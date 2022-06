"DIRECT. Jubilé de la reine : les festivités se poursuivent avec un concert évènement"

JUBILE ELIZABETH II. Le jubilé de la reine Elizabeth II se termine ce week-end. Pour célébrer les 70 ans de règne de la souveraine, de nombreux artistes vont se produire lors d'un concert événement, ce samedi.

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:36 - Une célébration des 70 ans de règne d'Elizabeth II au Derby d'Epsom Si la reine Elizabeth II est absente du Derby d'Epsom, ce samedi, la souveraine va être célébrée par les participants de la course de chevaux. Quarante jockeys à la retraite formeront ainsi une haie d'honneur sur la piste pour débuter l'évènement. Une tribune sera rebaptisée et portera désormais le nom de la reine. 15:49 - Kate et William au Pays de Galles, Meghan et Harry à Windsor Kate et William sont arrivés ce samedi à Cardiff, au Pays de Galles. Ils vont assiter à un concert qui se déroule en fin d'après-midi au château de Cardiff. De leur côté, Meghan et Harry sont à Windsor pour fêter le premier anniversaire de leur fille Lilibe. Ce samedi sera également marqué par une course hippique, le "Derby at Epsom Down". Mais la reine continue de se reposer au château de Windsor, et n'assistera pas à la course de chevaux. 14:57 - Quels sont les invités du concert évènement ? C'est le groupe Queen + Adam Lambert qui ouvrira le concert organisé devant le palace de Buckingham. Parmi les artistes qui se produiront sur scène, on retrouve Ed Sheeran, Alicia Keys, Duran Duran, Andrea Bocelli et le compositeur Hans Zimmer. Elton John a également enregistré un hommage spécial pour cette soirée. La soirée se terminera par la prestation de l'Américaine Diana Ross. Le concert débutera à 21 heures (heure française). 14:02 - L'organisation importante autour des festivités Pour ce jubilé de platine de la reine Elizabeth II, la couronne n'a pas hésité à prévoir de multiples festivités royales. Au menu, plus de 200 000 évènements prévus, et des millions de participants annoncés. Pour le Trooping the Colour, le Salut aux couleurs de ce matin, 1500 militaires étaient réquisitionnés, accompagnés de 400 musiciens et de 250 chevaux qui ont ouvert le bal des cérémonies. Les artistes mobilisés sur l'ensemble du week-end sont au nombre de 10 000, tandis que les déjeuners festifs se compteront en dizaines de milliers. Et on s'en voudrait d'oublier les 124 coups de canon tirés dans la journée, de quoi marquer l’anniversaire officiel d’Elizabeth II, née le 21 avril, mais aussi celui de son couronnement le 2 juin 1953. 13:06 - Le programme des festivités du samedi 4 juin Pour ce troisième jour de festivités qui célèbre le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, la fameuse course hippique appelée "Derby at Epsom Down" se déroulera cet après-midi en l'absence de la souveraine de 96 ans à cause de son état de santé jugé fragile. Pour clôturer la journée, de nombreux artistes se produiront lors d'un concert événement au palais de Buckingham.

En savoir plus

Le terme "jubilé" est couramment employé pour parler d'une date importante, à laquelle un événement majeur ou une personnalité est célébré. Le mot est déjà présent dans la Bible, utilisé pour parler d'une "année privilégié". Pour le jubilé de la Reine d'Angleterre, l'acception est plus restreinte : on parle du jubilé pour les célébrations organisées en honneur du souverain britannique, pour une période de règne donnée. Lorsqu'un monarque atteint 25 ans de règne, les Britanniques organisent un jubilé d'argent, à 50 ans, il s'agit du jubilé d'or, à 60 ans le jubilé de diamant, à 70 ans le jubilé de platine.

La reine d'Angleterre, pilier de la famille britannique, est certainement la monarque la plus connue au monde. Elle est de loin la première souveraine du Royaume-Uni à atteindre une telle longévité, sachant qu'en Europe, le souverain ayant régné le plus longtemps fut le roi français Louis XIV, avec 72 ans de règne. Une durée qu'Elizabeth II pourrait bientôt dépasser. Pour célébrer ce règne, des jubilés ont été organisés à plusieurs reprises.

