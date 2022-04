"Guerre en Ukraine : fausses promesses d'un retrait à Kiev, la Russie vise le Donbass"

La Russie brise ses promesses de retrait à Kiev et de cessez-le-feu à Marioupol

Le 1er avril, à 9h59. La Russie serait en train de repositionner ses troupes à l'est du pays en préparation "d'attaques puissantes" sur le Donbass, à savoir les régions séparatistes du Donetsk et de Lougansk selon les dernières déclarations du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Le chef d'Etat anticipe également des assauts lancés sur Marioupol, la ville portuaire du sud-est de l'Ukraine assiégée depuis plus de trois semaines et en passe de tomber. L'hypothèse du président ukrainien corrobore les annonces faites par la Russie en début de semaine concernant le retrait des troupes de militaires russes aux alentours de Kiev et de Tchernihiv. Les forces armées se sont-elles vraiment retirées ? Moscou est coutumier des promesses non-tenues depuis le début de la guerre en Ukraine aussi le doute est permis quant à l'abandon même temporaire des opérations militaires initiées près de la capitale ukrainienne, d'autant plus que depuis les annonces de nouveaux assauts aériens et autres bombardements ont frappé Kiev selon le rapport matinal du 1er avril des renseignements britanniques.

La Russie pourrait donc ne pas tenir parole et prendre la résistance de Kiev à revers en attaquant par surprise. La stratégie s'est déjà vue à Marioupol avec les empêchements répétés des évacuations de civils à Marioupol. Depuis trois semaines toutes les tentatives ont échoué à cause de l'interruption par la Russie des cessez-le-feu conclus autour des couloirs humanitaires avec l'Ukraine. Hier encore, le corridor initialement prévu n'a pas permis d'évacuer les civils toujours coincés sans eau, sans électricité, sans chauffage et privés de communication à Marioupol. Ce vendredi 1er avril, le Comité international de la Croix-Rouge essaye à nouveau d'organiser l'évacuation jugée "vitale".