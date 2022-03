"DIRECT. Guerre en Ukraine : Zelensky dénonce l'attaque russe d'un couloir humanitaire, les zones civiles bombardées"

GUERRE UKRAINE. Le président ukrainien Volodymyr Zelesnky accuse Moscou d'avoir attaqué le couloir humanitaire menant vers Marioupol. Les bombardements russes reprennent de plus belle ce vendredi 11 mars 2022 avec plusieurs frappes sur des zones civiles à Dnipro, Loutsk et Ivano-Frankivsk.

10:31 - Vladimir Poutine dénonce l'envoi par l'Occident "de mercenaires" en Ukraine Vladimir Poutine justifie sa décision de recourir aux combattants volontaires par le soutien militaire "des parrains occidentaux du régime ukrainien" qui rassemblent "des mercenaires du monde entier pour les envoyer en Ukraine". Aucune décision publique de l'UE n'évoque l'envoi de mercenaires en Ukraine et la légion étrangère créée par Volodymyr Zelensky n'est formée que de résistants volontaires. 10:22 - Poutine appelle à l'envoi des combattants "volontaires" en Ukraine La fin de l'offensive russe n'est pas dans les plans de Vladimir Poutine. Le président russe a exigé la facilitation de l’envoi des combattants "volontaires" en Ukraine. "Si vous voyez que des gens veulent y aller (…), qui plus est pas pour de l’argent, et aider ceux qui vivent dans le Donbass, alors il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat", a-t-il déclaré lors d’une réunion du conseil de sécurité russe. Il donne ainsi suite à la proposition de son ministre de la défense, Sergueï Choïgou, qui a précisé que 16 000 volontaires du Moyen-Orient sont prêts à se joindre aux combats auprès des forces russes. Un podcast pour mieux comprendre Poutine "De Vladimir à Poutine", podcast avec Christian Roudaut, journaliste, écrivain, documentariste et conférencier, ancien correspondant à Londres pour Radio France et auteur en 2021 du livre "A la table des Tyrans" (Flammarion). 09:57 - Des attaques "toutes les 30 minutes" sur Marioupol De virulentes offensives russes s'abattent sans relâche à Marioupol, dont la prise est très stratégique sur la mer d'Azov pour Moscou qui n'économise pas ses efforts pour prendre le contrôle. Selon le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenk, des attaques ont été lancées par l'aviation russe "toutes les 30 minutes" sur des zones résidentielles, "tuant des civils, des personnes âgées, des femmes et des enfants". 09:47 - 8 soldats ukrainiens touchés dans l'attaque d'une base militaire à Loutsk Dans une base aérienne de Loutsk, au nord-ouest de l'Ukraine, deux soldats ukrainiens ont perdu la vie et six autres ont été blessés dans une attaque aérienne russe. Six frappes se sont abattues sur la zone militaire touchant deux réservoirs d'essence selon l'agence de presse Euromaidan Press. La maire de Loutsk appelle les habitant à évacuer les lieux. 09:42 - Moscou accusé d'attaquer le couloir humanitaire à Marioupol Les itinéraires des couloirs humanitaires organisés par la Russie et l'Ukraine sont censés être des zones de cessez-le-feu mais Volodymyr Zelensky accuse Moscou de ne pas respecter l'interdiction. Le président ukrainien soutient que l'armée russe a volontairement frappé le corridor de Marioupol où de nombreux civils s'amassent. Ces offensives n'empêcheront pas l'acheminement de "convoi de véhicules vers Marioupol, avec de la nourriture, de l'eau, des médicaments", a assuré le chef d'Etat. 09:31 - Des députés ukrainiens exigent la fermeture du ciel de l'Ukraine Après les nombreux bombardements survenus dans la nuit ou tôt ce matin, plusieurs députés du Parlement ukrainien et issus de différentes familles politiques enjoignent l'Europe à fermer le ciel de l'Ukraine pour protéger les civils des frappes russes. Ukrainian MPs of all factions @ua_parliament urge world leaders to close the sky to protect civilians in Ukraine! #CloseTheSky #ClosetheSkyoverUkraine #StopRussia pic.twitter.com/HiSKoNCpwn — UkraineWorld (@ukraine_world) March 11, 2022 09:26 - Bombardement et deux morts à Soumy Le journal Kyiv Independant rapporte que les bombardements russes lancés sur la région de Soumy dans la nuit de jeudi à vendredi ont tué deux civils dans le village de Kerdylivshchyna. 09:23 - Incendie dans un dépôt de carburant à Gostomel A Gostomel, près de Kiev, un dépôt de carburant est toujours en feu. Selon les images satellites obtenues par la société américaine Maxar Technologie, trois citernes brûlent et plongent le site sous une épaisse fumée noire. Le site est actuellement sous le contrôle des forces armées russes. A closer zoom in of the fuel depot fire at #Hostomel shows 3 storage tankers burning. The area is currently under control of Russian armed forces.



