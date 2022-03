"DIRECT. Guerre en Ukraine : cessez-le-feu temporaire, la Russie prépare son assaut à Kiev"

GUERRE UKRAINE. Après l'Ukraine, la Russie annonce l'ouverture du couloirs humanitaires à Kiev, Kharkiv, Marioupol et Soumy. L'armée russe promet un "régime du silence" temporaire ce 7 mars 2022 pour permettre l'évacuation des civils. L'état-major ukrainien estime que les Russes regroupent "leurs ressources pour lancer un assaut" sur Kiev.

09:41 - La situation en Ukraine à 9h30 Point de situation en Ukraine : L'armée russe respecte un "régime du silence" depuis 10 heures ce matin, heure locale. Ce lundi 7 mars 2022, le cessez-le-feu temporaire doit permettre l'ouverture de couloirs humanitaires et l'évacuation des civils à Kiev, Kharkiv, Marioupol et Soumy. L'Ukraine a plusieurs fois demandé la mise en place de ces couloirs durant le week-end.

Les couloirs humanitaire ouverts par la Russie mènent vers la Biélorussie ou la Russie, depuis Marioupol et Soumy, un deuxième couloir est mis en place et conduit vers des villes de l'arrière-pays ukrainien.

Kharkiv était en proie à de violents bombardements dans la nuit de dimanche à lundi. Selon l'AFP, uniquement des infrastructures civiles ont été prises pour cible : un complexe sportif universitaire et des immeubles résidentiels.

Marioupol est en passe d'être assiégé, encerclé par l'armée russe depuis plusieurs jours. Hier, l'accord de cessez-le-feu conclu entre la municipalité et la Russie pour évacuer les civils n'a pas tenu, le maire de la ville portuaire assurant que la Russie continuait de bombarder la ville du sud de l'Ukraine et ses environs. L'édile parle d'une situation "très difficile" : "Cela fait cinq jours que nous vivons sans électricité, nous n’avons pas de chauffage ni de réseau mobile".

Kiev épargné par les bombardements depuis ce matin et toujours encerclé par les militaires russes. Avec une progression ralentie les troupes de l'occupant gagnent peu de terrain. Le convoi massif de 60 kilomètres de long s'est remis en route mais avancent au pas. Bilan de la guerre en Ukraine : Il est difficile d'établir un bilan civil précis, le service d'urgence de l'Etat ukrainien annonce 2 000 morts depuis l'invasion du 24 février 2022. L'ONU fait part dans un rapport en date du 6 mars, d'au moins 354 civils tués.

L’armée ukrainienne aurait neutralisé 11 000 combattants russes depuis le début de l’invasion, le 24 février. Ce bilan est à prendre avec un certain recul, le gouvernement et l'armée ayant tout intérêt à annoncer de lourdes pertes dans le camp adverse. Le bilan apparaît toutefois extrêmement gonflé. A titre de comparaison, les Etats-Unis avaient perdu 4500 hommes en huit ans de guerre en Irak, qui avait, pour sa part, annoncé 16 600 pertes militaires.

Moscou a livré un bilan des militaires russes tombés au combat face à l'Ukraine, il est fait état de 498 soldats morts en plus de 1 597 blessés au mercredi 2 mars 2022.

Près de 1,37 million de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe il y a dix jours, selon les derniers décomptes de l’ONU samedi. Ce sont près de 160 000 de plus que lors du précédent pointage vendredi.

Près de 20 000 combattants étrangers se sont portés volontaires pour aider l'Ukraine à se battre contre la Russie, a déclaré ce dimanche le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Dernières infos majeures : Une troisième réunion de pourparlers entre l’Ukraine et la Russie doit se dérouler ce lundi 7 mars 2022. Vladimir Poutine exige que l'Ukraine soit démilitarisée et conserver un statut neutre par rapport à l'OTAN et à l'Union européenne.

Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu avec Vladimir Poutine, ce dimanche, qui a indiqué qu’il atteindra ses objectifs "soit par la négociation, soit par la guerre". Le président russe a "nié que son armée prenne des civils pour cibles", conformément au droit international.

