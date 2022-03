"DIRECT. Guerre en Ukraine : nouvelles batailles autour de Kiev, l'OTAN refuse d'intervenir"

GUERRE UKRAINE. L'OTAN a annoncé, ce vendredi 4 mars 2022, qu'elle n'interviendrait pas militairement dans la guerre en Ukraine, alors que les combats ont repris autour de Kiev. La lutte pour le contrôle de la capitale s'intensifie, au cours d'une journée marquée par la prise d'une centrale nucléaire par les Russes.

En direct

Recevoir nos alertes live !

15:39 - Des missiles tirés contre un immeuble à Hostomel, près de Kiev Au nord-ouest de Kiev, la ville d'Hostomel est la cible d'une nouvelle attaque russe. En début d'après-midi ce vendredi, des missiles ont été tirés contre un immeuble d'habitations. Le bilan n'a pas encore été établi. 15:15 - Une base de parachutistes russes détruite près de Kiev Un conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien a annoncé, ce vendredi, que l'armée de son pays avait détruit une base de parachutistes russes, située à Kozarovichi, au nord de Kiev. 15:05 - Les forces russes entrent à Energodar, près de la centrale nucléaire Après avoir pris la centrale nucléaire de Zaporijia, l'armée russe est entrée dans la ville sur laquelle la centrale est installée, Energodar. Depuis plusieurs jours, la commune fait l'objet de combats. Des chars et autres camions appartenant à l'armée de Moscou a pénétré dans la ville ce vendredi. Le maire a demandé de ne pas résister, de ne pas "provoquer" les forces d'occupation. 14:56 - "Plusieurs personnes" tuées dans le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporijia Selon un communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères, "plusieurs personnes" ont été tuées et blessées à la suite du bombardement de la centrale nucléaire de Zaporijia. Cependant, aucun chiffre n'a, pour l'heure, était avancé. Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos La guerre en Ukraine en images 14:48 - Des combats.. entre Russes autour de Kiev ? Selon les Forces armées ukrainiennes, des combats ont eu lieu dans la banlieue de Kiev, ce vendredi, près de Severinovka. Mais selon le communiqué, "les forces d'occupation russes sont entrées en bataille avec ... les forces d'occupation russes", occasionnant des pertes de matériel. 14:44 - L'OTAN " n'interviendra pas militairement" A la suite d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général de l'OTAN a annoncé que l'organisation n'interviendrait pas militairement dans la guerre en Ukraine, ni dans les airs, ni au sol. "La question a été évoquée et les Alliés sont convenus que nous ne devrions pas avoir d'avions de l'Otan opérant dans l'espace aérien ukrainien ou des troupes de l'Otan au sol, car nous pourrions nous retrouver avec une guerre totale en Europe", a justifié Jens Stoltenberg. 13:33 - La situation en Ukraine à 13h30 Point de situation en Ukraine : Un tir russe a frappé des infrastructures de la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, dans la nuit de jeudi à vendredi. Un incendie s'est rapidement déclaré mais l'Ukraine et l'Agence internationale de l'énergie atomique assurent qu'aucun réacteur n'a été touché et que le taux de radioactivité est toujours stable. L'AIEA appelle "à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés".

Kiev a été bombardé sept fois dans la matinée du vendredi 4 mars et les troupes russes, notamment le convoi massif de 60 kilomètres de long s'est remis en route en direction de la capitale ukrainienne. Les soldats du Kremlin s'éparpillent pour encercler Kiev et semblent se préparer à lancer l'assaut.

La Russie reprend sa progression au neuvième jour de la guerre en Ukraine. La résistance ukrainienne a nettement ralentie l'opération militaire russe qui a rencontré des difficultés comme le manque de carburant et la baisse du moral des troupes.

Dans le sud de l'Ukraine, la ville de Marioupol est encerclée par les forces russes et prorusses depuis le jeudi 3 mars. Le maire parle de "siège" russe et accuse les militaires d'avoir couper l'eau, l'électricité et d'empêcher les réapprovisionnements notamment en nourriture alors que les attaques se multiplient.

