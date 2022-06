"Guerre en Ukraine : la fin du conflit est-elle envisageable ?"

UKRAINE. Alors que la guerre en Ukraine a été déclarée par la Russie il y a cinq mois, une fin à ce conflit est-elle possible ? L'issue ne semble pas pour tout de suite.

[Mise à jour le 27 juin à 14h20] Soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra." Ainsi est l'engagement pris, ce lundi 27 juin 2022, par le G7 (groupement de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni). Réunis lors d'un sommet en Allemagne, les dirigeants de sept des plus gros pays du monde ont ainsi renouvelé leur soutien sans faille à l'Ukraine, après avoir échangé par visioconférence avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Un appui pour mettre fin au conflit ? C'est ce qu'espère le chef d'Etat ukrainien, alors que la Russie poursuit son offensive, principalement à l'est du pays.

Après avoir perdu le contrôle des côtes de la mer d'Azov et d'une bonne partie de celles bordant la mer Noire, l'Ukraine perd du terrain sur ses territoires frontaliers avec le pays voisin, lequel s'est emparé, désormais, d'une grande partie du Donbass, faisant déposer les armes ukrainiennes à Sievierodonetsk, dernière prise phare des hommes de Vladimir Poutine. Ces derniers n'hésitent pas à envoyer des messages de peur à l'Occident : dimanche, Kiev a été frappée par plusieurs missiles dans un quartier résidentiel, tandis que le patron du Kremlin annonçait, dans le même temps, la livraison prochaine à la Biélorussie de missiles capables de transporter des charges nucléaires. Les sanctions mondiales prises à l'encontre de la Russie ne semblent pas freiner les ambitions de Vladimir Poutine. Jusqu'où ira l'escalade ? La guerre peut-elle prendre fin ?

Guerre Ukraine-Russie : la carte du conflit

Plus de quatre mois après le début de la guerre en Ukraine et la conquête d'une importante partie du pays (voir carte), la Russie s'attèle à étendre son emprise à l'est du pays. Après que les Ukrainiens ont été appelés à baisser pavillon à Sievierodonetsk, les Russes visent la prise de Lyssytchansk, commune voisine et tentent de "de reprendre de l'élan sur l'axe nord d'Izioum" selon le ministère de la défense britannique, ce lundi, dans son point quotidien. Kharkiv est également l'une des principales cibles actuelles. Pour la Russie, il s'agit ainsi de poursuivre son entreprise de conquête de cette région frontalière après avoir pris le contrôle du sud de l'Ukraine, tout le long de la mer d'Azov et jusque dans les terres, faisant ainsi tomber dans son giron Marioupol. La pointe du Dniepr est par ailleurs aux prises des hommes de Vladimir Poutine, avec un symbole : la bataille à Kherson. Odessa, même si son stratégique port est à l'arrêt, n'est, à ce stade, plus le théâtre de combats. Les villes de Zaporijjia ou encore Dnipro ne sont plus, non plus, des cibles de l'armée russe qui concentre ses efforts à l'est.

La partie colorée correspond à la zone contrôlée par les forces russes. © Ministère des Armées

Depuis quatre mois, la guerre a fait son retour aux portes de l'Europe. La Russie a attaqué l'Ukraine pour "dénazifier" le pays selon les termes de Vladimir Poutine. Une offensive à laquelle les Ukrainiens répondent sans relâche, malgré des pertes territoriales (lire plus haut). Alors que le conflit dure depuis de longues semaines, est-il envisageable d'imaginer une fin à ce qui s'apparente à un véritable pilonnage du pays ? Lundi 27 juin, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a exhorté les membres du G7 à "faire le maximum pour essayer de mettre fin à cette guerre avant la fin de l'année."

Problème, les négociations sont au point mort. Depuis le 22 avril, aucun rendez-vous n'a eu lieu entre les dirigeants ukrainiens et russes. Les premières réunions organisées au cours du mois de mars n'avaient pas abouti à une fin des combats, simplement à un ralentissement de l'offensive vers Kiev. A ce stade, les discussions sont closes et chaque camp s'accuse mutuellement d'avoir entraîné la fin des pourparlers. Réactiver un canal d'échanges ne sera pas chose aisée, aboutir à un accord de paix encore moins.

Jusqu'à la guerre froide ou l'exténuation des troupes ?

"Après les sacrifices subis, les dévastations, les atrocités, les pertes humaines et matérielles, l'Ukraine ne va pas faire la paix comme ça. Elle se contentera à la rigueur d'un cessez-le-feu provisoire et précaire, mais compte tenu de ce qu'elle a souffert, le pays ira très loin pour récupérer sa souveraineté et son intégrité territoriale", explique Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie, sur le site de l'Iris. Il ajoute : "les Russes feront de même, car il faudra bien justifier le lancement de l'invasion et de l'opération militaire spéciale. La Russie ne rendra pas le Donbass ni probablement pas la côte de la mer Noire. Et vu les pertes matérielles, les risques encourus sur le plan international et les sanctions dont personne en Russie ne pense qu'elles seront levées, le raisonnement, du moins à ce stade de la guerre, est que perdu pour perdu, on continue."

La guerre entre l'Ukraine et la Russie devrait perdurer, mais s'enliser dans les mois à venir a prévenu Voldoymyr Zelensky, le 27 juin, parlant de la "rudesse de l'hiver où il est plus difficile de se battre", avant que, "à la fin de l'année, on entrera dans une situation où les positions seront gelées." Pour Jean de Gliniasty, "la situation va au mieux se terminer par une guerre froide avec une ligne de démarcation un peu difficile, voire brûlante ; au pire, on continuera à assister à des opérations militaires jusqu'à exténuation d'un des deux adversaires."

Quel est le bilan de la guerre entre l'Ukraine et la Russie ?

En quatre mois de guerre, le bilan humain du conflit est particulièrement lourd. Selon les Nations unies, qui tentent de faire un bilan quotidien, 4 677 civils ont été tués depuis le début du conflit, dont 4356 adultes et 321 enfants. Un bilan qui n'englobe que les pertes civiles et non pas militaires. L'ONU estime cependant que "les chiffres réels sont considérablement plus élevés, car la réception des infirmations provenant de certains endroits où des hostilités intenses se sont déroulées ont été retardées et de nombreux rapports sont toujours en attente de confirmation." Côté militaire, aucun chiffre officiel n'est communiqué. RFI rapportait la mort de 15 à 20 000 soldats russes depuis le début du conflit, tandis que l'Ukraine perdrait une centaine d'hommes par jour, soit une dizaine de milliers de combattants.