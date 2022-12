CARTE. Où en est la guerre en Ukraine ? L'évolution du conflit en temps réel

CARTE UKRAINE. Après ses retraites de Kharkiv et de Kherson, la Russie continue son attaque sur la ville de Bakhmout, tandis que de nombreux Ukrainiens restent privés d'électricité. Retrouvez-ci-dessous plusieurs cartes retraçant l'évolution de la guerre en Ukraine.

[Mis à jour le 2 décembre 2022 à 13h37] Cela fait plus de neuf mois que la Russie mène une guerre en Ukraine. Pour rappel, le conflit a démarré le 24 février 2022, lorsque le président russe, Vladimir Poutine, a ordonné l'invasion du pays dans le cadre de ce qu'il a appelé une "opération miliaire spéciale". Le conflit se concentre aujourd'hui à l'est et au sud de l'Ukraine. Après des avancées rapides au début du conflit, en février et mars, le conflit s'est enlisé. La Russie a même subi deux revers humiliants, en étant contrainte de retirer ses forces armées de Kharkiv (Nord-est) en septembre, et de Kherson (Sud) en novembre, après des contre-offensives victorieuses de l'armée ukrainienne.

La Russie concentre désormais ses forces dans la ville de Bakhmout, située dans l'oblast de Donetsk, au sud-est de l'Ukraine. Mercredi 30 novembre, les forces de Moscou ont revendiqué la prise de trois villages aux alentours de Bakhmout, selon des informations rapportées par Ouest-France. Les soldats russes bénéficient dans cette zone du soutien du groupe paramilitaire Wagner. Cette bataille autour de Bakhmout a pris une dimension symbolique en raison des récents retraits russes à Kharkiv et Kherson. L'Institute for the study of war, un groupe de réflexion basé aux Etats-Unis, estime que cette concentration de l'armée russe autour de Bakhmout montre que "les forces russes n'ont pas su tirer les leçons des campagnes meurtrières antérieures, concentrées sur des objectifs d'importance opérationnelle ou stratégique limitée".

Depuis la mi-octobre, la Russie a mené plusieurs raids aériens sur le territoire ukrainien, avec des tirs de missiles ciblant les infrastructures civiles et énergétiques du pays. Les dernières frappes massives datent du 24 novembre dernier. "La Russie a détruit 40% du système énergétique ukrainien avec des attaques terroristes aux missiles", a annoncé l'opérateur énergétique privé DTEK, jeudi 1er décembre sur Telegram. Des informations rapportées par franceinfo. En plein cœur de l'hiver, de nombreux Ukrainiens se retrouvent sans électricité, et vivent donc dans le noir et sans chauffage, y compris dans Kiev, capitale du pays. L'état-major général ukrainien rapporte par ailleurs que la Russie prévoirait de lancer une nouvelle campagne de mobilisation au cours des mois de janvier et février 2023, selon des informations rapportées par Ouest-France. Pour cela, Moscou pourrait libérer de manière anticipée, au début de l'année prochaine, les cadets de ses écoles militaires.

Après neuf mois de guerre, les pertes humaines sont conséquentes des deux côtés du conflit. Mykhailo Podolyak, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a indiqué ce jeudi 1er décembre que, selon des estimations officielles de la part de l'état-major ukrainien, entre 10 000 et 13 000 soldats ukrainiens sont morts depuis le début du conflit. Des chiffres rapportés par Le Point. Côté russe, la dernière annonce de Moscou sur ses pertes date de septembre dernier, lorsque le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgu, a assuré que 5 937 soldats avaient été tués depuis le début de la guerre. Cependant, les estimations de Kiev comme de Moscou pourraient être minimisées afin de ne pas impacter le moral de leurs forces armées. En novembre, le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, a estimé que plus de 100 000 soldats russes avaient été tués ou blessés depuis le 24 février, et que l'ampleur des pertes était vraisemblablement similaire du côté de Kiev. Vous pouvez consulter ci-dessous plusieurs cartes retraçant l'évolution de la guerre en Ukraine, afin de suivre en temps réel et au mieux le conflit.

Carte de la guerre en Ukraine en temps réel

A environ 3000 kilomètres de la France, difficile de tout comprendre à l'évolution en temps réel du conflit. Ainsi, les cartes jouent un rôle prépondérant pour permettre au grand public de connaître, en un clin d'œil, la situation au jour le jour en Ukraine. Une permet en particulier d'avoir l'une des meilleures explications quotidiennes : celle développée par l'Institute for the study of war, un groupe d'étude américain produisant des cartes et rapports sur les différents conflits dans le monde.

La carte (à retrouver ci-dessous), claire, ne détaille pas les lieux des combats entre les armées ukrainiennes et russes, mais met à jour en temps réel l'avancée de la Russie (zone rouge), les zones dans lesquelles la Russie revendique avoir le contrôle (jaune), les territoires sur lesquels l'Ukraine a affirmé avoir lancé une contre-offensive (bleu). Les zones noires correspondent aux territoires déjà contrôlés par les Russes depuis 2014 (Crimée au sud, partie du Donbass à l'est).

D'autres cartes sur la guerre en Ukraine

Carte en français sur la guerre en Ukraine :

Au-delà de l'Institute for the study of war, bien d'autres organismes proposent des cartes quotidiennes ou hebdomadaires sur l'évolution de la guerre en Ukraine. C'est notamment le cas du ministère français de la Défense, qui propose des points de situation réguliers (à retrouver ici). Par ailleurs, Le Monde propose un suivi hebdomadaire avec une carte qui évolue chaque semaine.

Sur Twitter, les cartes et les points de situation de l'historien et ancien militaire Michel Goya, devenu chroniqueur pour BFMTV, font partie des plus complets. Ces documents, basés sur les cartes de War Mapper, sont aussi mis à disposition sur son blog. A l'étranger, les sites du New York Times et du Washington Post, les deux médias américains de référence, proposent aussi des cartes à jour.

Cartes étrangères sur la guerre en Ukraine :

Un des documents les plus précieux, disponible actuellement en ligne, est la carte établie par Liveuamap.com, plateforme indépendante ukrainienne qui compile et croise plusieurs informations de sources médiatiques et de médias sociaux et permet de visualiser, en temps réel ou presque, les affrontements et les frappes qui se succèdent dans le pays.

Une autre carte interactive publiée sur MapHub permet de visualiser des attaques de la Russie et les actes de défense de l'Ukraine depuis le début du conflit. L'outil, qui recense à ce jour des centaines d'événements, est chapeauté par le Centre for Information Resilience (CIR), une entreprise britannique indépendante à but non lucratif qui se consacre elle aussi à l'identification, à la lutte et à la dénonciation des opérations d'influence. Le CIR entend "sensibiliser à la menace que représentent les opérations d'influence, y compris la désinformation, pour la démocratie et la vérité objective, et d'aider à les contrer".

Le ministère de la Défense du Royaume-Uni livre également des rapports très réguliers sur la situation en Ukraine. En plus des "Intelligence updates" (mises à jour des informations sur le terrain) livrées sur son compte Twitter, on trouve également des cartes qui synthétisent la situation au jour le jour.

Du côté des médias étrangers, le Kyiv Independent, journal de la capitale ukrainienne, fait régulièrement le point, tout comme la BBC, au Royaume-Uni, qui dispose aussi d'une page permettant de suivre les combats en Ukraine, tout comme le Financial Times. Autant de sources qui permettent de s'informer sur l'évolution de la guerre en Ukraine.