A l'est, Kharkiv et Tchernihiv sont sous le feu des bombardements. Les tirs ont frappé des bâtiments civils comme des hôpitaux, des écoles et des quartiers résidentiels et on fait des dizaines de morts et de blessés. Bilan de la guerre en Ukraine : Selon l'Ukraine, plus de 9000 soldats russes sont morts depuis le début de la guerre. Le bilan avancé le président ukrainien, dans une allocution de vendredi 4 mars, est à prendre avec un certain recul, le gouvernement et l'armée ayant tout intérêt à annoncer de lourdes pertes dans le camp adverse. Le bilan apparaît toutefois extrêmement gonflé. A titre de comparaison, les Etats-Unis avaient perdu 4500 hommes en huit ans de guerre en Irak, qui avait, pour sa part, annoncé 16 600 pertes militaires.

Dans un nouveau bilan publié jeudi 3 mars, l’ONU estime qu’au moins un million de personnes ont quitté l’Ukraine pour se réfugier dans des pays voisins depuis le début de la guerre.

De son côté, l'Ukraine assure que plus de 5840 soldats russes ont été tués depuis le début de la guerre. Des chiffres "officiels", publiés mercredi 2 mars,

Moscou a livré pour la première fois le bilan des militaires russes tombés au combat face à l'Ukraine, il est fait état de 498 soldats morts en plus de 1 597 blessés au mercredi 2 mars 2022.

Il est difficile d'établir un bilan civil précis, le service d'urgence de l'Etat ukrainien annonce 2000 morts depuis l'invasion du 24 février 2022. L'ONU, fait part dans un rapport en date de 1er mars de 136 personnes mortes en une semaine, dont 13 enfants. Dernières infos majeures : L'Ukraine demande à la Croix-Rouge d'organiser des couloirs humanitaires au plus vite pour pouvoir évacuer les civiles et acheminer de l'eau, de la nourriture ou des soins aux personnes isolées sur des zones de combats. Hier, l'Ukraine et la Russie ont accepté pendant leurs pourparlers de mettre en place ces dispositifs et de les épargner lors des affrontements.

Le président ukrainien Zelensky appelle la communauté internationale a prendre des sanctions plus lourdes contre la Russie qualifiée "d'Etat terroriste nucléaire" et invite la population russe à "descendre dans la rue" pour contraindre Poutine à stopper les offensives sur des sites nucléaires.

Après l'attaque de la centrale nucléaire, Volodymyr Zelensky accuse son homologue russe de recourir à "la terreur nucléaire" et de vouloir répéter le drame de Tchernobyl. "Nous alertons tout le monde sur le fait qu'aucun autre pays hormis la Russie n'a jamais tiré sur des centrales nucléaires. [...] Cet Etat terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire", a-t-il lancé dans une vidéo publié ce vendredi 4 mars 2022.

Vladimir Poutine a assuré ce jeudi 3 mars à Emmanuel Macron avoir l'intention de poursuivre son offensive "sans compromis" contre les "nationalistes" ukrainiens. Il ajoute que son opération "se déroule selon le plan" et vise à protéger les Ukrainiens des "néonazis qui veulent la guerre".