Le jubilé d'or avait été le premier de la reine Elisabeth II. Evènement international tenu en 2002, il marquait ses 50 années de règne. Le jubilé a été marqué par une grande multitude d'événements populaires dans tout Londres en juin de la même année, complétés par des événements dans les royaumes du Commonwealth. La reine avait assisté à toutes les célébrations officielles avec son mari, le feu prince Philip, duc d'Edimbourg. Pendant une année complète, le couple royal avait parcouru plus de 64 373,76 km vers les Caraïbes, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis autour du Royaume-Uni, avant de clôturer cette tournée par un passage au Canada.

Puis en 2012, le Royaume-Uni avait déjà célébré le jubilé le diamant d'Elisabeth II marquant ses 60 années de règne. Cet évènement avait été international : conformément à la tradition des jubilés, une "médaille du jubilé", en diamant, est décernée dans les différents pays du Commonwealth, des jours fériés sont décrétés et des manifestations publiques sont organisées. Pour information, la reine Victoria était le seul autre monarque dans l'histoire du Royaume-Uni à avoir célébré un jubilé de diamant, en 1897. Cette fois, en 2022, le jubilé de platine de la reine Elizabeth marquera ses 70 ans de service. Des festivités sont également prévues.

Le coup d'envoi du jubilé de platine d'Elizabeth II est donné ce jeudi 2 juin à 10h, heure de Londres, 70 ans jour pour jour après le couronnement de la reine d'Angleterre. Les quatre jours de fêtes débuteront avec la traditionnelle cérémonie du Trooping the colour, une parade militaire qui réunira plus de 1 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens selon le site officiel de la couronne britannique. Le défilé partira du palais de Buckingham et rejoindra la Horse Guards Parade où des membres de la famille royale se joindront au cortège à cheval ou en carrosse.

Que serait une cérémonie royale sans l'allumage des fanaux ? Le 2 juin, les sujets du Commonwealth verront s'éclairer les Platinum Jubilee Beacons. Plus de 1500 lanternes s'allumeront à travers tout le royaume d'Elizabeth II. Les capitales des pays du Commonwealth éclaireront pour la première fois leur fanaux et une lumière brillera à partir de 21 heures dans un arbre de 21 mètres de haut à Buckingham.

Mais la célébration du jubilé ne s'arrêtera pas là. Le vendredi 3 juin, une cérémonie se tiendra à la cathédrale Saint-Paul, dans le centre de Londres. Le service d'action de grâce rendra hommage "au long règne de la Reine". Le reste de la journée sera consacré au second acte de ce jubilé : 150 trésors nationaux devraient être "mis en vedette" pour "souligner l'évolution de la créativité et de la culture britannique et du Commonwealth tout au long du règne de la reine", comme l'expliquait Hello Magazine. De quoi sera composé cet autre cortège ? Avant tout de personnes de la société civile, à savoir 2 500 bénévoles et membres du public, "dont une personne de 99 ans". Ce cortège "présentera les moments clés des tendances musicales, des styles de danse et de la mode qui ont marqué les décennies."

Le samedi 4 juin, la fête continuera avec l'une des plus prestigieuses courses hippiques au monde, le Derby d'Epsom Downs. Les membres de la famille royale, très attachés à cette pratique, devraient y assister. La journée sera chargée puisque le point culminant du jubilé, l'énorme concert à Buckingham Palace retranscrit en direct et organisé par la BBC aura lieu dans l'après-midi. De grandes stars internationales sont attendues : l'évènement est de grande ampleur, de telle sorte que les Britanniques doivent envoyer leur candidature pour espérer y participer à l'issue d'un tirage au sort.

Ce jubilé devant bien prendre fin un jour, le dimanche 5 juin a été choisi comme date de clôture. Il sera marqué par le traditionnel Big Jubilee Lunch, un moment de convivialités entre voisins. Chacun est invité à partager son repas, de la manière qu'il le souhaite, dans une optique de partage et de générosité. Le pudding de platine devrait être mis à l'honneur et présent sur de nombreuses tablées. La pâtisserie primée par le concours de cuisine amateur organisé par la couronne est un gâteau roulé composé de génoise, de confiture d'orange, de crème pâtissière au citron, de biscuits aux amandes, d'un coulis de mandarine, d'écorce d'orange et de copeaux de chocolat. Après ce repas convivial, le dernier défilé du jubilé paradera dans les rues de Londres autour de The Mall. Plus de 5 000 artistes devraient participer au Platinium Jubilee Pageant qui mêlera "arts de rue, théâtre, musique, cirque, carnaval et costumes" selon Visit Britain. Pour rendre hommage à la reine Elizabeth et son amour des animaux, une meute de vingt marionnettes de corghis, le chien préféré de la reine, déambulera avec la parade d'artistes. L'on devrait aussi voir différentes représentations de chevaux, l'autre passion de la souveraine.

Quels chanteurs sont présents pour les concerts du jubilé d'Elizabeth II ?

Un concert de deux heures trente sera organisé près du palais de Buckingham le samedi 4 juin toujours pour célébrer le jubilé de platine d'Elizabeth II. Avec la BBC en chef d'orchestre la "Platinum Party" sera diffusée en direct sur les antennes de la chaine britannique. Les animateurs Kirsty Young et Roman Kemp joueront les maîtres de cérémonie et présenteront tour à tour les chanteurs qui viendront performer sur les trois scènes mises à disposition : Diana Ross, Duran Duran, Sir Rod Stewart, Alicia Keys, Hans Zimmer, Andrea Bocelli, Mabel mais aussi le candidat britannique de l'Eurovision 2022, Sam Ryder. Les spectateurs pourront aussi apprécier le talent d'Elton John dans une performance enregistrée à l'avance et diffusée pendant le concert. Un des chanteurs les plus attendus pour ce jubilé de platine n'est autre qu'Ed Sheeran. L'artiste britannique qui a affirmé fin avril être "fier de faire partie des célébrations" donnera un concert au palais de Buckingham pour clôturer les quatre jours de fête du jubilé de platine.

Les expositions sur la reine d'Angleterre

Plusieurs expositions sont également prévues pour célébrer ce règne exceptionnellement long. Organisées par la Royal Collection Trust, elles se dérouleront quelques temps après cette semaine de jubilé : du 7 juillet au 26 septembre 2022, le Château de Windsor tiendra une exposition portant sur l'accession au trône de la reine. Le 22 juillet jusqu'au 2 octobre 2022, une autre reviendra sur son couronnement : elle se tiendra dans la State Rooms du Palais de Buckingham. Enfin, les Ecossais pourront redécouvrir toutes les tenues arborées par la reine lors des précédents jubilés au d'Holyroodhouse à Edimbourg, de juillet à septembre 2022.

Si les festivités s'annoncent nombreuses et joyeuses, il y a toutefois une ombre au tableau : la reine d'Angleterre ne pourra pas assister à tous les évènements. A 96 ans, Elizabeth II fait face à des soucis de santé. Depuis son hospitalisation en octobre 2021, elle se déplace avec une canne et a raréfié ses apparitions publiques sur les derniers mois. Ses médecins lui ont ainsi recommandé de privilégier le repos : elle ne pourra de fait pas suivre l'entièreté de ce programme très chargé, même si elle sera bien présente au balcon du palais royal pour suivre le Trooping the colour, ce jeudi.

Un cadeau d'exception fait par Emmanuel Macron à Elizabeth II pour son jubilé

A évènement exceptionnel, cadeau exceptionnel. Pour célébrer les 70 ans de règne d'Elizabeth II, Emmanuel Macron lui a adressé un cadeau tout particulier. Le président de la République a en effet fait don à la monarque d'un cheval de la Garde républicaine, comme l'a dévoilé Paris Match. Il s'agit de Fabuleu de Maucour, "cheval phare de la cavalerie du régiment". Par ailleurs, une selle et un sabre de la Garde républicaine ont également été offerts à la souveraine, mercredi 1er juin. A noter qu'Emmanuel Macron ne sera pas présent aux festivités en Angleterre mais ravivera la flamme du soldat inconnu, ce jeudi, en hommage, accompagné de l'ambassadrice du Royaume-Uni en France.