"DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev résiste, les Russes entrent dans Kharkiv"

GUERRE UKRAINE. La bataille de Kiev fait rage ce dimanche, trois jours après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Face à une résistance féroce autour de la capitale ukrainienne, les forces armées russes ont accentué les attaques sur la ville. Kharkiv, la deuxième ville du pays, serait sur le point de céder. On fait le point sur les combats et la situation en cours.

Sommaire Guerre Ukraine - Russie direct

Guerre Ukraine - Russie

Ukraine - Russie : carte de la guerre

Guerre en Ukraine : Tchernobyl L'essentiel Kiev est toujours ukrainienne, ce dimanche matin. Trois jours après le début de l'offensive russe sur l'Ukraine, les forces russes "poursuivent leur offensive pour verrouiller" la cpitale ukrainienne après avoir "terminé leur regroupement" sur le front nord, a affirmé l'armée ukrainienne. Des sirènes d’alarme antiaérienne ont retenti à Kiev dans la nuit de samedi à dimanche, appelant les habitants à se réfugier dans les abris de la capitale. Des "unités de sabotage" de Moscou se trouveraient dans la ville, mais pas encore d'unité militaire de l’armée russe. Des frappes ont touché, dans la nuit de samedi à dimanche, un dépôt pétrolier à Vassylkiv, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Kiev, provoquant un immense incendie.

Les Russes entrent dans Kharkiv. "Il y a eu une percée des véhicules légers de l'ennemi russe dans la ville de Kharkiv, y compris dans la partie centrale", selon le gouverneur de la région, Oleg Sinegoubov. Alors que les combats se poursuivent dans les rues de la deuxième ville du pays, des frappes ont touché un gazoduc de la ville, à l’est du pays. Dans le reste du pays, les bombardements et combats se poursuivent également, au sud, où l’armée russe a affirmé dimanche avoir encerclé deux grandes villes, Kherson et Berdiansk.

Sur le front diplomatique, la Russie a assuré, dimanche 27 février, être prête à négocier avec l'Ukraine, proposant comme lieu de rencontre Gomel, en Biélorussie. Une délégation de représentants des "ministères des Affaires étrangères, de la Défense est arrivée en Biélorussie pour des négociations avec les Ukrainiens", selon le porte-parole de la présidence russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à des négociations avec Moscou, mais seulement s'il choisit le lieu.

Depuis le début de l'invasion russe, jeudi 24 février, au moins 198 civils, dont trois enfants, ont été tués et 1 115 personnes blessées, selon le ministère de la santé ukrainien. Les habitants se réfugient vers l’ouest où 115 000 Ukrainiens sont entrés en Pologne depuis jeudi.

Suivez l'évolution de la situation en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:38 - Une base aérienne près de Kiev ciblée par les forces russes À une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Kiev, des combats se poursuivent pour le contrôle de la base aérienne de Vassylkiv, empêchant les pompiers d’intervenir pour éteindre l’important incendie d’un dépôt de pétrole frappé dans la nuit par un missile russe près de cette ville, a indiqué, ce dimanche, le gouverneur de la région de Kiev, Oleksi Kouleba. 10:25 - L’armée russe affirme avoir encerclé deux grandes villes dans le sud de l’Ukraine L’armée russe a affirmé, ce dimanche, avoir encerclé deux grandes villes du sud de l’Ukraine, Kherson et Berdiansk qui comptent plusieurs centaines de milliers d'habitants. "Au cours des dernières vingt-quatre heures, les forces armées russes ont complètement bloqué les villes de Kherson et de Berdiansk", selon le ministère de la défense russe. 10:18 - Kiev résiste face aux assauts des forces russes Trois jours après le début de l'offensive russe sur l'Ukraine, les forces russes "poursuivent leur offensive pour verrouiller" la cpitale ukrainienne après avoir "terminé leur regroupement" sur le front nord, a affirmé l'armée ukrainienne. Des sirènes d’alarme antiaérienne ont retenti à Kiev dans la nuit de samedi à dimanche, appelant les habitants à se réfugier dans les abris de la capitale. Des "unités de sabotage" de Moscou se trouveraient dans la ville, mais pas encore d'unité militaire de l’armée russe. Des frappes ont touché, dans la nuit de samedi à dimanche, un dépôt pétrolier à Vassylkiv, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Kiev, provoquant un immense incendie.



En savoir plus

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev. Et à cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans l’est de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a été déclarée dans tout le pays. En effet, bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine. Encore plus à l’ouest, près de la Pologne, Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk sont ciblés. Le sud de l’Ukraine est également le terrain de combats, sur les bords de la mer Noire, notamment du côté d’Odessa, près de la Moldavie et de la Transnistrie, territoire pro-russe autoproclamé, Mykolaiv et Marioupol. Dans l’est du pays, Dnipro est ciblé, mais aussi Kharkiv, en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass.

Maps: Tracking the Russian invasion of Ukraine.https://t.co/S2IZCecviB — The New York Times (@nytimes) February 26, 2022

Ukraine, Kiev, samedi 26 février 2022, 9h @lemondefr pic.twitter.com/CgAR2R9wZX — Le Monde en cartes (@LM_enCartes) February 26, 2022

Les Russes ont pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl dès le jeudi 24 février au soir. Une prise symbolique, mais pas que. Bien connu depuis l’accident nucléaire qui l’a touché en 1986, le site a vu les forces armées russes et ukrainiennes s’affronter, avant qu’un conseiller de la présidence, Mikhaïlo Podoliak, ne prenne la parole dans l’après-midi : "Après des combats acharnés, nous avons perdu le contrôle du site de Tchernobyl." Poursuivant, le conseiller s’est montré particulièrement inquiet : "Il est impossible de dire si la centrale est en sécurité", expliquant que l’état des installations de la centrale mais aussi celui de la chape étanche isolant le réacteur accidenté et le dépôt pour le combustible nucléaire « est inconnu ». En ce sens, l’agence internationale de l’énergie a exprimé, dans un communiqué, son inquiétude et a appelé "à un maximum de retenue pour éviter toute action qui mettrait les sites nucléaires du pays en danger". En outre, Mikhaïlo Podoliak estime que c’est certainement l’une "des menaces les plus graves pour l’Europe". En effet, le conseiller ukrainien craint que les Russes utilise le site nucléaire de Tchernobyl à des fins provocatrices.

Vendredi 25 février, les autorités ukrainiennes ont fait part de leur inquiétude. Des données de radiation préoccupantes auraient été relevées par le système automatisé de contrôle de la centrale de Tchernobyl. Ainsi, le Parlement ukrainien a fait état d'une hausse des "rayons gamma" sur le site, sans pour autant préciser le niveau. Des informations réfutées par la Russie : "Un accord a été trouvé avec un bataillon de la force de sécurité de l'énergie atomique d'Ukraine en vue d'une sécurisation en commun des blocs énergétiques et du sarcophage", explique Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.