Après son échange avec le président russe, Emmanuel Macron estime que "le pire est à venir" en Ukraine et avance que le but de Moscou est de "prendre le contrôle de toute l'Ukraine". 13:14 - Le bilan s'alourdit pour l'attaque de tchernihiv Hier, la ville de Tchernihiv au Nord de l'Ukraine a été la cible de violente attaques aériennes. Le bilan faisait état d'une vingtaine de morts mais ce vendredi 4 mars le journal Kyiv Indépendant annonce des pertes plus importantes : 47 morts, 38 hommes et 9 femmes. 13:00 - L'Ukraine demande à la Croix-Rouge d'organiser des couloirs humanitaires Alors que les délégations russes et ukrainiennes se sont mises d'accord pour mettre en place des couloirs humanitaires hier, l'Ukraine demande dès aujourd'hui à la Croix-Rouge d'organiser ces évacuations de civils, bureau de président Zelensky s'engage à ne pas faire intervenir l'armée ou combattre à proximité de ces couloirs et explique que la Russie a pris le même engagement. "Des milliers de personnes ont besoin d'être évacuées d'urgence. Il y a un manque de nourriture, d'eau, de médicaments, pas de lumière ou d'approvisionnement en eau", a ajouté le bureau gouvernemental pour insister sur l'urgence de venir en aide à certains civils. 12:49 - 13 attaques menées contres des bâtiments civils vérifiées La Cour pénale internationale a lancé une enquête pour identifier et punir les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine. Trois journalistes du média américain CNN ont géolocalisé et vérifié 13 attaques menées contre des zones résidentielles de Kharkiv en l'espace de trois jours. Des écoles, des commerces, des immeubles résidentiels, des hôpitaux et des églises ont notamment été touchés, des infrastructures loin de correspondre aux cibles militaires sur lesquelles Moscou prétend concentrer ses attaques. 12:42 - La Défense ukrainienne appelle à la "résistance populaire totale" Le ministre de la Défense ukrainien appelle tous les citoyens à la mobilisation générale : "Il est maintenant temps pour les Ukrainiens d'opposer une résistance populaire totale". Dans tous les territoires, en particulier ceux contrôlés par l'ennemi, le ministre invite les civils à détruire ou empêcher les bataillons de soldats russes d'avancer, à s'en prendre aux arrière-gardes ennemies qui ne sont pas blindées et constituées de soldats sans expérience de combat d'après le politique. 12:33 - Zelensky appelle les Russes à "descendre dans la rue" Volodymyr Zelensky appelle la communauté internationale à prendre des sanctions sans précédent contre la Russie décrite comme un "État terroriste nucléaire". Le président ukrainien s'adresse aussi à la population russe et l'invite à "descendre dans la rue" pour contraindre Vladimir Poutine à arrêter les attaques contre les sites nucléaires. 12:03 - 28 enfants dans le bilan des pertes civils On compte plusieurs enfants parmi les pertes civils, 28 ont été tués et 64 blessés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et huit jours de guerre selon Darina Gerasimchuk, conseillère du commissaire présidentiel aux droits de l'enfant et à la réadaptation des enfants. La représentante des droits de l'enfant ajoute que "les maternités, les crèches et les écoles ont été détruites. Environ un million et demi d'enfants se trouvent dans les zones touchées par les bombardements et sont assiégés, parmi lesquels des orphelins et des enfants handicapés qui ont besoin d'une aide immédiate." 11:46 - "Aucun relâchement de matériaux radioactifs" détecté à Zaporijia Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a pris la parole au sujet de l'attaque russe portée contre la centrale nucléaire de Zaporijia. "Un projectile a frappé un bâtiment sur le site de la centrale. Ce bâtiment ne fait pas partie du réacteur, il est adjacent", a-t-il précisé en prenant soin de réaffirmer qu'"aucun relâchement de matériaux radioactifs" n'a été détecté. Les risques les plus graves sont écartés mais "la situation reste tendue et compliquée", souligne-t-il. Lors de l'attaque "seul des six réacteurs était en fonctionnement, à 60% de sa capacité. L’unité 1 était en maintenance, 2 et 3 sont en veilles et 5 et 6 étaient en réserve et ne fonctionnaient pas" selon Mariano Grossi. 11:32 - L'Ukraine annonce un bilan (gonflé) de plus de 9 000 soldats russes morts Le président Volodymyr Zelensky s'est une nouvelle fois adressé aux Ukrainiens ce vendredi 4 mars 2022 et il assure que l'armée ukrainienne inflige de lourdes pertes à l'occupant russe. "Près de 9 200 occupants ont été tués. Nous les avons battus près de Nikolaev. Nous nous battons près de Kharkiv. Nous nous battons près de Kiev", déclare-t-il. Si la résistance ukrainienne ne fait aucun doute, les chiffres avancés par le gouvernement semblent nettement gonflés et sont à prendre avec du recul. L'Ukraine a tout intérêt à afficher un bilan conséquent parmi les troupes russes mais aucune autre source en confirme ces chiffres. 