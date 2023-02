Cartes de la guerre en Ukraine : l'évolution mois par mois

CARTE UKRAINE. Un an après le début de la guerre en Ukraine, retour sur l'évolution des combats sur le terrain, mois par mois.

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lançait une offensive contre l'Ukraine. La Russie déclarait la guerre à son pays voisin et n'a, depuis, pas rebroussé chemin. En 52 semaines, le conflit a évolué et les combats se sont, au fil des jours, concentrés sur une seule partie du pays, tandis que l'ensemble du territoire était bombardé aux débuts de l'attaque. Tant l'est, qui était déjà en guerre, le sud que le nord faisaient face aux hommes envoyés par le Kremlin. Marioupol au bord de la mer d'Azov, Kharkiv non-loin du Donbass et évidemment Kiev, la capitale, tout comme des centaines d'autres villes, voyaient les sirènes d'alarme retentir.

Après des attaques tous azimuts durant les premières semaines, les combats se sont ensuite concentrés dans l'est et le sud de l'Ukraine, au début du printemps. La Russie gagnait alors des territoires, dans un contexte de vive inquiétude face à la prise de la centrale nucléaire de Zaporijia. La dynamique s'est inversée à la fin de l'été avec une contre-offensive ukrainienne efficace dans l'est, permettant aux troupes de Volodymyr Zelensky de reprendre du terrain, près du Donbass. Ces dernières semaines, la situation semble figée à l'est de l'Ukraine, autour du Donbass, de la mer d'Azov et d'une partie de la mer Noire, où se concentre la guerre.

Carte de l'évolution de la guerre en Ukraine

A l'aide des diverses cartes de la situation produites par le ministère français de la Défense, découvrez comment la guerre a évolué depuis le 24 février 2022, mois par mois. De quoi mieux se rendre compte de la localisation des combats, des avancées et reculs de chaque camp après 365 jours d'une lutte qui n'est pas près de s'arrêter.

Dans une adresse à la nation russe le 21 février, Vladimir Poutine a annoncé "régler pas à pas, soigneusement et méthodiquement, les objectifs qui se posent devant nous", affirmant ainsi vouloir poursuivre la guerre, "pour assurer la sécurité de notre pays, pour éliminer les menaces venues d'un régime néonazi existant en Ukraine depuis le coup d'Etat de 2014", a-t-il justifié. De son côté, le 24 février, Volodymyr Zelensky a promis que l'Ukraine "fera tout pour remporter la victoire cette année" et qu'elle ne s'arrêtera pas "tant que les meurtriers russes ne seront pas punis."