La Russie a mis en garde, dimanche, les pays voisins de l’Ukraine contre l’accueil d’avions de combat que Kiev pourrait ensuite utiliser contre les forces de Moscou.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a jugé dimanche "très crédibles" des informations faisant état de "crimes de guerre" commis par la Russie en Ukraine, lors d’un entretien sur CNN.

Le président russe a déclaré que les sanctions occidentales étaient "l'équivalent d'une déclaration de guerre", et a averti qu'il considérerait les pays imposant une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine comme des "participants à un conflit militaire".. 09:30 - Comment l'offensive russe progresse à l'est de l'Ukraine ? A l'est de l'Ukraine c'est bien Kharkiv au nord et Marioupol au sud qui concentrent l'essentiel des troupes russes A Kharkiv les frappes sont surtout aériennes et affaiblissent depuis plusieurs jours la résistance ukrainienne, les Russes pourraient profiter de leur position près de la deuxième ville du pays pour gagner du terrain vers le centre du pays, à Poltava, ou vers l'est et les régions du Donbass. A Marioupol, au sud, la prise est stratégique et permettrait au Kremlin de maîtriser tout le littoral. Les militaires ont préféré instaurer un "blocus" autour de la ville à des attaques aériennes. 09:21 - Très lente avancée russe vers Kiev A Kiev, les militaires russes avancent mais leur progression est très lente. Les troupes continuent d'encercler la capitale de l'Ukraine mais ne pénètrent pas dans la ville. Selon l'analyse de Michel Goya, ancien militaire, historien et analyste des conflits actuels, les troupes russes mobilisées pour le siège de Kiev progressent à l'Est, le groupe de la 36ème A fait du sur place et la 41ème A est toujours bloquée à Tchernihiv, au nord de la capitale. Point de situation des opérations en Ukraine 7 mars J+11 0800 ⏬ pic.twitter.com/4wR9a1R0Nj — Michel Goya (@Michel_Goya) March 7, 2022 09:12 - L'Ukraine peut-elle tenir face à l'armée russe ? La puissance militaire de la Russie est nettement supérieure à l'armée ukrainienne et ce rapport de force inégal est défavorable à l'Ukraine. Le porte-parole de l'état-major des armées françaises, Pascal Ianni, a expliqué ce matin sur Franceinfo que "les forces ukrainiennes sont dans une position défensive, elles n'ont pas ou peu de réserves. Les forces russes bénéficient de réserves dans tout le territoire russe." Etre en supériorité numérique, si c'est un atout, n'est pas la garantie de remporter une guerre comme l'explique le militaire : "Ce n'est pas toujours l'armée la plus nombreuse qui gagne à la fin, mais la masse joue un rôle important quand on est dans un conflit de ce type. Il est certain que si d'un point de vue strictement militaire, les choses se déroulent comme elles semblent se dérouler, in fine l'Ukraine aura du mal à tenir." Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos La guerre en Ukraine en images 08:56 - A Kiev, des ponts détruits pour ralentir les Russes Dans la banlieue de Kiev les combats s'intensifient. Les troupes russes se rapprochent lentement de la capitale de l'Ukraine mais les forces armées ukrainiennes et la résistance se mobilisent également. Les militaires se disent prêts à détruire le dernier pont qui relie la ville à l'arrière-pays par l'ouest pour ralentir davantage la progression des véhicules blindés russes. Plusieurs autres ponts ont été démolis par les Ukrainiens. 08:50 - L'Ukraine abat un navire russe en mer Noire L'armée d'Ukraine a abattu un navire russe sur la mer Noire selon le rapport en vidéo du porte-parole du quartier général opérationnel de l'administration militaire régionale d'Odessa, Serhiy Bratchuk. La mer Noire et la mer d'Azov qui bordent le littoral sud de l'Ukraine sont occupées par des groupes militaires de la marine russe posté dans l'attente de la prise de villes portuaires comme Marioupol ou Odessa plus à l'ouest. 08:41 - La ville de Marioupol va-t-elle bientôt tomber ? Marioupol tient toujours face à l'occupant russe mais le siège de la ville portuaire du sud de l'Ukraine pourrait intervenir dans les prochaines heures ou les prochains jours si la résistance ukrainienne faiblit. L'armée russe encercle la ville et resserre son étau, en plus des assauts aériens les troupes privent la ville d'électricité, de chauffage et compliquent le réapprovisionnement en eau et en nourriture. 08:36 - Bombardements et incendies à Mykolaïv Mykolaïv, au sud de l'Ukraine, a été la scène de bombardements successifs cette nuit et ce matin. Des lotissements privés ont été touchés par les frappes aériennes et cinq incendies se sont déclenchés. Les services de secours ont trouvé plusieurs engins explosifs dans les décombres. Avec des opérations de sauvetage en cours, le bilan humain même provisoire n'a pas été publié par les services publics. 08:29 - Les couloirs humanitaires mènent à la Russie Peu après l'annonce de l'ouverture des couloirs humanitaires, la Russie a précisé les villes vers lesquelles mènent ces chemins sécurisés. Trois des quatre couloirs permettent d'évacuer les civils vers des villes biélorusses ou russes : le couloir au départ de Kiev rejoint la ville biélorusse de Gomel et celui de Kharkiv se dirige vers Belgorod en Russie. Deux couloirs sont mis en place au départ de Marioupol et de Soumy, l'un mène vers la Russie et l'autre vers des villes arrière d'Ukraine. 08:22 - 21 incendies et huit morts à Kharkiv Ce matin, les services gouvernementaux de l'Ukraine donnent des précisions sur les conséquences des bombardements survenus à Kharkiv dans la soirée et la nuit. Les frappes ont conduit à la destruction "complète ou partielle de bâtiments résidentiels de plusieurs étages, de bâtiments administratifs, d'institutions médicales, d'établissements d'enseignement. Il y a également eu des incendies de grande envergure dans 21 bâtiments dans le centre de la ville". Le service d'urgence de l'Etat indique que 200 personnes ont été évacuées des décombres des bâtiments attaqués, huit personnes ont été retrouvées mortes. Les secours sont toujours sur place. 08:16 - Troisième session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie En ce douzième jour de guerre en Ukraine, une troisième session de pourparlers doit se tenir entre les délégations russes et ukrainiennes. Les deux premières n'ont pas été porteuses de solutions si ce n'est pour l'obtention d'un accord sur la mise en place de couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation des civils. Les négociations sont difficiles à mener pour l'Ukraine, Vladimir Poutine a rappelé ses exigences face à Kiev : la démilitarisation de l'Ukraine et la conservation d'un statut neutre du pays par rapport à l'OTAN et à l'UE. 08:10 - Arrêt temporaire des bombardements à Kiev Le "régime du silence" annoncé par la Russie doit débuter à 10 heures en Ukraine, soit 9 heures à Paris. A cette heure les bombardements doivent cesser si les troupes russes respectent leur engagement. Ce matin à Kiev, aucune sirène n'a retenti contrairement aux jours précédents. 08:04 - Kharkiv bombardé toute la nuit Dans la nuit de dimanche à lundi, Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a été ciblé par de nombreux et violents bombardements. Cela fait plusieurs jours que des infrastructures civiles sont frappées par des missiles. Selon un journaliste de l'AFP, c'est un complexe sportif universitaire et des immeubles résidentiels qui ont été bombardés. 07:57 - L'Ukraine redoute un assaut à Kiev Selon l'état-major ukrainien, les Russes se préparent à lancer l'assaut sur Kiev. Il indique ce lundi matin que les forces russes concentrent leurs efforts et leurs offensives sur Kharkiv, Tchernihiv, Soumy et Mykolaïev et accumulent "leurs ressources pour lancer un assaut" sur la capitale de l'Ukraine. Les troupes de l'occupant ont repris leur progression vers Kiev durant le week-end et le convoi de 60 kilomètres de long posté au nord de la ville semble s'être remis en route. 07:53 - La Russie annonce des couloirs humanitaires à Kiev, Kharkiv, Marioupol et Soumy La Russie annonce adopter un "régime du silence" ce lundi 7 mars à partir de 10 heures (heure d'Ukraine) pour faciliter l'évacuation des civils. Des couloirs humanitaires doivent s'organiser à Kiev, Kharkiv, Marioupol et Soumy, villes visées par des bombardements intensifs ces derniers jours. L'Ukraine a plusieurs fois fait la demande d'un cessez-le-feu à but humanitaire depuis le 4 mars et est restée sans réponse. Hier, le cessez-le-feu promis par la Russie à Marioupol n'a pas tenu selon les propos du maire de la ville portuaire, la trêve annoncée tiendra-t-elle ce lundi ?

Dans la nuit du jeudi 3 mars 2022, les Russes ont lancé une frappe aérienne sur la centrale nucléaire de la région de Zaporijia, la plus grande d'Europe. Cette offensive a déclenché un incendie et a fait craindre le pire au gouvernement ukrainien et à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Selon les informations relayées par le régulateur nucléaire ukrainien, le tir n'a touché que la partie administrative du complexe nucléaire et les six réacteurs sont indemnes. Le risque de l'explosion nucléaire écarté, l'AIEA s'est rapidement exprimée dans la matinée du vendredi 4 mars pour assurer qu'aucune fuite radioactive n'est signalée depuis le bombardement. Les pompiers, eux, sont parvenus à maitriser l'incendie. En attaquant la centrale, l'armée russe a atteint l'objectif de prendre possession du point stratégique de la région de Zaporijia, les troupes contrôlent entièrement les bâtiments administratifs et l'entrée du complexe et ils semblent également être en position de force au niveau du coeur nucléaire de la centrale. L'Ukraine rassure toutefois et explique que "le personnel opérationnel contrôle les blocs énergétiques et assure leur exploitation en accord avec les exigences des règlements techniques de sécurité d'exploitation". Les risques les plus graves ont été évités mais des précautions sont tout de même prises sur place au cas où une augmentation du taux de radioactivité soit repérée prochainement. "Les médecins nous conseillent déjà de prendre des doses d'iode en prévention", a notamment indiqué Nadiya Goltvyanytsa, la directrice de l'Alliance française à Zaporijjia, auprès de BFMTV ce 4 mars 2022.

Après l'offensive nocturne, l'AIEA a immédiatement appelé "à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés". L'organisme mondial met en garde contre les risques de l'explosion de la centrale de Zaporijia. Le gouvernement ukrainien a lui aussi réagi et si le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, avance sur Twitter que si la centrale nucléaire est touchée "ce sera 10 fois pire que Tchernobyl", le président Volodymyr Zelensky accuse son homologue russe de recourir à "la terreur nucléaire".

Vladimir Poutine cherche à conquérir la capitale ukrainienne, mais son opération militaire massive a été retardée par les résistance des Ukrainiens. Kiev est encerclé par les troupes russes depuis le 1er mars et un convoi long de 60 kilomètres posté au nord-est de la ville s'est remis en route ce vendredi 4 mars après être resté trois jours à l'arrêt. La reprise de la progression russe suggère une attaque imminente mais l'Ukraine a eu le temps de préparer sa défense d'autant plus que de nombreux civils prennent les armes pour s'opposer et tenir l'envahisseur à l'extérieur de ses lignes. Si elle résiste encore aux assauts terrestres, Kiev est frappé depuis plusieurs jours par des bombardements à répétition. La nuit de jeudi à vendredi a été épargnée par les attaques malgré les chants des sirènes plusieurs fois activés, une situation qui fait craindre le calme avant la tempête. Les habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro laissées ouvertes 24 heures sur 24 et la gare centrale de Kiev s'est transformée en centre humanitaire. Une bataille à Kiev pourrait être le point culminant de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Le sud de l'Ukraine et les bords de la mer Noire sont les scènes de vives combats entre Russes et Ukrainiens. L'armée soviétique a eu raison des villes de Kherson et de Berdiansk, elle est en position de force sur tout le littoral jusqu'à Odessa, à l'ouest, où un assaut par la marine russe se prépare. Au sud-est, Marioupol est la dernière ville à résister et à faire obstacle à la jonction entre les territoires conquis du Donbass et la progression russe au sud du pays. Au Nord et à l'est les soldats du Kremlin avancent et frappent sur Tchernihiv et Kharkiv en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass. L’ouest de l'Ukraine est épargné malgré des attaques et bombardements isolés près de la Pologne, à Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk.