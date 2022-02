Bombe nucléaire : l'arsenal de la Russie, quels pays ont l'arme atomique ?

BOMBE ATOMIQUE. La Russie a brandi la menace de l'arme nucléaire lors de l'annonce de l'opération militaire massive en Ukraine, jeudi 24 février 2022. Qui sont les puissances dotées de bombes atomiques et qui possède le plus gros arsenal ?

Juste avant de déclencher une guerre en Ukraine, jeudi 24 février 2022, Vladimir Poutine a rappelé aux puissances tentées d'intervenir dans le conflit que la Russie est une des "plus grandes puissances nucléaires au monde". Moscou essaie d'instaurer un climat de peur pour dissuader les nations occidentales de prendre part à la guerre qui l'oppose à l'Ukraine mais l'arme nucléaire n'est pas la chasse gardée du Kremlin. Les Etats-Unis, seul pays à avoir utilisé la bombe atomique, à deux reprises, pendant la Seconde Guerre Mondiale, mais aussi l'Europe, entre autres, peuvent aussi faire planer la menace d'une attaque nucléaire. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères a d'ailleurs répondu à la provocation du président de la fédération de Russie : "Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'Alliance atlantique est une alliance nucléaire".

Peu de puissances peuvent se vanter de posséder l'arme nucléaire et parmi les rares nations à disposer d'une ou plusieurs bombes, certaines seraient très rapidement en positon de faiblesse si une guerre nucléaire venait à éclater. Qui sont les pays les mieux et les plus équipés ? Qui détient la plus importante force de frappe ? Et est-ce-que certaines nations cherchent à rejoindre le club très restreint des puissances nucléaires ? Linternaute.com répond à toutes vos questions.

Quels pays possèdent l'arme nucléaire ?

Ils sont seulement neuf pays dans le monde à être équipés de l'arme nucléaire, technologie offensive ultime. Les Etats-Unis sont les premiers à acquérir la bombe atomique en 1940 lors du projet Manhattan. En l'espace d'une vingtaine d'années, ils sont rejoints par l'Union soviétique (1949), le Royaume-Uni (1952), la France (1960) et la Chine (1964). Ces cinq nations sont les seules à être connues comme possédant officiellement l'arme nucléaire, les quatre autres puissances nucléarisées - l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord - s'étant emparées de la bombe nucléaire dans le plus grand secret. L'Inde, le Pakistan et Israël sont par la même occasion les seuls pays, avec le Soudan du Sud, à ne pas avoir signé le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en date de 1968, la Corée du Nord s'est retirée du traité en 2003. Le Traité international est la garantie de ne pas voir apparaitre d'autres puissances nucléarisées.

Qui détient le plus grand nombre de bombes atomiques ?

Si neuf pays disposent d'armes nucléaires, les 90% de l'arsenal mondial sont détenus par la Russie et les Etats-Unis. Moscou est d'ailleurs légèrement plus équipé que les Américains avec 6225 ogives contre 5550 selon les données du Stockholm international peace research Institute. Arrivent ensuite la Chine et ses 350 ogives, la France (290) et le Royaume-Uni (225). Pour les pays détenteurs de la bombe nucléaire par des moyens illégaux le Pakistan est le mieux équipés (165) suivi par l'Inde (156), Israël (90) et la Corée du Nord (45).

Où sont stockées les bombes atomiques ?

Les 13000 bombes nucléaires seraient réparties à travers quatorze pays. Si tous les détenteurs d'armes nucléaires stockent leur arsenal sur leur territoire national, les Etats-Unis disposent de certaines armes en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie. Ce stockage en pays "amis" est permis par un accord de l'Otan sur le partage du nucléaire.

Est-ce que d'autres pays peuvent obtenir l'arme nucléaire ?

Le Traité de non-prolifération des armes nucléaires empêche les pays non-nucléarisés signataires de se doter de l'arme atomique. Conclu en 1968 pour une entrée en vigueur en 1970, l'objectif du document initié par les Nations-Unies est d'interdire aux Etats non détenteurs de l'arme nucléaire de se la procurer et aux pays nucléarisés d'aider d'autres nations à se munir de la technologie militaire. En théorie, un pays signataire qui souhaite acquérir la puissance nucléaire doit se retirer du Traité international, ce qui aurait pour effet d'éveiller les soupçons et la méfiance des autres puissances mondiales. Dans la pratique, la Corée du Nord a réussi à obtenir l'arme atomique grâce à des recherches clandestines entamées en 1989 et n'est sortie du dispositif qu'en 2003 lorsque le programme nucléaire coréen a été rendu public.

Le recours à la bombe atomique est-il réglementé ?

L'Organisation des Nations-Unies œuvre depuis sa création à garantir un usage des armes nucléaires uniquement à des fins pacifiques grâce à une commission dédiée. Elle est secondée par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui s'assure du respect par tous les pays signataires du Traité de non-prolifération des armes nucléaires. Le TNP lui n'a aucun pouvoir pour limiter l'utilisation de la bombe nucléaire pour les pays équipés de la technologie.

En 2021, un pas en avant a été fait vers l'interdiction de la bombe nucléaire avec l'entrée en vigueur du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) porté par la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) et ratifié par cinquante Etats à l'Assemblée des Nations-Unies. Le TIAN interdit aux pays signataires "d'employer, de menacer d'employer, de mettre au point, de mettre à l'essai, de produire, de fabriquer, d'acquérir, de posséder ou de stocker des armes nucléaires". Sur les cinquante Etats parties au Traité, aucun ne dispose de la bombe nucléaire mais dans le cas où un pays nucléarisé signe le TIAN, il doit soit avoir détruit son arsenal avant de devenir partie au Traité, soit s'engager à le détruire selon un "plan juridiquement contraignant et assorti d'échéances précises en vue de l'abandon vérifié et irréversible de [leur] programme d'armement nucléaire".