’Ukraine, longue de 1576km. Les forces déployées par Vladimir Poutine le sont à divers points stratégiques. Au sud-ouest de la Russie : d’abord en Crimée, mais aussi près du Donbass, cette région d’Ukraine tenue par des séparatistes pro-russes. La Russie a également positionné des soldats à mi-chemin, à une centaine de kilomètres à l’ouest de la deuxième ville de l’Ukraine, Kharkiv, également ex-capitale de l’Ukraine entre 1917 et 1934. Des forces militaires sont également présentes au nord de la frontière russo-ukrainienne, à proximité de la frontière avec le Bélarus. Il s’agit de l’un des points frontaliers le plus proche de Kiev, la capitale de l’Ukraine, située à un peu moins de 300 kilomètres. Par ailleurs, quelques bases arrières sont constituées, plus en retrait de la frontière : dans une région forestière à l’est du Bélarus, à Voronej, ainsi qu’à Volgograd. La frontière russo-ukrainienne est donc bien encerclée par les hommes de Vladimir Poutine.

Quelle est l'origine du conflit entre la Russie et l'Ukraine ?

La Russie et l’Ukraine ont un lien particulier. L’Ukraine était en effet l’une des entités constituant l’URSS, jusqu’à la dissolution de cette dernière en 1991 et la proclamation de l’indépendance ukrainienne. Cependant, l’Ukraine conserve des liens avec la Russie. En 2013, alors qu’un président pro-russe est en poste (Viktor Ianoukovytch), une révolution éclate dans le pays et chasse le chef de l’État. En répression Vladimir Poutine annexe la Crimée, un territoire ukrainien. Dans le pays, pro et anti-russes s’affrontent. Des séparatistes ukrainiens favorables au pays voisin prennent alors le contrôle de la région du Dombass avec le soutien de la Russie.

Si, depuis quelques années, le drapeau blanc était agité, Vladimir Poutine a soudainement déployé des dizaines de milliers d’hommes à divers points de la frontière entre la Russie et l’Ukraine, à l’automne 2021. Une inquiétante manœuvre expliquée, notamment, par la volonté politique de Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, d’intégrer l’OTAN. Ce qui, pour Vladimir Poutine, est "inacceptable". Le patron du Kremlin juge en effet que « la Russie a été dépouillée » avec l’indépendance de l’Ukraine. De là à vouloir mettre la main sur le pays ? Ces derniers temps, les diplomates internationaux veulent calmer les ardeurs d’un Vladimir Poutine qui certifie toutefois n’avoir aucune intention d’invasion.

Le 12 juillet 2021, Vladimir Poutine publie un long texte sur le site du Kremlin dans lequel il revient sur l’histoire qui lie la Russie et l’Ukraine depuis des siècles. Dans ses écrits, le président russe rappelle que "les Russes et les Ukrainiens ne formaient qu’un seul peuple" au regard de l’histoire entre les deux nations. Pour lui, l’indépendance prise par le pays voisin en 1991 "est notre grand malheur et notre grande tragédie commune". Un sentiment renforcé avec la volonté réitérée, en août 2021, du président ukrainien Volodymyr Zelenski d’intégrer l’Otan, et donc de s’éloigner un peu plus de la Russie. "Je ne peux pas admettre qu’on ne propose pas un plan d’action pour l’adhésion à l’Otan à l’Ukraine. Plus on attend, plus des pays hésitent sur cette question, et plus ça confirme l’influence de la Russie sur des Etats au niveau économique, politique, comme sur le plan des relations personnelles", déclare-t-il à plusieurs médias, dont Libération.

Au cours de l’automne, la Russie déploie environ 100 000 hommes à plusieurs endroits de sa frontière avec l’Ukraine. Une première menace ? Le 17 décembre 2021, la Russie rend publics deux propositions de traités qu’elle souhaitait signer avec l’Otan. Une rencontre entre des dirigeants russes, américains et des représentants de l’organisation est organisée. Vladimir Poutine exige plusieurs choses de ses interlocuteurs. La principale : un engagement à ne plus élargir l’Otan et n'entamer aucun nouveau processus d’adhésion, surtout avec l’Ukraine. Par ailleurs, le président russe veut que les Etats-Unis s’engagent à ne plus établir des bases et activités militaires en Ukraine, mais aussi dans divers états d’Europe orientale, du Caucase du sud et d’Asie centrale, soit des anciens territoires de l’URSS. Des exigences que la Russie souhaite faire appliquer car elle estime être menacée par l’Occident et craindre pour sa sécurité. En disposant, dans le même temps, ses forces militaires pour encercler l’Ukraine, Vladimir Poutine pose alors un ultimatum à peine déguisé.

Or, le 26 janvier 2022, les Etats-Unis adressent leur réponse, refusant de s’engager à ne pas élargir l’Otan et à fermer définitivement la porte à une adhésion de l’Ukraine. En revanche, les Américains ouvrent la voie pour des discussions pour évoquer la présence de missiles stratégiques et armes nucléaires en Europe et proposé "la possibilité de mesures de transparence réciproques en ce qui concerne nos positions militaires ainsi que de mesures pour améliorer la confiance en ce qui concerne les exercices militaires et les manœuvres en Europe". Devant le principal refus, des hommes supplémentaires sont déployés par Vladimir Poutine près de l’Ukraine jusqu’à la mi-février, brandissant la menace d’une invasion de l’Ukraine, même si le Kremlin a toujours refusé cette affirmation. Depuis, d'importantes tractations diplomatiques impliquant les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Ukraine et la Russie sont menées.