11:14 - Kiev bombardé sept fois depuis ce matin Après une nuit plutôt calme à Kiev, les combats s'intensifient ce vendredi 4 mars avec déjà sept bombardements survenus dans la capitale ukrainienne selon le reporter de BFMTV. Les Ukrainiens se mobilisent et renforcent les check-points pour contrôle les entrées de la ville et empêcher une invasion de l'armée russe. 10:34 - Un école occupée par les Russes Dans la région de Nikolaev (ou Mykolaïv) au sud de l'Ukraine, les Russes ont pris possession d'une école de la ville de Bashtanka et ont abattu son directeur, a rapporté le président de l'administration régionale, Vitaly Kim, sur sa chaîne Télégram. 10:12 - La situation "se dégrade" à Kharkiv A Kharkiv la situation est toujours critique avec des bombardements qui continuent de s'abattre sur la ville, essentiellement sur des infrastructures civiles et des quartiers résidentiels. Sur la radio de Nouvelles Voies de l'Ukraine, l'écrivain ukrainien Serhiy Zhadan présent à Kharkiv explique : "La situation est en train de se dégrader ces heures et ces jours. L'essentiel maintenant est de résister". 09:29 - Les Ukrainiens se réfugient en Roumanie Les réfugiés ukrainiens continuent d'affluer dans les pays frontaliers. Depuis hier les civils sont plus nombreux à arriver en Roumanie car dissuadés de prendre la route pour la Pologne à cause des kilomètres d'embouteillages qui paralysent la frontière entre l'Ukraine et la Pologne selon les informations de l'AFP. 09:22 - Une école frappée par un tir russe Des images de la fameuse école de Jytomyr bombardée ce matin par des tirs russes sont diffusées sur les réseaux. Toute une parie du bâtiment n'est plus qu'un tas de ruines. A school has been ruined in Zhytomyr pic.twitter.com/I2vNnkawwF — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 4, 2022 09:18 - Les bombardements s'enchaînent à Jytomyr A Jytomyr, ville à l'ouest de Kiev, plusieurs bombardements sont survenus dans la matinée de ce vendredi 4 mars et l'alarme retentit à nouveau selon un journaliste de Paris Match sur place. Le reporter souligne que des écoles sont prises pour cible. Nouvelle alarme. Il faudra quand même expliquer pourquoi ces bombes tombent à chaque fois sur des écoles. On doit se mettre à l’abri. Je ne sais pas s’il y a des victimes. Missile kamibre. pic.twitter.com/mKdgWmBTc2 — Nicolas Delesalle (@KoliaDelesalle) March 4, 2022 09:05 - A Kiev, les habitants se préparent à l'assaut ou fuient De nombreux mouvements civils sont observés à Kiev. Si certains Ukrainiens décident de prendre les armes pour défendre leur territoire, d'autres s'empressent vers les commerces pour récupérer des vivres avant de retourner se mettre à l'abris. Il ne faut pas oublier les civils qui se ruent dans les gares pour quitter la ville alors que l'assaut russe se prépare. La photographe pour Nouvelles Voies de l'Ukraine, Natalia Kravchuk, s'est rendue sur place pour un reportage photo. 08:55 - Débarquement russe en préparation sur la mer Noire Les Russes largement présents dans le sud de l'Ukraine s'avance par la mer Noire. Ils préparent un débarquement des forces marines, ces troupes navales sont couvertes par "détachement de navires d'appui-feu et un groupe de frappe de bateaux lance-missiles", rapporte le média Les Nouvelles Voies de l'Ukraine. 08:47 - La Russie et l'Ukraine s'accordent sur la mise en place de "couloirs humanitaires" C'est la seule réussite du deuxième round de pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes qui s'est tenu hier près de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne : un accord sur la mise en place de "couloir humanitaires" pour organiser l'évacuation des civils des zones de combats. Aucune précision n'a été donnée à l'issue des négociations, il est donc impossible pour le moment de savoir où, quand et comment seront déployés ces couloirs humanitaires. 08:40 - Les Russes progressent au nord et au sud de l'Ukraine Les Russes se sont avancés sur Zaporijia pour le point stratégique de la centrale nucléaire mais c'est surtout au sud et au nord de l'Ukraine que l'occupant étend sa domination. Si les soldats suivent la ligne qui semble se dessiner entre Kiev et Zaporijia, les russes pourraient, s'ils parvient à prendre le contrôle des villes, poursuivre leur progression le long du fleuve Dniepr. Les forces russes occupent le territoire de la centrale nucléaire de Zaporojie dans le Sud de l'Ukraine, touchée par des frappes russes dans la nuit, a indiqué l'agence d'inspection des sites nucléaires #AFP pic.twitter.com/r75MI0ddv5 — Agence France-Presse (@afpfr) March 4, 2022 LIRE PLUS

