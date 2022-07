"Guerre en Ukraine : offensive russe dans le sud, l'est attaqué, cartes et bilan"

UKRAINE. La guerre en Ukraine se poursuit, la Russie bombardant le sud et l'est du pays, dans l'objectif d'étendre son emprise. Les cartes de l'avancée russe et le dernier bilan du conflit.

L'est depuis plusieurs jours, sans répit, et, soudainement, le sud, à nouveau. La Russie a frappé les bords du Dniepr dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 juillet 2022 en ciblant la ville de Nova Kakhovka, près de Kherson, tuant au moins sept personnes selon les chiffres annoncés côté russe. De son côté, l'Ukraine a affirmé avoir riposté en bombardant des cibles militaires adverses situées sur la même commune, causant la mort de 52 militaires russes selon ses dires, affirmant également avoir détruit au passage un entrepôt de munitions. Un nouveau territoire de combats, lesquels sont cependant concentrés depuis plusieurs semaines dans l'est du pays.

Car c'est la question : le Donbass va-t-il définitivement tomber entre les mains de la Russie ? C'est en tout cas l'objectif affiché par Vladimir Poutine. Depuis plusieurs semaines, la guerre à laquelle se livrent les deux pays se concentre essentiellement dans la région du Donbass, à l'est, secteur frontalier entre les belligérants et particulièrement prisé. Composé de deux régions, celle de Donetsk et celle de Louhansk, le territoire est déjà en partie conquis par l'armée du Kremlin, laquelle a revendiqué la prise de l'oblast (région) de Louhansk. Elle vise désormais celui de Donetsk. Pour parvenir à ses fins, c'est une véritable entreprise de pilonnage à laquelle s'adonne la Russie, multipliant constamment les bombardements. Un a particulièrement marqué les esprits ces derniers jours : celui d'un immeuble d'habitations à Tchassiv Yar, causant la mort de 34 personnes, dont un enfant. L'intensité des combats ne devrait pas s'affaiblir. "Il existe des signes selon lesquels les unités ennemies se préparent à intensifier les opérations de combat en direction de Kramatorsk et de Bakhmout" a indiqué l'Etat-Major ukrainien, qui redoute une nouvelle offensive de la Russie dans la région, véritable objectif de Vladimir Poutine et de ses hommes.

Guerre Ukraine-Russie : les cartes du conflit

Depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie le 24 février 2022, l'avancée de l'armée russe dans le pays voisin est indéniable. La carte globale de l'Institute for the Study of War matérialise concrètement les prises successives des hommes de Vladimir Poutine. En noir, il s'agit des territoires aux mains des russes avant le début de la guerre. Les zones en rouge correspondent aux diverses zones ukrainiennes passés sous pavillon adverse en quelques mois. La carte permet donc de se rendre compte que les efforts militaires de la Russie se concentrent bel et bien sur l'est et le sud du pays. Les quelques zones en bleu entourées de pointillés mettent en avant les contre-offensives ukrainiennes.

© Institute for the Study of war

Dans la nuit du 11 au 12 juillet, des bombardements ont été perpétrés par la Russie, puis par l'Ukraine, au sud du pays, sur la commune de Nova Kakhovka, située sur les bords du fleuve Dniepr, au centre de la carte, à l'est de Kherson. Une zone entièrement contrôlée par la Russie, malgré des rébellions ukrainiennes dans la région de Kherson et de Melitopol (zones hachurées en bleu). Par ailleurs, l'Ukraine tente de prendre des positions à l'ouest, aux alentours de Myloaiv (zone bleu ciel).

© Institute for the Study of War

A l'est, principal théâtre des combats depuis de nombreuses semaines, l'armée russe aurait jeté son dévolu Kramatorsk et Bakhmout selon l'Ukraine. Un nouvel objectif pour étendre son emprise sur l'oblast de Donetsk et tenter de s'emparer de la partie nord de cette région.

© Institute for the Study of War

Quel est le bilan de la guerre entre l'Ukraine et la Russie ?

Les Nations unies délivrent chaque jour (ou presque) un bilan de la guerre en Ukraine. Selon les dernières données publiées par l'organisme le 4 juillet, 4 889 civils sont morts depuis que la guerre a éclaté. Parmi lesquels, 4 554 sont des adultes et 335 des enfants. Par ailleurs, au moins 6 263 personnes ont été blessées. Un bilan qui manque toutefois de précision, comme le reconnait l'ONU elle même : "les chiffres réels sont considérablement plus élevés, car la réception des infirmations provenant de certains endroits où des hostilités intenses se sont déroulées ont été retardées et de nombreux rapports sont toujours en attente de confirmation."