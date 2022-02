France et guerre en Ukraine : quelle réaction ? Des armes et des soldats ?

Quelle est la position de la France après le déclenchement de la guerre en Ukraine et le déploiement de forces armées par la Russie ? Que peut faire la France, quelles sont les sanctions annoncées, y a-t-il une aide militaire apportée à l'Ukraine ? Voici de premiers éléments de réponse.

Emmanuel Macron a affirmé à plusieurs reprises depuis le début de la crise entre l'Ukraine et la Russie de son soutien envers l'Ukraine et son régime, un soutien réaffirmé le 24 février quelques heures après l'annonce de l'opération militaire russe en Ukraine. Mais concrètement, que fait la France face à la Russie après son offensive en Ukraine, débutée le jeudi 24 février et qui a vu des forces armées russes être déployées à l'est dans le Donbass, au sud depuis la Crimée et au nord depuis la Biélorussie en direction de Kiev ? Voici quelques éléments de réponse.

La France a-t-elle l'obligation d'aider l'Ukraine ?

L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et la France n'a pas le devoir formel de lui venir en aide militairement comme elle peut l'avoir avec ses alliés. Depuis plusieurs semaines, la France était toutefois en première ligne pour tenter d'arracher un accord diplomatique, une position symbolisée à elle seule par la visite très médiatisée et scénarisée d'Emmanuel Macron à Moscou le lundi 7 février dernier, une visite marquée par la fameuse photo du président français et de Vladimir Poutine attablés à très grande distance sur une gigantesque table du Kremlin. L'annonce de Vladimir Poutine et l'attaque qui a suivi aux premières heures de la journée du 24 février, deux semaines et demi seulement après cette visite, apparaît donc comme un coup de semonce et un relatif camouflet pour la diplomatie française, surtout en cette période où la France occupe la présidence du Conseil de l'Union européenne.

Quelle a été la réaction de la France après le début de la guerre en Ukraine ?

Dès les premières heures de l'attaque, Emmanuel Macron a réagi vigoureusement, d'abord sur son compte Twitter ("La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires"), puis lors d'une "adresse aux Français" à 13h30 jeudi 24 février. "À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité", a notamment assuré le président français avant de témoigner de sa solidarité envers le peuple ukrainien, saluant son "courage" et sa "détermination". Emmanuel Macron a promis des sanctions contre la Russie, sanctions qui doivent encore être décidées avec les partenaires européens, mais qui devraient être d'ordre économique, un terrain sur lequel la France a quelques atouts dans sa manche tout en s'exposant elle-aussi à des sanctions russes. On pense notamment à la fourniture de gaz, la Russie étant l'un des principaux fournisseurs de l'Union européenne en gaz.

Quelles sanctions ?

L'Union Européenne a déjà annoncé deux vagues de sanctions les 24 et 25 février 2022. Celles-ci doivent toucher le système économique russe, ses avoirs à l'étranger mais aussi ses importations et approvisionnements en matériaux électroniques et stratégiques, dites "technologies cruciales" par l'UE. Des personnalités proches de Vladimir Poutine verront aussi leurs avoirs gelés en Europe et l'accès à l'UE interdit. La Biélorussie, alliée de la Russie, sera aussi touchée par des sanctions supplémentaires.

Des soldats français en Ukraine ? Des armes ?

Aucun soldat français n'est engagé sur le terrain ukrainien. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN et la France n'a pas d'accord d'assistance mutuelle. En revanche, la France a déjà annoncé le renforcement de sa présence militaire en Roumanie, pays voisin et membre de l'OTAN. Plusieurs membres du GIGN sont présents sur le sol ukrainien, chargés d'assurer la protection de l'ambassadeur de France à Kiev. La France a également confirmé le versement d'aides à l'Ukraine. 1,2 milliard d'euros d'aide devait être apporté par l'UE, la France y contribuant à hauteur de 300 millions d'euros selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire le 25 février 2022. "Nous accorderons une aide budgétaire de 330 millions d'euros [à l'Ukraine], nous sommes en contact pour leur fournir le matériel défensif dont elles ont besoin", a ensuite détaillé le président de la République Emmanuel Macron dans son message adressé au Parlement et lu le vendredi 25 février. Nous devons assurer l'unité avec nos partenaires européens et nos alliés pour protéger notre souveraineté, notre sécurité et nos démocraties."