En savoir plus

Dans la nuit du jeudi 3 mars 2022, les Russes ont lancé une frappe aérienne sur la centrale nucléaire de la région de Zaporijia, la plus grande d'Europe. Cette offensive a déclenché un incendie et a fait craindre le pire au gouvernement ukrainien et à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Selon les informations relayées par le régulateur nucléaire ukrainien, le tir n'a touché que la partie administrative du complexe nucléaire et les six réacteurs sont indemnes. Le risque de l'explosion nucléaire écarté, l'AIEA s'est rapidement exprimée dans la matinée du vendredi 4 mars pour assurer qu'aucune fuite radioactive n'est signalée depuis le bombardement. Les pompiers, eux, sont parvenus à maitriser l'incendie. En attaquant la centrale, l'armée russe a atteint l'objectif de prendre possession du point stratégique de la région de Zaporijia, les troupes contrôlent entièrement les bâtiments administratifs et l'entrée du complexe et ils semblent également être en position de force au niveau du coeur nucléaire de la centrale. L'Ukraine rassure toutefois et explique que "le personnel opérationnel contrôle les blocs énergétiques et assure leur exploitation en accord avec les exigences des règlements techniques de sécurité d'exploitation". Les risques les plus graves ont été évités mais des précautions sont tout de même prises sur place au cas où une augmentation du taux de radioactivité soit repérée prochainement. "Les médecins nous conseillent déjà de prendre des doses d'iode en prévention", a notamment indiqué Nadiya Goltvyanytsa, la directrice de l'Alliance française à Zaporijjia, auprès de BFMTV ce 4 mars 2022.

Après l'offensive nocturne, l'AIEA a immédiatement appelé "à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés". L'organisme mondial met en garde contre les risques de l'explosion de la centrale de Zaporijia. Le gouvernement ukrainien a lui aussi réagi et si le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, avance sur Twitter que si la centrale nucléaire est touchée "ce sera 10 fois pire que Tchernobyl", le président Volodymyr Zelensky accuse son homologue russe de recourir à "la terreur nucléaire".

Vladimir Poutine cherche à conquérir la capitale ukrainienne, mais son opération militaire massive a été retardée par les résistance des Ukrainiens. Kiev est encerclé par les troupes russes depuis le 1er mars et un convoi long de 60 kilomètres posté au nord-est de la ville s'est remis en route ce vendredi 4 mars après être resté trois jours à l'arrêt. La reprise de la progression russe suggère une attaque imminente mais l'Ukraine a eu le temps de préparer sa défense d'autant plus que de nombreux civils prennent les armes pour s'opposer et tenir l'envahisseur à l'extérieur de ses lignes. Si elle résiste encore aux assauts terrestres, Kiev est frappé depuis plusieurs jours par des bombardements à répétition. La nuit de jeudi à vendredi a été épargnée par les attaques malgré les chants des sirènes plusieurs fois activés, une situation qui fait craindre le calme avant la tempête. Les habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro laissées ouvertes 24 heures sur 24 et la gare centrale de Kiev s'est transformée en centre humanitaire. Une bataille à Kiev pourrait être le point culminant de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Le sud de l'Ukraine et les bords de la mer Noire sont les scènes de vives combats entre Russes et Ukrainiens. L'armée soviétique a eu raison des villes de Kherson et de Berdiansk, elle est en position de force sur tout le littoral jusqu'à Odessa, à l'ouest, où un assaut par la marine russe se prépare. Au sud-est, Marioupol est la dernière ville à résister et à faire obstacle à la jonction entre les territoires conquis du Donbass et la progression russe au sud du pays. Au Nord et à l'est les soldats du Kremlin avancent et frappent sur Tchernihiv et Kharkiv en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass. L’ouest de l'Ukraine est épargné malgré des attaques et bombardements isolés près de la Pologne, à Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk.