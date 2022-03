"DIRECT. Guerre en Ukraine : un site militaire bombardé à Mykolaïv, des dizaines de morts à déplorer"

GUERRE UKRAINE. La guerre en Ukraine entre dans son 24e jour ce samedi. Un site militaire a été la cible de nouveaux bombardements russes à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. Des dizaines de personnes auraient perdu la vie. Les dernières infos.

En direct

16:43 - Boris Johnson refuse de "normaliser les relations avec Poutine après cela" Ce samedi, devant le congrès britannique, Boris Johnson a tenu un discours qui laisse peu de place à l'interprétation. Le Premier ministre anglais a analysé : "Essayer de normaliser de nouveau les relations avec Poutine après cela, comme nous l’avons fait en 2014 [après l’annexion de la Crimée], reviendrait à commettre exactement la même erreur ." En outre, il estime que ceux qui laissent penser que l'on doit s'accommoder de la tyrannie "ont profondément tort".

16:14 - A Mykolaïv, les secours tentent de secourir les rescapés des décombres du site militaire bombardé Selon des informations confirmées par la BBC, les secours s'activent à MykolaÏv afin de secourir les rescapés des décombres du site militaire bombardé plus tôt dans la journée. Une cinquantaine de morts auraient déjà été extraits des ruines : "Au moins 50 corps ont été retrouvés, mais nous ne savons pas combien d'autres sont dans les décombres", a expliqué auprès de l'AFP un responsable des urgences. Il a confirmé l'information comme quoi plus de 200 soldats ukrainiens dormaient à la base lorsque les missiles ont frappé le site militaire. Une source a indiqué à la BBC qu'au moins 57 personnes étaient actuellement soignées dans trois hôpitaux différents.

15:50 - Une frappe aérienne russe a frappé les infrastructures de transport de villages de la région de Kiev Dans un communiqué, la police de la région de Kiev a indiqué que les forces armées russes ont lancé une frappe aérienne sur les villages du district de Bucha dans la région de Kiev, rapporte l'agence de presse Unian : "Dans la nuit du 19 mars, l'ennemi a largué quatre obus sur les infrastructures de transport entre le village de Piskivka et le village de Myhalky. Personne n'a été tué ou blessé, les bâtiments ont été endommagés."

15:31 - Le chef du gouvernement polonais propose un embargo total sur le commerce avec la Russie Ce samedi 19 mars 2022, le chef du gouvernement polonais a proposé un embargo total sur le commerce avec la Russie : "La Pologne propose d'ajouter aussi rapidement que possible un blocus commercial aux sanctions, un blocus sur le commerce maritime mais aussi sur le commerce terrestre. La mise à l'arrêt totale du commerce de la Russie obligerait cette dernière à se demander s'il ne serait pas mieux de mettre un terme à cette guerre cruelle."

15:12 - La situation sur le terrain n'évolue pas selon les autorités ukrainiennes Le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandr Motuzyanyk, indique qu'aucun changement significatif n'a été observé : "Il n'y a pas eu de changements significatifs dans la situation opérationnelle au cours de la journée. L'ennemi a été arrêté dans presque toutes les directions où il avançait", rapporte l'agence de presse Unian.

14:55 - L'Ukraine aurait subi plus de 3 000 cyberattaques Dans un communiqué de presse rapporté par l'agence de presse Unian, le Service d'État pour les communications spéciales et la protection de l'information ukrainienne a révélé que l'Ukraine avait été victime de plus de 3 000 cyberattaques depuis le début de l'invasion russe : "Les pirates s'attaquent principalement aux ressources d'information des agences gouvernementales, des institutions et des entreprises du secteur financier et des télécommunications. Cependant, tous les services fonctionnent et sont disponibles pour les utilisateurs. Les fournisseurs et les opérateurs font face aux cyberattaques sur leurs réseaux. La plupart des problèmes de réseau sont liés à des problèmes physiques."

14:38 - Sergueï Lavrov estime que les États-Unis restreignent Kiev dans les pourparlers de paix L'agence de presse russe Interfax rapporte une déclaration du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, selon laquelle les États-Unis restreignent, selon lui, Kiev dans les pourparlers de paix : "On a constamment l'impression que la délégation ukrainienne est tenue par la main, très probablement par les Américains, ne leur permettant pas d'accepter les demandes que je pense être absolument minimes." Toutefois, le ministre n'a pas pu apporter de preuves pour justifier pareille position.

