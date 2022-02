"DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev sous les missiles russes, l'invasion se poursuit"

GUERRE UKRAINE. Kiev s'est réveillé sous de nouveaux bombardements de missiles russes faisant plusieurs blessés ce vendredi 25 février 2022, deuxième jour de l'invasion décidée par Vladimir Poutine. L'Ukraine décrète la mobilisation générale. Les dernières infos en direct.

08:09 - Les russes font feu à Soumy A Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, la bataille fait rage entre les forces russes et la résistance ukrainienne depuis l'aube. Big battle between Russian and Ukrainian forces underway in Sumy, northeast Ukraine. https://t.co/QYilMDNuPy — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022 08:06 - 137 morts au moins pour l'Ukraine, 800 côté russe A l'issue du premier jour de l'invasion russe, le gouvernement ukrainien a délivré les données préliminaires du bilan humain, au moins 137 Ukrainiens, militaires et civils, ont été tués et 316 autres blessés. De son côté l'ennemi aurait perdu 800 personnes selon l'Ukraine qui ajoute que 7 avions, 6 hélicoptères et plus de 30 chars ont été abattus. Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos Les premières images de la guerre en Ukraine 08:00 - Le Russes repoussés à Tchernihiv La percée des troupes russes à Tchernihiv a été repoussée par l'armée ukrainienne selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaluzhny. "Les véhicules ennemis ont été contraints de battre en retraite de Tchernihiv en direction de Sedniv et de Hrodna à Semenivka. Des trophées ennemis sous forme d'équipements et de documents contenant des données personnelles de Russes ont été saisis", a déclaré le militaire. 07:55 - Zelensky décrète la mobilisation générale Volodymyr Zelenksy a pris la parole hier soir pour décréter la mobilisation générale dans le pays. Tous les Ukrainiens soumis à "la circonscription militaires et les réservistes" vont être sollicités pour lutter contre l'invasion russe dans tout le pays et pendant au moins 90 jours. Depuis ce matin, soit quelques heures après l'annonce du président ukrainien, la traversée de la frontière n'est plus autorisée pour les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans. 07:49 - 3 blessés à Kiev après des tirs de missiles russes Kiev a passé la nuit sous les bombardements russes. Plusieurs tirs de missiles russes ont touché la capitale ukrainienne, notamment des immeubles d'habitations, et on fait au moins trois blessés dont un dans un état critique selon le maire, Vitali Klitschko. Le bâtiment serait en feu et menacerait de s'effondrer. 24/02/22 - 21:00 - La France et ses alliés vont apporter une aide humanitaire, financière et militaire aux ukrainiens [FIN DU DIRECT] - Par ailleurs, Jean-Yves Le Drian a indiqué qu'"une aide humanitaire, une aide financière, un soutien en équipement militaire et des sanctions" était réclamée par l'Ukraine. La France et ses alliés mettent tout en oeuvre pour les satisfaire selon le ministre des Affaires étrangères. 24/02/22 - 20:42 - Jean-Yves Le Drian annonce des sommets majeurs Invité du Journal télévisé de 20 heures de TF1, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que Vladimir Poutine est un "cynique et un dictateur". Par ailleurs, il a annoncé que de multiples réunions vont se tenir cette nuit. Le but ? Se mettre d'accord sur les sanctions à prendre contre la Russie. 24/02/22 - 20:31 - "Les défenses aériennes de l'Ukraine sont maintenant éliminées" affirme un haut responsable du renseignement Un haut responsable du renseignement occidental s'est montré particulièrement inquiétant : "Les défenses aériennes de l'Ukraine sont maintenant éliminées et ils n'ont plus de force aérienne pour se protéger. Les Russes vont chercher dans les prochaines heures à masser une force écrasante autour de la capitale et la défense revient désormais aux forces terrestres et à la résistance populaire." 24/02/22 - 20:27 - Bilan : 57 morts et 169 blessés côté ukrainien Ce jeudi soir, le ministère de la Santé ukrainienne annonce un premier bilan de la journée. Il fait état de 57 morts et 169 blessés. On ne connaît pas encore la proportion de civils parmi les victimes. 24/02/22 - 20:23 - Le ministère des Affaires étrangères applellent les Français en Ukraine à "rester à l'abris" Ce jeudi soir, le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu'il activait sa cellule de crise afin de "coordonner l'appui et l'accompagnement des ressortissants français qui se trouvent encore sur le territoire ukrainien". Le Quai d'Orsay a également fait des recommandations aux Français résidant en Ukraine : "Les Français sur place doivent se confiner là où ils se trouvent. Ce n'est pas le moment de prendre la route." 24/02/22 - 20:19 - 7 000 soldats américains vont être déployés en Allemagne Après la prise de parole de Joe Biden, le Pentagone annonce ce jeudi soir que 7 000 soldats américains supplémentaires vont être déployés en Allemagne.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev. Et à cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

L'Ukraine n'est pas membre de l'Otan et la France n'a pas le devoir formel de lui venir en aide militairement comme elle peut l'avoir avec ses alliés. Depuis plusieurs semaines, la France était toutefois en première ligne pour tenter d'arracher un accord diplomatique, une position symbolisée à elle seule par la visite très médiatisée et scénarisée d'Emmanuel Macron à Moscou le lundi 7 février dernier, une visite marquée par la fameuse photo du président français et de Vladimir Poutine attablés à très grande distance sur une gigantesque table du Kremlin. L'annonce de Vladimir Poutine et l'attaque qui a suivi aux premières heures de la journée du 24 février, deux semaines et demi seulement après cette visite, apparaît donc comme un coup de semonce et un relatif camouflet pour la diplomatie française.

Dès les premières heures de l'attaque, Emmanuel Macron a réagi vigoureusement, d'abord sur son compte Twitter ("La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires"), puis lors d'une "adresse aux Français" à 13h30 jeudi 24 février. "À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité", a notamment assuré le président français avant de témoigner de sa solidarité envers le peuple ukrainien, saluant son "courage" et sa "détermination". Emmanuel Macron a promis des sanctions contre la Russie, sanctions qui doivent encore être décidées avec les partenaires européens, mais qui devraient être d'ordre économique, un terrain sur lequel la France a quelques atouts dans sa manche tout en s'exposant elle-aussi à des sanctions russes. On pense notamment à la fourniture de gaz, la Russie étant l'un des principaux fournisseurs de l'Union européenne en gaz.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans l’est de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a été déclarée dans tout le pays. En effet, bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine. Encore plus à l’ouest, près de la Pologne, Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk sont ciblés. Le sud de l’Ukraine est également le terrain de combats, sur les bords de la mer Noire, notamment du côté d’Odesa, près de la Moldavie et de la Transnistrie, territoire pro-russe autoproclamé, Mykolaiv et Marioupol. Dans l’est du pays, Dnipro est ciblé, mais aussi Kharkiv, en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans (lire plus bas).

Le point sur la progression des forces russes en Ukraine à la mi-journée #AFP #AFPgraphics ⤵️ pic.twitter.com/gPW3hNXR4I — Agence France-Presse (@afpfr) February 24, 2022

The map below shows the places that were targetted in this morning's rocket attacks.#RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/d8qPL97g9c — Global Ukraine (@GlobalUA) February 24, 2022

Carte recensant les principales attaques enregistrées le 24 février 2022 en Ukraine.

Le 12 juillet 2021, Vladimir Poutine publie un long texte sur le site du Kremlin dans lequel il revient sur l’histoire qui lie la Russie et l’Ukraine depuis des siècles. Dans ses écrits, le président russe rappelle que "les Russes et les Ukrainiens ne formaient qu’un seul peuple" au regard de l’histoire entre les deux nations. Pour lui, l’indépendance prise par le pays voisin en 1991 "est notre grand malheur et notre grande tragédie commune". Un sentiment renforcé avec la volonté réitérée, en août 2021, du président ukrainien Volodymyr Zelenski d’intégrer l’Otan, et donc de s’éloigner un peu plus de la Russie. "Je ne peux pas admettre qu’on ne propose pas un plan d’action pour l’adhésion à l’Otan à l’Ukraine. Plus on attend, plus des pays hésitent sur cette question, et plus ça confirme l’influence de la Russie sur des Etats au niveau économique, politique, comme sur le plan des relations personnelles", déclare-t-il à plusieurs médias, dont Libération.

Au cours de l’automne, la Russie déploie environ 100 000 hommes à plusieurs endroits de sa frontière avec l’Ukraine. Une première menace ? Le 17 décembre 2021, la Russie rend publics deux propositions de traités qu’elle souhaitait signer avec l’Otan. Une rencontre entre des dirigeants russes, américains et des représentants de l’organisation est organisée. Vladimir Poutine exige plusieurs choses de ses interlocuteurs. La principale : un engagement à ne plus élargir l’Otan et n'entamer aucun nouveau processus d’adhésion, surtout avec l’Ukraine. Par ailleurs, le président russe veut que les Etats-Unis s’engagent à ne plus établir des bases et activités militaires en Ukraine, mais aussi dans divers états d’Europe orientale, du Caucase du sud et d’Asie centrale, soit des anciens territoires de l’URSS. Des exigences que la Russie souhaite faire appliquer car elle estime être menacée par l’Occident et craindre pour sa sécurité. En disposant, dans le même temps, ses forces militaires pour encercler l’Ukraine, Vladimir Poutine pose alors un ultimatum à peine déguisé.

Or, le 26 janvier 2022, les Etats-Unis adressent leur réponse, refusant de s’engager à ne pas élargir l’Otan et à fermer définitivement la porte à une adhésion de l’Ukraine. En revanche, les Américains ouvrent la voie pour des discussions pour évoquer la présence de missiles stratégiques et armes nucléaires en Europe et proposé "la possibilité de mesures de transparence réciproques en ce qui concerne nos positions militaires ainsi que de mesures pour améliorer la confiance en ce qui concerne les exercices militaires et les manœuvres en Europe". Devant le principal refus, des hommes supplémentaires sont déployés par Vladimir Poutine près de l’Ukraine jusqu’à la mi-février, brandissant la menace d’une invasion de l’Ukraine, même si le Kremlin a toujours refusé cette affirmation. D'importantes tractations diplomatiques impliquant les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Ukraine et la Russie ont été menées. Mais sur le terrain, de nombreux bombardements, imputés par chaque camp à l'autre, renforcer la crainte d'une action militaire. L'annonce, le 21 février, par Vladimir Poutine, de la reconnaissance des territoires séparatistes pro-russes en Ukraine a ouvert la voie à une intervention militaire de la Russie chez son voisin, officiellement déclarée par le président russe le 24 février.

Quelle est l'origine de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ?

La Russie et l’Ukraine ont un lien particulier. L’Ukraine était en effet l’une des entités constituant l’URSS, jusqu’à la dissolution de cette dernière en 1991 et la proclamation de l’indépendance ukrainienne. Cependant, l’Ukraine conserve des liens avec la Russie. En 2013, alors qu’un président pro-russe est en poste (Viktor Ianoukovytch), une révolution éclate dans le pays et chasse le chef de l’État. En répression, Vladimir Poutine annexe la Crimée, un territoire ukrainien. Dans le pays, pro et anti-russes s’affrontent. Des séparatistes ukrainiens favorables au pays voisin prennent alors le contrôle, avec le soutien de la Russien d'une partie la région du Dombass, bassin houiller composé des oblasts (l'équivalent des régions en France) de Donetsk et Lougansk (en rouge sur la carte).

Ils autoproclament alors la République populaire de Donetsk et celle de Lougansk sur environ un tiers de chaque oblast. Historiquement, ce sont des territoires dans lesquels la langue et la culture russe sont imprégnées. Il s'agit donc d'une sous-division de l'oblast de Donetsk et de Lougansk. La ligne de démarcation rouge sur la carte de l'OCSE marque la limite entre, à l'est, les séparatistes pro-russes et, à l'ouest, les territoires dirigés par le gouvernement ukrainien. A l'est, les RPD et la RPL sont séparées par leur frontière historique, en gris.

Carte issue du rapport quotidien de l'OSCE sur la mission de surveillance de l'Ukraine (page 12)

Après la guerre, les accords de Minsk sont signés en 2015 entre la Russie et l'Ukraine, sous la médiation de la France et l'Allemagne, censés acter un cessez-le-feu, jamais vraiment respecté. Si, depuis quelques années, le drapeau blanc était malgré tout agité, Vladimir Poutine a soudainement déployé des dizaines de milliers d’hommes à divers points de la frontière entre la Russie et l’Ukraine, à l’automne 2021. Une inquiétante manœuvre expliquée, notamment, par la volonté politique de Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, d’intégrer l’OTAN. Ce qui, pour Vladimir Poutine, est "inacceptable". Le patron du Kremlin juge en effet que "la Russie a été dépouillée" avec l’indépendance de l’Ukraine. De là à vouloir mettre la main sur le pays ? Avec son feu vert pour l'invasion, cela semble être bel et bien le cas.