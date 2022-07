"Guerre en Ukraine : la Russie gagne du terrain et des villes, carte du conflit"

UKRAINE. En Ukraine, la Russie poursuit son avancée, notamment dans l'est du pays, s'emparant de plusieurs villes et se fixant de nouvelles cibles. Dernières infos, carte et bilan de la guerre.

L'Ukraine est encore et toujours sous le feu des bombardements de la Russie. Ce mercredi 6 juillet 2022, les offensives se poursuivent dans le Donbass, région de l'est de l'Ukraine où se concentrent les combats depuis plusieurs semaines. Cette zone frontalière entre les deux pays cherche à être conquise par Vladimir Poutine et ses hommes, ces derniers parvenant à faire reculer l'armée ukrainienne. Les troupes de Volodymyr Zelensky ont déjà déposé les armes, actant un net recul alors que la guerre fait rage depuis cinq mois. Désormais, la Russie cherche à avancer vers le centre de l'Ukraine pour tenter de s'emparer de Sloviansk et Kramatorsk.

La première est une ville qui comptait environ 110 000 habitants avant le début de la guerre : ils ne seraient plus que 23 000 à y vivre. Alors que des bombardements quotidiens touchent la ville, des évacuations sont organisées. Les autorités ukrainiennes assurent toutefois parvenir à contenir les assauts russes, à une quarantaine de kilomètres de la ville. L'objectif de l'offensive russe : contrôler les deux dernières grandes cités aux mains de l'Ukraine dans la province de Donetsk, la deuxième qui compose le Donbass après celle de Lougansk, que les Russes assurent avoir en main, ce que les Ukrainiens démentent. Dans ce cinquième mois de guerre, la dynamique apparaît clairement en faveur de Vladimir Poutine.

Guerre Ukraine-Russie : la carte du conflit

Le constat est indéniable depuis plusieurs jours : l'Ukraine recule dans son propre pays. Les combattants locaux ne parviennent plus à tenir leurs positions sous les multiples assauts de la Russie. Cette dernière concentre ses efforts depuis de nombreuses semaines dans le Donbass, cette vaste région ukrainienne située en lisière de sa frontière. L'avancée russe ne souffre d'aucune contestation. Sur la dernière carte de l'Institute for the Study of War, les zones rouges avec les bordures rouges correspondent aux territoires ukrainiens désormais contrôlés par la Russie.

Longtemps défendues, les villes phares que sont Severodonetsk et Lysychansk sont passées sous pavillon adverse, tandis que l'armée de Vladimir Poutine vise à présent Sloviansk et Kramatorsk, plus à l'est, deux villes encore détenues par l'Ukraine, comme il est possible de le voir sur la carte ci-dessous.

Quel est le bilan de la guerre entre l'Ukraine et la Russie ?

Les Nations unies délivrent chaque jour (ou presque) un bilan de la guerre en Ukraine. Selon les dernières données publiées par l'organisme le 4 juillet, 4 889 civils sont morts depuis que la guerre a éclaté. Parmi lesquels, 4 554 sont des adultes et 335 des enfants. Par ailleurs, au moins 6 263 personnes ont été blessées. Un bilan qui manque toutefois de précision, comme le reconnait l'ONU elle même : "les chiffres réels sont considérablement plus élevés, car la réception des infirmations provenant de certains endroits où des hostilités intenses se sont déroulées ont été retardées et de nombreux rapports sont toujours en attente de confirmation."