????️WorldView-1, March 10, 2022 via @Maxar / @EUSPACEIMAGING https://t.co/yOOscm003k pic.twitter.com/KhCI4H0MsO — Wim Zwijnenburg (@wammezz) March 11, 2022 09:13 - L'ouest de l'Ukraine visé par les bombardements Dnipro, à l'est de Kiev n'est pas la seule ville bombardée ce matin. A l'ouest, Ivano-Frankivsk et Loutsk ont aussi essuyé plusieurs bombardements russes. Cette partie du pays est plutôt épargnée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie mais ces tirs semblent traduire la volonté de Moscou détendre encore le déploiement de ses forces armées. 09:06 - Trois frappes aériennes russes à Dnipro Ce vendredi 11 mars 2022, la ville de Dnipro a été visée par trois frappes aériennes selon Kiev. Ce sont des infrastructures civiles qui ont été sévèrement touchées : un jardin d'enfant, un immeuble résidentiel et une entreprise. Les services d'urgence de l'Etat ont compté un mort après les attaques russes, les opérations de secours se poursuivent. 09:02 - La situation en Ukraine à 9 heures Point de situation en Ukraine : Trois frappes aériennes russes ont été lancées dans la matinée de ce vendredi 11 mars sur la ville de Dnipro, à l'est de Kiev. Uniquement des cibles civiles ont été touchées dont un jardin d'enfant, un immeuble résidentiel et une entreprise. Un mort a été signalé, pour l'heure, par le service d'urgence de l'Ukraine.

L'armée russe a attaqué le couloir humanitaire de Marioupol, ville portuaire du sud de l'Ukraine assiégée par Moscou, empêchant le ravitaillement et surtout l'évacuation des civils. Volodymyr Zelensky dénonce cette offensive russe, "les troupes russes n'ont pas cessé le feu. [...] Les occupants ont lancé une attaque de char exactement là où devait passer ce couloir", a-t-il assuré.

A l'ouest et au nord-ouest, les villes d'Ivano-Frankivsk et de Loutsk ont été prises pour cibles par des bombardements russes.

La ville de Mykolaïv, dernier rempart avant Odessa au sud-ouest du pays, est elle aussi victime d'intenses bombardements. Bilan de la guerre en Ukraine : Le bureau ukrainien des Droits de l'homme, organe appartenant à l'ONU dresse un bilan de "549 personnes tuées, dont 41 enfants [et] 957 blessées, dont 52 enfants" entre le 24 février et le 9 mars. Mais selon l'organisation, les chiffres sont "considérablement plus élevés".

Selon l'Ukraine, plus de 12 000 soldats russes auraient été tués depuis le début de la guerre. Un bilan qui pourrait toutefois s'avérer extrêmement gonflé.

La Russie n'a, pour sa part, pas donné de nouveau bilan. Le dernier, daté du mercredi 2 mars, annonçait la mort de 498 soldats et de 1 597 blessés.

Plus de deux millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le début de la guerre selon un rapport de l'ONU. Dernières infos majeures : En sommet à Versailles, l'Union européenne réunit sur l'initiative d'Emmanuel Macron a exclu une adhésion rapide de l'Ukraine. Toutefois, "nous voulons travailler intensivement avec l'Ukraine", a assuré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

La présidence française "ne voit pas de solution diplomatique" à court terme pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron promet de poursuivre les discussions avec Vladimir Poutine.

L'Ukraine et la Russie se sont dits "prêtes", jeudi 10 mars, à travailler avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour garantir la sécurité des sites nucléaires ukrainiens.

Les pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien organisés ce jeudi également n'ont donné lieu à aucun nouvel accord de cessez-le-feu en Ukraine. Ils assurent tout de même que les négociations vont se poursuivre.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Le sud de l'Ukraine et les bords de la mer Noire sont les scènes de vives combats entre Russes et Ukrainiens. L'armée soviétique a eu raison des villes de Kherson et de Berdiansk, elle est en position de force sur tout le littoral jusqu'à Odessa, à l'ouest, où un assaut par la marine russe se prépare. Au sud-est, Marioupol est la dernière ville à résister et à faire obstacle à la jonction entre les territoires conquis du Donbass et la progression russe au sud du pays. Au Nord et à l'est les soldats du Kremlin avancent et frappent sur Tchernihiv et Kharkiv en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass. L’ouest de l'Ukraine est épargné malgré des attaques et bombardements isolés près de la Pologne, à Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk.