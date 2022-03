"DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev toujours encerclé, une centrale aux mains des russes"

GUERRE UKRAINE. Kiev est toujours menacé par les troupes russes postées aux abords de la ville mais l'assaut se fait attendre. En parallèle, l'occupant avance au sud et à l'est et tente de s'emparer de Marioupol, il a déjà pris possession de centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Ukraine.

19:58 - La ville de Marioupol ciblée par les forces russes Les forces russes ont davantage progressé dans le sud, bien que le renseignement américain considère la ville de Kherson, située au sud de l'Ukraine, comme "contestée", malgré les affirmations russes selon lesquelles elles auraient pris le contrôle de la ville. Concernant la ville de Marioupol, au sud-est du pays, des "indications préliminaires" montrent que les forces russes tentent d'avancer sur la ville portuaire depuis la région de Donetsk, avec un assaut probable depuis plusieurs directions. 19:46 - Les forces russes restent bloquées aux portes de Tchernihiv et de Kharkiv Aucun "changement significatif sur le terrain" en Ukraine n’a été observé depuis hier, selon le renseignement américain cité par CNN. Les États-Unis estiment que la Russie a engagé dans l'invasion en Ukraine 82 % de sa puissance de combat disponible. En revanche, la Russie a augmenté ses missiles et son artillerie visant les villes y compris les infrastructures de la ville. Les forces russes attaquent Tchernihiv (au nord de l'Ukraine, près de la frontière biélorusse) et Kharkiv (à l'est de l'Ukraine, près de la frontière russe) mais elles restent "bloquées" aux portes de ces villes. 19:34 - Le long de la côte de la mer Noire, une troupe de débarquement russe stoppée Des unités des forces armées ukrainiennes ont neutralisé un groupe de militaires russes qui tentaient de débarquer depuis la mer Noire, près de la ville de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. "Certaines forces et moyens défendent la ville de Mykolaïv, continuent de mener des hostilités systématiques et tiennent certaines zones. L'ennemi subi des pertes en personnel et en matériel militaire", a déclaré l'état-major général, dans un communiqué, ce mercredi. 19:23 - Plus de 180 missiles ont ciblé l'Ukraine Depuis le début de l'invasion russe, les forces de Vladimir Poutine ont tiré plus de 180 missiles sur l'Ukraine, selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes. "Au cours de cette journée, jusqu'à 30 avions de chasse ont violé l'espace aérien de l'Ukraine, principalement depuis la République de Biélorussie, et bombardé la population civile", a-t-il ajouté. Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos La guerre en Ukraine en images 19:13 - L’ONU "exige" massivement de la Russie l’arrêt de la guerre en Ukraine L'Assemblée générale des Nations unies a voté en faveur d'une résolution condamnant l'invasion de la Russie et lui demandant de retirer immédiatement toutes ses forces d'Ukraine. La résolution a été soutenue par 141 des 193 membres de l'Assemblée générale lors d'une rare session d'urgence convoquée par le Conseil de sécurité des Nations unies. Les cinq pays ayant voté contre sont la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l’Erythrée et la Syrie. De son côté, la Chine s'est abstenue. 19:02 - Le maire de Kharkiv affirme qu'"un nombre colossal de chars s'approchent" de la ville Igor Terekhov, maire de la ville, assiégée de Kharkiv, dans l'est du pays, affirme que les bombardements russes infligent de lourdes pertes à la population civile, mais il jure que la ville ne tombera pas aux mains des forces russes. Des combats intenses ont lieu de tous les côtés de la ville et la situation est "très dangereuse", a-t-il indiqué à la BBC, ce mercredi. Il affirme que les troupes russes bombardent et tirent des missiles de croisière sur les zones résidentielles "en permanence", et ajoute qu'il a reçu des informations selon lesquelles les forces de Moscou ont fait exploser une "bombe" dans la ville. "Ils (la Russie) ont lancé contre Kharkiv toutes les forces imaginables et un nombre colossal de chars s'approchent de Kharkiv", a-t-il ajouté. 18:50 - Un refuge bombardé par les forces russes Alors que des civils se cachaient dans le bâtiment, un gymnase de l'école de Sievierodonetska, situé près de la frontière avec la Russie, à l'est de l'Ukraine, a été touché par un obus russe, selon le chef de l'administration militaire régionale de Louhansk, Serhiy Haidai. Selon les premières informations, il n'y aurait pas de morts. 18:39 - Un ville au sud de l'Ukraine touchée par les forces russes Les forces russes ont bombardé la ville de Voznessensk dans la région de Nikolaev, au sud de l'Ukraine, selon le journaliste local Serhiy Potushinsky. "Des véhicules ennemis arrivent dans la ville. Ils tirent sur le centre-ville depuis Gradiv", a-t-il indiqué, ce mercredi. Le principal pont de la ville aurait été détruit par un obus. 18:28 - L'Ukraine aurait perdu environ 10 % de son matériel militaire Selon le renseignement américain, la Russie a perdu environ 3 à 5 % de ses chars, avions, pièces d'artillerie et autres moyens militaires à l'intérieur de l'Ukraine, alors que l'Ukraine a perdu environ 10 % de ses capacités. Ainsi, malgré une résistance plus forte que prévu de la part de l'Ukraine, qui a permis de garder les grandes villes hors de portée des Russes, les forces ukrainiennes risquent d'être "submergées" lorsque la Russie lancera une seconde phase de son attaque, affirme une source citée par CNN. 18:17 - Un gazoduc endommagé par un bombardement russe dans la région de Kharkiv Un gazoduc a été endommagé dans la région de Kharkiv, située près de la frontière avec la Russie, ce mercredi. Les dégâts auraient été causés par une frappe aérienne. Selon l'opérateur GTS, la ville d'Izioum, dans l'est du pays, reste sans approvisionnement en gaz depuis cette frappe. "Une attaque ciblée contre des infrastructures critiques est un acte terroriste contre la population civile ukrainienne", ont déclaré des représentants de l'opérateur ukrainien GTS. Environ 40 000 personnes sont aujourd'hui sans gaz à cause des bombardements russes. 18:06 - Près de 500 soldats russes tués depuis le début de l'invasion en Ukraine Le ministère russe de la Défense a communiqué les premiers chiffres concernant les pertes subies lors de l'invasion de l'Ukraine, débutée le 24 février dernier. Selon les médias russes, 498 soldats russes ont été tués et 1 597 blessés à ce jour. Ce chiffre est nettement inférieur au bilan des pertes russes établi par l'Ukraine, qui affirme avoir tué 5 840 soldats russes. De son côté, Kiev n'a pas donné de chiffres concernant le nombre de militaires ukrainiens tués et blessés. 18:01 - Début des pourparlers fixé au 3 mars La deuxième séquence de pourparlers entre les délégations ukrainiennes et russes devraient débuter tard dans la nuit ou demain. Le chef de la délégation russe, Volodymyr Medinsky, a fait savoir que la délégation ukrainienne est en route mais n'arriverait que dans quelques heures. 17:53 - Affrontements entre militaires et civils à Enerhodar A Enerhodar, dans la région de Zaporijia, l'entrée des soldats russes a été compliquée par la résistance des citoyens et les civils continuent de s'opposer à l'avancée des opposants. Le journaliste Andreï Vaitovich diffuse des images des affrontements entre les militaires et les civils qui bloquent le passage, "les Ukrainiens chantent l’hymne national, les russes tirent et lancent une grenade", précise-t-il. 17:38 - Pourquoi les Russes visent-ils Marioupol ? Depuis le début de l'invasion, où "opération spéciale" selon Vladimir Poutine, les Russes progressent dans le sud de l'Ukraine grâce à des troupes parties de Crimée et à l'est avec les bataillons postés dans le Donbass. Sur le littoral sud, l'armée du Kremlin a avancé simultanément vers Kherson et Berdiansk et les deux villes sont tombées aux mains des Russes entre hier et aujourd'hui. Ce mercredi 2 mars, Marioupol est donc la dernière grande ville à tenir, si les Russes parviennent à la prendre ils contrôleront tout le littoral de la mer d'Azov déjà largement sous leur giron. 17:26 - Une maternité et des écoles bombardés à Marioupol Le conseil municipal de Marioupol a publié un communiqué dans lequel il revient sur l'assaut de la ville par les forces russes ce mercredi 2 mars. Selon son rapport Marioupol a été bombardé pendant plusieurs heures et compte 42 victimes dont des enfants. "La maternité et des dizaines de maisons ont été gravement endommagées. L'école et le dortoir des migrants ont été détruits. Les Russes ont organisé une véritable terreur sanglante. Marioupol n'oubliera pas et ne pardonnera pas. Les fascistes de Poutine doivent être arrêtés", écrit le responsable municipale. 17:17 - Les Russes repoussés à Makariv, l'assaut sur Kiev encore évité Les Russes se sont avancés sur Kiev en passant par la banlieue, notamment par la ville de Makariv. La site de presse Internews Ukraine rapporte que l'armée ukrainienne est parvenue à repousser les troupes russes de la ville, retardant et compliquant encore l'assaut russe sur la capitale de l'Ukraine. 16:46 - Irpin, à l'ouest de Kiev, détruit pour les attaques Irpin, une ville de la proche banlieue de Kiev a été frappée par les bombardements russes mais le pont qui fait la jonction entre Irpin et Kiev a été détruit par les Ukrainiens pour empêcher l'entrée des chars et véhicules russes. Le journal Kyiv Independant a diffusé des images sur les réseaux sociaux. Irpin, a satellite city on the western outskirts of Kyiv, has suffered multiple Russian attacks since the beginning of the full-scale offensive.



A bridge that connects the city to Kyiv was blown up by the Ukrainian forces to block Russian troops.



16:36 - Tentative d'approche russe à Energodar Dans la région de Zaporijia, qui abrite la plus grande centrale nucléaire du pays, les Russes ne convoitent pas uniquement l'infrastructure nucléaire mais aussi les villes alentours. Ce matin, des chars russes ont tenté d'entrer dans la ville d'Energodar mais ont finalement reculé. 16:17 - Amnetsy International recense les "crimes contre l'humanité" en Ukraine L'organisation humanitaire Amnesty International a recensé les attaques russes pouvant être qualifiées de "crimes contre l'humanité". L'organisme explique avoir regroupé des "preuves numériques, notamment des photos, des vidéos et des images satellites" des offensives russes. Les régions de Kiev, de Kharkiv et de Marioupol sont les plus concernées par les attaques en violation du droit international. Amnesty International's Crisis Evidence Lab analyzed digital evidence — including photos, videos and satellite imagery of indiscriminate attacks in #Ukraine. They have verified violations of international law which could amount to war crimes. pic.twitter.com/4HvPykiYVn — Amnesty International (@amnesty) March 1, 2022 16:00 - La centrale nucléaire de Zaporijia sous contrôle russe La centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Ukraine, est sous le contrôle de la Russie selon les informations relayées par Midi Libre. Les autorités russes ont prévenu l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de leur prise de guerre. 15:51 - Kharkiv sous couvre-feu Ce mercredi, le couvre-feu à Kharkiv commencera deux heures plus tard que la veille. Les habitants devront rester chez eux de 18h jusqu'au jeudi 3 mars à 6h selon les annonces du chef de l'administration civilo-militaire de Kharkiv, Oleh Synegubov. Si on se réfère aux attaques russes des derniers jours, il semble que l'essentiel des frappes aériennes sont lancées dans la soirée, la nuit et à l'aube. 15:43 - De nouveaux pourparlers prévus aujourd'hui De nouveaux pourparlers doivent se tenir dans l'après-midi ou dans la soirée de ce mercredi 2 mars, deux jours après les premières négociations infructueuses. La délégation russe est en route pour le lieu de rencontre avec la délégation ukrainienne selon le média ukrainien NV. 15:33 - Un jardin d'enfants bombardé à Severodonetsk A Severodonetsk, près de Louhansk, un tir de missile des occupants russes a touché un jardin d'enfants. Hromadske International rapporte que le toit de l'infrastructure est endommagé, le réseau de distribution de chaleur coupé et que huit enfants se trouvent au sous-sol et son actuellement évacués. 15:11 - Nombreux départs d'Ukrainiens depuis la gare d'Odessa Les départs sont nombreux à la gare d'Odessa, ville au sud de l'Ukraine et à 200 kilomètres de route de Kherson tombé aux mains des occupants russes, ce mercredi 2 mars. Plusieurs convois d'Ukrainien provenant de Kherson se rue sur les trains pour fuir. 15:03 - Les Russes patrouillent à Balakliya, dans la région de Kharkiv Plusieurs vidéos amateurs montrent les patrouilles des militaires russes dans les rues de Balakliya, ville de la région de Kharkiv. Des véhicules blindés qui portent la bannière russe roulent partout dans la ville qui semble sous le contrôle de l'ennemi.

Avec son opération militaire massive, Vladimir Poutine cherche à conquérir la capitale ukrainienne, Kiev. Les troupes russes entrées en Ukraine par la frontière avec la Biélorussie vendredi 25 janvier 2022 ont marché droit vers la capitale pour l'encercler et ce mardi 1er mars, des renforts se préparent avec un convoi militaire long de plus de soixante kilomètres repéré par images satellites à tout juste 25 kilomètres de Kiev. Cette découverte suggère une attaque imminente de la Russie sur la ville qui résiste et tient l'envahisseur à l'extérieur de ses lignes. Si les assauts terrestres des troupes russes n'ont pas été concluants, la capitale est frappée depuis le 24 févier 2022, premier jour de l'invasion russe, par des attaques aériennes répétées et ravageuses. Les habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro laissées ouvertes 24 heures sur 24 et la gare centrale de Kiev s'est transformée en centre humanitaire. Une bataille à Kiev pourrait être le point culminant de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Encore plus à l’ouest, près de la Pologne, Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk ont aussi été ciblés. Le sud de l’Ukraine est également le terrain de combats, sur les bords de la mer Noire, notamment du côté d’Odessa, près de la Moldavie et de la Transnistrie, territoire pro-russe autoproclamé, Mykolaiv et Marioupol. Dans l’est du pays, Dnipro est ciblé, mais aussi Kharkiv, en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass.