"Guerre en Ukraine : un redéploiement massif de l'armée russe à l'est, dernières infos"

UKRAINE. Au 44e jour de la guerre en Ukraine, le redéploiement de l'armée russe à l'est se poursuit. Les autorités locales ont annoncé que la région de Soumy, frontalière avec la Russie, a été libérée. À Borodianka, près de Kiev, des corps sont retrouvés dans les décombres...

Au 44e jour de la guerre en Ukraine, le redéploiement de l'armée russe à l'est se poursuit. Les autorités locales ont annoncé que la région de Soumy, située dans le nord-est du pays, à la frontière avec la Russie, avait été libérée. Toutefois, la zone n'était, vendredi 8 avril au matin, pas encore considérée comme sûre et de nombreuses opérations de déminage étaient en cours.

Après Boutcha, Borodianka ? Dans la banlieue de Kiev, les horreurs de la guerre continuent d'émerger des décombres. Alors que depuis dimanche les images de corps jonchant les routes de Boutcha indignent et révoltent, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a estimé que la situation de Borodianka était "bien plus horrible" encore. Dans cette commune d'ores et déjà qualifiée de "ville la plus détruite de la région", 26 corps ont notamment été découverts dans les décombres de deux immeubles d'habitation.

Nouvelles sanctions européennes contre Moscou. Jeudi soir, les Vingt-Sept ont acté un embargo sur le charbon russe ainsi que la fermeture des ports européens aux navires russes. Il s'agit du cinquième paquet de sanctions.

La Russie a par ailleurs été suspendue du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, jeudi, par l'Assemblée générale de l'ONU.

Depuis le début du conflit, les cartes jouent un rôle déterminant dans la compréhension de l'opération militaire russe et dans le suivi en direct de la situation en Ukraine. Plusieurs agences de presse, mais aussi des instituts spécialisés et des médias français, ukrainiens et internationaux, proposent des cartes et graphiques mis à jour quotidiennement. Certaines de ces cartes proposent un suivi des derniers événements en temps réel, d'autres se focalisent sur les événements majeurs des dernières 24 heures.