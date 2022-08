Centrale nucléaire de Zaporijia : le site déconnecté, quels risques ?

ZAPORIJIA. En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijia a été déconnectée du réseau électrique. Un réseau de secours a pris le relai. Mais l'inquiétude est vive sur le devenir du site.

C'est un fait historique qui laisse craindre le pire sur l'Ukraine et l'Europe. La centrale ukrainienne de Zaporijia a été déconnectée du réseau électrique ukrainien, jeudi 25 août 2022, après des bombardements sur les lignes électriques qui l'approvisionnent. Or, sa connexion permanente est nécessaire en vue du refroidissement des réacteurs. Sans refroidissement, la surchauffe de ces derniers pourrait entraîner un accident nucléaire. La situation n'en est heureusement pas là, un système de secours ayant pris le relais afin de maintenir un certain niveau de refroidissement du site. Si la menace est bel et bien présente, l'Ukraine veut tenter de rassurer et a annoncé, ce vendredi 26 août, qu'elle tentait de reconnecter la centrale nucléaire à son réseau électrique.

Cependant, du côté de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'inquiétude est de mise. "L'installation fonctionne, mais avec des difficultés, de sorte que dans les circonstances actuelles, le scénario d'un accident ne peut être exclu. Il y a des interruptions en continu de l'approvisionnement électrique, des problèmes avec les combustibles usés… Un accident vous fait passer du vert au rouge sans transition. Donc, je suis effectivement inquiet" a affirmé Rafael Mariano Grossi, le directeur général de l'AIEA, dans un entretien accordé au Monde.

Il faut dire que les changements de source d'approvisionnement en électricité de la centrale nucléaire de Zaporijia ne sont pas aussi simples que le débranchement et le branchement d'une lampe à son domicile. Des procédures doivent être suivies scrupuleusement. Selon le patron du nucléaire ukrainien, Petro Kotin, 90 minutes sans électricité seraient suffisantes pour que la température des réacteurs devienne préoccupante, évoquant l'éventualité d'un début de fusion sur le site dans ce délai.