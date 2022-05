"Mort de Frédéric Leclerc-Imhoff : le journaliste tué en Ukraine, un "double crime" selon le quai d'Orsay"

LECLERC-IMHOFF. Le journaliste de BFMTV qui couvrait la guerre en Ukraine, Frédéric Leclerc-Imhoff, a été tué par des "éclats d'obus" alors qu'il suivait un convoi d'évacuation de civils. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, déplore un "double crime".

Frédéric Leclerc-Imhoff journaliste BFMTV L'essentiel Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste pour BFM TV, a été tué en Ukraine le lundi 30 mai 2022 alors qu'il réalisait un reportage pour la chaîne d'information et accompagnait des civils qui allait fuir une zone de combat dans l'est du pays.Il était âgé de 32 ans.

Le parquet national antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête. Selon BFM TV, l'enquête a été confiée aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. L'objet de l'enquête porterait sur une "atteinte volontaire à la vie d’une personne protégée par le droit international des conflits".

La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a présenté ses condoléances à la famille du journaliste et jugé la Russie responsable d'un "double crime" visant la presse et les civils.

Olexander Stryuk, le maire de Severodonetsk, a détaillé sur BFM TV les circonstances de la mort du journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine ce lundi : "D'après ce que je sais le transport d'évacuation a essuyé des tirs d'artillerie et les éclats d'obus ont transpercé le gilet pare-balle ce qui a causé le décès."

Les séparatistes russes assurent de leur côté que le journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff était également un volontaire venus en renfort pour soutenir les forces ukrainiennes. "Nous n'excluons pas qu'il ait livré des armes et des munitions aux positions des unités armées ukrainiennes", a déclaré Andrey Marochko, un officier de la milice populaire LPR.

07:57 - L'hommage de l'ambassadeur de France en Ukraine au journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff Invité sur Franceinfo ce matin, Etienne de Poncins, l'ambassadeur français en Ukraine a reconnu le journalisme comme "un métier dangereux" mais indispensable pour rendre compte de la réalité du terrain, y compris dans des zones de guerre. Le diplomate a rendu hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff qui a exercé sa profession au péril de sa vie. 07:52 - Le journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff et un convoi de civils touché : un "double crime" Hier, Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste pour BFMTV, a été tué en Ukraine alors qu'il suivait un convoi cherchant à évacuer des civils de la ville de Severodonetsk. Un éclat d'obus a touché mortellement le journaliste reporter d'images et le convoi. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, déplore un "double crime" à l'encontre des civils et de la presse. 30/05/22 - 23:55 - L'hommage de la ministre de la Culture [FIN DU DIRECT] - La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a rendu hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste de BFM Tv tué en Ukraine ce lundi : "Frédéric Leclerc-Imhoff a eu le courage d’aller au plus près des combats en Ukraine pour informer sur les atrocités de la guerre. Il y a perdu la vie. Je pense à sa famille, à ses proches et à ses confrères." Et d'ajouter : "Le droit à l’information reste un combat de chaque instant." 30/05/22 - 23:21 - Volodymyr Zelensky rend hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff Invité à l'antenne de BFM TV, Volodymyr Zelensky a réagi au décès du journaliste de la chaîne d'information en continu, Frédéric Leclerc-Imhoff : "J'adresse mes sincères condoléances à la famille de Frédéric." En outre, le président ukrainien a expliqué : "Aujourd'hui dans la région de Louhansk, les occupants ont perturbé l'évacuation de zones de combat, tirant sur une voiture qui allait chercher des civils. Le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff a été mortellement blessé par un tir." 30/05/22 - 22:53 - Le parquet national antiterroriste détaille la nature de son enquête Dans un communiqué, le parquet national antiterroriste a détaillé la nature de son enquête : "L’enquête est ouverte des chefs d’atteinte volontaire à la vie d’une personne protégée par le droit international des conflits armés, attaques délibérées contre des personnes qui ne prennent pas part directement aux conflits et attaques délibérées contre le personnel et les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire." En outre, l'enquête porte également sur "les blessures subies par son confrère Maxime Brandstaetter", l'autre journaliste de BFM TV présent dans le convoi visé. 30/05/22 - 22:25 - Les images de l'hommage du JT de TF1 Le Journal télévisé du 20 heures de TF1 a rendu hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff, tué ce lundi en Ukraine. "Il voulait raconter le courage de ces volontaires qui mettent leur vie en jeu. Ce soir, il faut se souvenir de celui de Frédéric Leclerc-Imhoff", a expliqué le journaliste de TF1 et envoyé spécial en Ukraine, Florian Litzler. ????????️ "Il voulait raconter le courage de ces volontaires qui mettent leur vie en jeu. Ce soir, il faut se souvenir de celui de Frédéric Leclerc-Imhoff" @FlorianLitzler, envoyé spécial en #Ukraine pour @TF1Info pic.twitter.com/nSGkK4fBfl — TF1Info (@TF1Info) May 30, 2022 30/05/22 - 21:58 - Quelle est la position russe ? Lundi, en fin d'après-midi, une première réaction est venue de Russie à la suite de la mort du journaliste français, Frédéric Leclerc-Imhoff. Ainsi, un officier russe a réagi auprès de l'agence de presse russe Tass : "Je ne le qualifierais pas de journaliste, car ses actions indiquaient une tout autre ligne d'activité", a ainsi expliqué Andrey Marochko, un officier de la milice populaire LPR. Selon lui, le journaliste de BFM TV a participé à la guerre sur le sol ukrainien : "Il n'est pas seulement présenté comme un journaliste. Même les médias ukrainiens disent qu'il était volontaire. Donc, nous n'excluons pas qu'il ait livré des armes et des munitions aux positions des unités armées ukrainiennes. C'est pourquoi il était voué à une si triste fin." 30/05/22 - 21:33 - Marc Olivier-Fogiel rend hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff Le directeur général de BFM TV, Marc Olivier-Fogiel, a rendu hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff, à travers un message envoyé sur son compte Twitter : "Il était très engagé et je suis fière de ses choix » Je me réfugie derrière les mots de la maman de Frédéric. Si ce soir domine l’infinie tristesse, soyons tous fiers de lui. Je pense à sa famille, à ses amis, à Maxime et Oksana et aux journalistes de BFM TV." ⚫️« Il était très engagé et je suis fière de ses choix » Je me réfugie derrière les mots de la maman de Frédéric. Si ce soir domine l’infinie tristesse, soyons tous fiers de lui. Je pense à sa famille, à ses amis, à Maxime et Oksana et aux journalistes de @bfmtv . pic.twitter.com/fHRUQkLHLe — Marc-Olivier FOGIEL (@FogielMarcO) May 30, 2022 30/05/22 - 21:14 - Une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste Le parquet national antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête. Selon BFM TV, l'enquête a été confiée aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. L'objet de l'enquête porterait sur une "atteinte volontaire à la vie d’une personne protégée par le droit international des conflits". 30/05/22 - 20:55 - La France demande l'ouverture d'une enquête Dans un communiqué, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a tenu à présenter ses condoléances à la famille et aux collègues de Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste de BFM TV tué ce lundi en Ukraine. En outre, Catherine Colonna a précisé que "la France exige qu'une enquête transparente s'engage dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame". 30/05/22 - 20:36 - Les hommages d'Emmanuel Macron et Élisabeth Borne Emmanuel Macron a rendu hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff, partageant "la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff, à qui j'adresse mes condoléances." Le chef de l'Etat a ajouté : " à celles et ceux qui assurent sur les théâtres d'opérations la difficile mission d'informer, je veux redire le soutien inconditionnel de la France." "Informer ne devrait coûter aucune vie. [...] Nous sommes à vos côtés", a, pour sa part, déclaré Elisabeth Borne en plus d'adresser ses condoléances. 30/05/22 - 20:20 - Le président ukrainien va faire son possible pour rapatrier le corps de Frédéric Leclerc-Imhoff Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a dévoilé la teneur de son échange avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à propos de la mort de Frédéric Leclerc-Imhoff : "Je lui ai demandé de faire tout son possible pour que les autorités ukrainiennes nous aident et permettent le retour [du corps] à sa famille le plus vite possible, une fois que les formalités légales seront accomplies. Il m’a promis qu’il aiderait." 30/05/22 - 20:10 - "Les éclats d'obus ont transpercé le gilet pare-balle, ce qui a causé le décès" Interrogé par BFM TV, Olexander Stryuk, le maire de Severodonetsk, a détaillé les circonstances de la mort du journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine ce lundi : D'après ce que je sais le transport d'évacuation a essuyé des tirs d'artillerie et les éclats d'obus ont transpercé le gilet pare-balle ce qui a causé le décès." 30/05/22 - 20:00 - Jean-Luc Mélenchon condamne "la guerre et son cortège d'horreurs" Sur son compte Twitter, Jean-Luc Mélenchon a condamné "la guerre et son cortège d'horreurs" après la mort de Frédéric Leclerc-Imhoff en Ukraine. Le leader de La France insoumise a, par ailleurs, adressé ses "pensées affligées et solidaires pour ses collègues, ses amis, sa famille." Enfin, Jean-Luc Mélenchon a estimé que "ceux qui tuent civils et journalistes devront en répondre".

Mort de Frédéric Leclerc-Imhoff : que s'est-il passé ?

Selon les autorités ukrainiennes, Frédéric Leclerc-Imhoff est mort alors qu'il se trouvait près de Severodonetsk, dans la région de Louhansk, à l'est de l'Ukraine. Aux côtés de son collègue Maxime Brandstaetter avec qui il travaillait, il devait réaliser un reportage sur l'évacuation de civils via un véhicule blindé. "Des éclats d'obus ont percé le blindage de la voiture, une blessure mortelle au cou a été reçue par un journaliste français accrédité qui faisait des reportages sur l'évacuation", ont annoncé les autorités de la région. "Le journaliste a été tué sur la route entre Lissitchansk et Bakhmout. L'armée russe aurait tiré sur le véhicule d'évacuation où se trouvait le journaliste et le tir a percé le blindage", a ajouté, de son côté, Christophe Deloire, secrétaire général de l'organisation Reporters sans frontières. Maxime Brandstaetter a été légèrement blessé. Quant à la fixeuse du duo (un intermédiaire ou guide dans le pays), Oksana Leuta, elle s'en est sortie indemne.

BFMTV a l'immense douleur d'annoncer la disparition de Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste reporter dimages, tué en Ukraine https://t.co/7aTxYtYCVV pic.twitter.com/6Yj3yom2C8 — BFMTV (@BFMTV) May 30, 2022

Deux missions en Ukraine pour Frédéric Leclerc-Imhoff

Ce n'était donc pas la première fois que Frédéric Leclerc-Imhoff se rendait en Ukraine pour couvrir le conflit. Mi-avril déjà, il s'était rendu dans le pays en guerre, déjà aux côtés de Maxime Brandstaetter, avec qui il a multiplié les reportages pour BFM TV dans plusieurs villes, telles que Zaporijia, Orikhiv, Mykolaïv ou encore Kherson, à la rencontre des habitants, pour raconter leur quotidien. Le tout, sous le bruit des bombes qui ne cessent de tomber sur le pays. "C'était la deuxième fois que Frédéric partait en Ukraine, à sa demande", a expliqué Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, ajoutant que "la rédaction est en deuil ce soir."

Plusieurs grosses explosions à l'instant à Mykolaïv. Les autorités évoquent des bombes à sous munitions. Par sécurité, on continue le montage dans le couloir. #UkraineWar @fred_leci @BFMTV pic.twitter.com/YgS53hY3MV — Maxime Brandstaetter (@BranchtMaxime) May 21, 2022

De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est dite "profondément attristée et choquée par la mort de notre compatriote." "La France exige qu'une enquête transparente s'engage dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame", a ajouté la nouvelle locataire du Quai d'Orsay, qui a indiqué s'être "entretenue avec le gouverneur de Louhansk et [avoir] demandé une enquête au Président Zelensky, qui m'ont assurée de leur aide et soutien." Emmanuel Macron avait confirmé son décès quelques instants avant la chaîne, partageant "la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff, à qui j'adresse mes condoléances." Le chef de l'Etat a ajouté : " à celles et ceux qui assurent sur les théâtres d'opérations la difficile mission d'informer, je veux redire le soutien inconditionnel de la France." "Informer ne devrait coûter aucune vie. [...] Nous sommes à vos côtés", a, pour sa part, déclaré Elisabeth Borne en plus d'adresser ses condoléances.

Qui était Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste à BFM TV ?

Âgé de 32 ans, Frédéric Leclerc-Imhoff était journaliste depuis un peu moins de dix ans. Après avoir suivi une formation à l'école de journalisme de Bordeaux, il a débuté du côté de France 3 Aquitaine puis de Sud Ouest, avant de se tourner définitivement vers l'audiovisuel en intégrant l'agence CAPA où il collabore dans du travail d'enquête notamment et participe aux tournages. Depuis décembre 2015, il avait intégré la rédaction de BFM TV comme journaliste reporter d'images (caméraman) en tant que pigiste. Il travaillait également avec France Télévisions.