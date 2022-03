"Guerre en Ukraine : les bombes tombent encore, nouvelle attaque sur le Dombass ?"

La Russie vers une offensive massive dans l'est de l'Ukraine ?

Le 31 mars à 9h15. Les intentions russes sont encore difficilement appréhendables ce jeudi 31 mars, plus d'un mois après le début de la guerre et deux jours après l'annonce d'un repli stratégique et un recul de l'activité militaire. "Les forces russes continuent de tenir des positions à l’est et à l’ouest de Kiev malgré le retrait d’un nombre limité d’unités", a indiqué le ministère de la Défense britannique dans un communiqué. L'armée ukrainienne se dit très sceptique auprès de l'AFP et précise que les constatations sur le terrain sont claires : "Dans la direction de Donetsk, l'ennemi tente de prendre le contrôle de Popasna, Rubizhne, et de s'emparer de Marioupol". Dans l'est du pays, entre Kharkiv à Tchougouïv, une bataille de haute intensité vient de s'achever "Il y a des cadavres russes éparpillés partout. [...] Les combats ont été très durs, rapprochés parfois de dix mètres. Ça a duré près de trois jours", a assuré à l'AFP un officier du renseignement ukrainien. La France fait également la constatation que le conflit perdure. "La guerre continue. Pour l'instant, il n'y a à ma connaissance ni percée ni nouveauté", a insisté hier soir le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.

Cette nuit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué ne "pas croire" la parole russe, compte tenu de la situation militaire. "Les Russes ont encore utilisé des obus au phosphore, à Marïnka" hier, a d'ailleurs déclaré le chef de l’administration militaire de la région de Donetsk, sur Telegram cette nuit. "Une dizaine d’incendies ont été localisés et ont été maîtrisés par le personnel du service national des situations d’urgence", a-t-il dit.

Le gouvernement ukrainien veut tout de même croire en l'opportunité générée par le cessez-le-feu à Marioupol. "Cette nuit, nous avons été informés par le Comité international de la Croix-Rouge que la Russie était prête à ouvrir l’accès aux convois humanitaires depuis Marioupol", a indiqué ce matin Iryna Verechtchouk, vice-première ministre ukrainienne dans une vidéo postée sur Telegram. Une opération se met en place pour évacuer les civils en direction de la ville de Zaporijie, en passant par Berdiansk, avec 45 bus affrétés.