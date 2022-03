CARTE UKRAINE. Les cartes de situation, 22 mars 2022

CARTE UKRAINE. La guerre en Ukraine se poursuit avec un 27e jour d'affrontement ce mardi 22 mars 2022. De nombreuses cartes établies par des sources fiables sont disponibles sur le Web pour suivre la situation au jour le jour...

[Mis à jour le 22 mars 2022 à 16h11] La guerre en Ukraine, lancée par Vladimir Poutine le 24 février dernier, s'est transformée en à peine deux semaines d'invasion en guerre de positions, les troupes russes progressant lentement dans un pays en résistance. Plusieurs grandes villes ont été prises ou sont assiégées sur plusieurs fronts à travers le pays. Au 27e jour de cette guerre, Kiev reste aux mains des ukrainiens. Les forces russes n'ont mené aucune opération offensive au nord-ouest du pays et à proximité de la capitale et ont encore renforcé leurs positions défensives.

La partie est de l'Ukraine est aussi en plein statu quo, l'armée de Poutine rencontrant d'évidents problèmes logistiques. Des assauts infructueux menés par les indépendantistes ont été rapportés dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk au cours des dernières 24 heures. Les forces russes ont en revanche continué à progresser lentement et à bombarder des bâtiments civils à Marioupol.

Les cartes des agences de presse

Depuis le début du conflit, les cartes jouent un rôle déterminant dans la compréhension de l'opération militaire russe et dans le suivi en direct de la situation. Plusieurs agences alimentent la presse en cartes et graphiques mis à jour quotidiennement. C'est le cas de l'Agence France Presse en France, mais aussi de services spécialisés comme Visactu encore, ou Graphic News, agence internationale indépendante et entièrement financée par les éditeurs de médias. La plupart de ces cartes sont mises à jour en fin de journée (selon les dates de mise à jour les cartes présentées ci-dessous peuvent remonter à la veille).

Russian offensive campaign assessment day 27: March 22, 2022 -- #Russia #Ukraine #Kyiv #sitrep @ZelenskyyUa Ukraine's military warned the public of more indiscriminate Russian shelling of critical infrastructure as U.S. President Joe Biden issued one https://t.co/DoFaBpxGy9 — Graphic News (@GNgraphicnews) March 22, 2022

La carte du site ukrainien Liveuamap

Un des document les plus précieux, disponible actuellement en ligne, est la carte établie par Liveuamap.com, plateforme indépendante ukrainienne qui compile et croise plusieurs informations de sources médiatiques et de médias sociaux et permet de visualiser, en temps réel ou presque, les affrontements et les frappes qui se succèdent dans le pays.

Une autre carte interactive publiée sur MapHub permet de visualiser des attaques de la Russie et les actes de défense de l'Ukraine depuis le début du conflit. L'outil, qui recense à ce jour des centaines d'événements, est chapeauté par le Centre for Information Resilience (CIR), une entreprise britannique indépendante à but non lucratif qui se consacre elle aussi à l'identification, à la lutte et à la dénonciation des opérations d'influence. Le CIR entend "sensibiliser à la menace que représentent les opérations d'influence, y compris la désinformation, pour la démocratie et la vérité objective, et d'aider à les contrer".

Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, le ministère français de la Défense a mis en place un point du situation et une carte détaillant le théâtre des opérations. La carte est disponible sur le portail du ministère de la Défense et est actualisée chaque jour.

Carte de situation du ministère français de la Défense, datée du 22 mars 2022. © Ministère de la Défense

Les cartes de situation de l'Institute for the Study of War (ISW)

Les rapports et les cartes établis quotidiennement par l'Institute for the Study of War (ISW) alimentent la presse (dont Le Monde) en informations récentes et précises. L'Institute for the Study of War est un organisme américain de recherche sur les politiques publiques, non partisan et à but non lucratif. Il "favorise une compréhension éclairée des affaires militaires par le biais de recherches fiables, d'analyses fiables et d'une éducation innovante".

Carte établie par L'Institute for the Study of War (ISW) le 21 mars. © Capture Understandingwar.org/

Les cartes des médias en France et à l'étranger

En France, les sites de référence comme Le Monde ou Le Figaro proposent de suivre l'avancée des troupes russes via une série de cartes basées elles-mêmes sur des données fiables des sources mentionnées ci-dessus. Les Décodeurs du Monde proposent une carte de l'évolution de l'invasion russe au jour le jour, dotée notamment d'une glissière pour naviguer dans la chronologie du conflit. Le Figaro a établi plusieurs cartes à partir des informations du site Liveuamap, de l'agence Graphicnews et d'autres agences de presse comme l'AFP.

Sur Twitter, les cartes et les points de situation de l'historien et ancien militaire Michel Goya font partie des plus complets. Ces documents sont aussi mis à disposition sur son blog. A l'étranger, les sites du New York Times et du Washington Post, les deux médias américains de référence, proposent aussi des cartes à jour.

Point de situation des opérations en Ukraine 21 mars J+25https://t.co/OcGzib14lI pic.twitter.com/SLuJjEyver — Michel Goya (@Michel_Goya) March 21, 2022

La bataille de Kiev cartographiée

La bataille de Kiev, notamment, a été cartographiée par plusieurs médias en France et dans le monde. Visactu, agence française spécialisée dans la production d'infographies de presse, propose régulièrement des mises à jour de la situation dans la capitale ukrainienne. Le Monde, Le Figaro, le New York Times ou le Washington Post font partie des médias qui présentent les meilleures synthèses de la situation, comme le Kyiv Independent, journal de la capitale ukrainienne qui fait régulièrement le point sur la situation.

Russia keeps throwing more military power west and east of Kyiv in a bid to possibly surround and penetrate the city.



The map shows the approximate Russian (red) and Ukrainian (blue) positions and axes of attack in the Battle of Kyiv as of March 12, 2022. pic.twitter.com/sKDpzPo4mm — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

Au Royaume-Uni, la BBC dispose aussi d'une page permettant de suivre les combats en Ukraine. Certaines cartes permettent également de prendre connaissance de la situation dans la capitale. Autre média britannique, le Financial Times décline lui aussi ses cartes jusqu'aux affrontements à Kiev.