14:21 - 127 saboteurs russes ont été arrêtés depuis le début de la guerre Le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Mykola Zhyrnov, a indiqué que 127 saboteurs russes ont été arrêtés depuis le début de l'invasion russe, rapporte la BBC. L'agence de presse Unian rapporte les propos de Mykola Zhyrnov : "Ils sont à la base des fortifications, des barrières techniques, des points de contrôle pour les véhicules et les personnes, et de la construction d'autres systèmes, y compris ceux pour le tir réel." Par ailleurs, il a indiqué que 35 marchés et 635 magasins sont toujours ouverts à Kiev, permettant à la capitale ukrainienne de tenir pour "une défense à long terme".

14:07 - Un entrepôt souterrain de missiles et de munitions d'aviation frappé par les Russes Interrogé par la Pravda ukrainienne, le président du commandement de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes, Yuriy Ignat, a expliqué que les forces armées russes ont frappé l'entrepôt souterrain de missiles et de munitions d'aviation des Forces armées ukrainiennes. Cet entrepôt se situe dans la région d'Ivano-Frankivsk. En outre, Yuriy Ignat a déclaré : "L'ennemi a frappé nos dépôts de stockage, qui ont déjà été précisés. Le type de missiles sera déterminé. Nous avons des dégâts, il y a des destructions. Il y a eu une détonation de munitions. Les victimes sont en cours d'identification."

13:53 - Un bombardement sur un village de la région de Kiev fait sept morts Dans un communiqué, le service de presse de la police régionale de Kiev a indiqué que "le 18 mars, les occupants ont tiré à l'artillerie lourde sur des colonies de la région de Bucha. À la suite des bombardements ennemis sur le village de Makariv, sept civils ont été tués. Cinq personnes ont été blessées et sont hospitalisées". Selon les informations de l'agence de presse Unian, des immeubles résidentiels ont été détruits, un bâtiment administratif et d'autres locaux ont été endommagés, à la suite du bombardement de Makariv.

13:38 - Selon le ministre russe des Affaires étrangères, les relations entre la Russie et la Chine vont se renforcer Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, les relations entre la Russie et la Chine vont se renforcer : "A une époque où l'Occident sape de manière flagrante tous les fondements sur lesquels repose le système international, bien sûr, nous - en tant que deux grandes puissances - devons réfléchir à la manière de continuer dans ce monde", a-t-il indiqué à l'agence de presse russe Interfax.

13:24 - Un site militaire de Mykolaïv bombardé : des dizaines de morts à déplorer Un site militaire a été la cible de nouveaux bombardements russes à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. Plusieurs dizaines de morts seraient à déplorer. Dans une vidéo publiée sur le réseau social Facebook, le gouverneur régional de Mykolaïv, Vitaly Kim, a annoncé que les Russes "ont lâchement effectué des frappes de missiles contre des soldats qui dormaient. Une opération de secours se poursuit toujours".

13:10 - Le procureur général Iryna Venediktova annonce l'ouverture de camps spéciaux pour les prisonniers de guerre Dans une interview accordée à la BBC, le procureur général Iryna Venediktova a indiqué que des camps spéciaux pour les prisonniers de guerre des occupants russes ont ouvert en Ukraine. Pour parvenir à leur ouverture, un ordre conjoint a été signé avec le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et tous les services ukrainiens concernés. Elle estime le nombre de Russes capturés à environ 500 à 700 individus.

12:57 - 14 000 soldats russes tués depuis le début de la guerre en Ukraine L'état-major ukrainien a mis à jour le bilan des pertes russes. Publiée sur Facebook, ce nouveau bilan fait état de 14 000 soldats russes tués. Par ailleurs, 1 470 véhicules blindés de transport de troupes, 60 chars et plus de 100 avions de chasse auraient été neutralisés. Toutefois, les informations occidentales font plutôt état pour le moment de 7 000 tués et 14 000 à 21 000 blessés côté russe.

12:39 - Les Russes seraient sur le point de prendre Marioupol Selon les informations de la BBC, Marioupol pourrait bientôt tomber aux mains des Russes. Le média britannique affirme que les échanges de tirs se multiplient dans les rues du centre-ville ce samedi 19 mars. La cité portuaire du sud de l'Ukraine aurait perdu son accès à la mer d'Azov dans la nuit de vendredi à samedi. Selon leurs informations, 80% des bâtiments résidentiels ont été endommagés ou détruits.

12:18 - Oleksiy Arestovych fait le point sur la situation sur le terrain Le conseiller du chef du bureau du président Oleksiy Arestovych a fait le point sur la situation sur le terrain : "Au cours de la journée, il n'y a eu aucun changement significatif dans l'état, la position ou la nature des actions de l'ennemi et de nos forces armées, forces de défense. Des batailles tactiques d'importance locale sont en cours." Selon lui, les forces russes se concentrent en direction de cinq villes : Izyum, Volnovakha, Marioupol, Kherson et Nikolaev. Par ailleurs, il a indiqué que "selon des données préliminaires, le commandant de la 8e armée entièrement militaire du district militaire sud de la fédération de Russie a été tué lors d'événements dans le Donbass".

11:47 - Des dizaines de nouvelles victimes sont à déplorer à Mykolaiv Plusieurs dizaines de victimes ont été enregistrées à Mykolaiv après le bombardement et l'attaque aérienne de ce vendredi 18 mars. Le maire de la ville, Oleksandr Senkevich, l'a annoncé ce matin, expliquant que sa ville n'a pas eu le temps de faire retentir les sirènes dans les rues afin de prévenir les habitants. En effet, selon lui, les Russes auraient bombardé la cité ukrainienne à "bout portant".

11:18 - 3,27 millions de réfugiés ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de la guerre Matthew Saltmarsh, le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a indiqué ce vendredi 18 mars que 3,27 millions de réfugiés ukrainiens ont d'ores et déjà quitté leur pays depuis le début de la guerre. En outre, selon lui, deux millions auraient franchi la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. "Ces réfugiés qui sont en train d’arriver ont été plus traumatisés. Beaucoup d’entre eux ont subi un choc. Il est juste de dire qu’ils ont moins de moyens que ceux qui sont arrivés lors de la première phase de cette crise", a-t-il expliqué.

11:01 - Un couvre-feu de 38 heures a été instauré dans le sud de Zaporijia Un couvre-feu de 38 heures a été instauré dans le sud de Zaporijia, ville du sud-est de l'Ukraine. Il prendra effet à partir de 15 heures (heure de Paris). Il se terminera donc ce lundi Le maire de la ville, Anatoliy Kurtiev en a fait l'annonce en ligne, accompagnée d'un message plutôt clair : "Ne sortez pas !"

10:47 - Plus d'un millier de missiles auraient été lancé depuis le début de la guerre Interrogé par la BBC, Jack Detsch, expert américain en matière de sécurité, a affirmé que la Russie a utilisé plus de 1 080 missiles en Ukraine depuis el début de la guerre. Pour autant, selon lui, la bataille des airs continuent et n'est pas terminée.

10:35 - Un 5e général russe aurait été tué, selon les autorités ukrainiennes Les autorités ukrainiennes ont annoncé ce samedi 19 mars avoir tué un cinquième général russe depuis le début du conflit. Il s'agirait du lieutenant général Andreï Mordvitchev, commandant de la 8e armée interarmées du district militaire sud des forces armées russes. L'information n'a pas été confirmée par les autorités russes.

10:25 - Zelensky appelle Moscou à entamer des négociations sérieuses Sur sa page Facebook, le président Volodymyr Zelensky a appelé la Russie à entamer des négociations sérieuses dans une vidéo tournée dans les rues vides de Kiev, la nuit. Le président ukrainien a ainsi expliqué que "des négociations portant sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine sont la seule chance pour la Russie de minimiser les dégâts causés par ses propres erreurs". Et Volodymyr Zelensky de prévenir le régime russe : mieux vaut accepter de "négocier" pour ne pas avoir à subir des conséquences "sur plusieurs générations".