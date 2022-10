Election 2022 au Brésil : Lula et Bolsonaro pris dans une polémique sur la pédophilie... Résultats des sondages

ELECTION BRÉSIL. Au Brésil, Lula est toujours donné en tête des résultats des sondages pour l'élection présidentielle 2022 mais d'une courte tête. Si la bataille est rude dans les intentions de vote elle l'est aussi durant la campagne secouée par les accusations de pédophilie de Lula visant Bolsonaro.

[Mis à jour le 19 octobre 2022 à 14h14] Lula et Bolsonaro se livrent un duel à couteaux tirés pour l'élection présidentielle au Brésil. Les attaques, et parfois les coups bas, n'ont pas manqué depuis le début de la campagne d'entre-deux-tours mais la dernière charge du candidat de la gauche à l'encontre du président sortant fait de loin la plus grande tache sur les prétendants à la présidentielle : Lula a accusé Bolsonaro de pédophilie. Une attaque survenue à quelques heures du premier débat d'entre-deux-tours et répétée ce 18 octobre par Lula sur le podcast brésilien très écouté, Flow Podcast. Le sujet brûlant secoue la campagne depuis l'interview donnée par le président sortant sur un autre podcast en ligne le vendredi 14 octobre et le dérapage très malheureux de Bolsonaro. Durant l'entretien le chef d'Etat a dit avoir récemment vu quelques jolies filles vénézuéliennes âgée de 14 ou 15 et avec qui "un climat s'est peint". Une expression ambigüe qui pourrait sous-entendre qu'il y a eu attraction physique entre le politique sexagénaire et les jeunes filles qui sont décrites plus tard dans le discours du président comme étant des prostituées.

Le Parti des Travailleurs (PT) Lula se sont emparés de l'événement pour s'en servir d'argument contre le président sortant. Traité Jair Bolsonaro de pédophile était une façon quasi certaine de détourner l'électorat évangéliste majoritairement pro-Bolsonaro et attaché aux valeurs familiales au profit de Lula. Mais l'ancien chef d'Etat est allé trop loin et le Tribunal supérieur électoral a interdit d'user de cet argument, basé selon Bolsonaro sur des éléments sortis de leur contexte, et d'utiliser à nouveau l'interview du président. Une décision assortie de sanctions en cas de manquement mais qui ne freine pas Lula au vu de ses récentes déclarations : "Son comportement maintenant, le comportement dans le cas des filles vénézuéliennes, est le comportement d'un pédophile. [...] Et il s'en est rendu compte. C'est pourquoi il était terrifié et a essayé de s'expliquer le plus rapidement possible". Car voyant sa réputation et ses chances de gagner la présidentielle souillées, Bolsonaro s'est défendu en recontextualisant ses propos et en s'excusant publiquement le 17 octobre, sa femme à ses côtés : "Si mes propos qui, de mauvaise foi, ont été sortis de leur contexte ont été mal interprétés ou ont causé de l'embarras à nos sœurs vénézuéliennes, je m'en excuse". Le président sortant a ensuite expliqué sa volonté d'aider les migrants fuyant les dictatures ou la misère des pays voisins à s'en sortir, notamment son but d'aider les Vénézuéliennes à avoir d'autres issues que la prostitution. Reste à voir si le mal est fait pour la suite de la campagne qui doit encore durer plus d'une semaine.

Quels sont les résultats des sondages de la présidentielle au Brésil ?

La moitié de la campagne de second tour s'est écoulée et le premier débat d'entre-deux-tours a eu lieu le dimanche 16 octobre. Le match a été très séré et si l'avantage a semblé revenir à Lula à l'issue du duel c'est de peu. Le débat a donc été à l'image des résultats des sondages qui, s'ils donnent le candidat de la gauche vainqueur, misent sur une courte avance. Les récentes enquêtes d'opinion sont toutefois unanimes, selon les estimations sur les votes valides, Lula est en mesure de remporter la présidentielle au Brésil avec 53% des intentions de vote contre 47% pour Bolsonaro. Un résultat partagé par le sondage d'Ipespe publié le 18 octobre ou celui de Datafolha paru un jour plus tôt. L'étude de PoderData publiée le mercredi 19 octobre s'aligne plus ou moins mais réduit l'écart entre les deux candidats : 52% pour Lula et 48% pour Bolsonaro.

Les sondages ont toutefois perdu en crédibilité aux yeux du président sortant et de ses militants après avoir sous-estimé de 8 points le score de Bolsonaro au premier tour de la présidentielle. Reste qu'en aucun cas les sondages ne doivent être compris comme les résultats de l'élection, ils sont simplement le relevé des tendances des intentions de vote à un instant T.

Un premier débat serré entre Lula et Bolsonaro, le second se prépare

Le premier débat présidentiel de l'entre-deux-tours organisé le dimanche 16 octobre a été d'un meilleur niveau que ce que Lula et Bolsonaro avaient donné à voir lors des précédentes confrontations. Aucun n'a renoncé à ses attaques sur l'adversaire mais les échanges bien que mouvementés se sont aussi attardés sur le fond et, fait notable : le ton bine qu'incisif a su rester courtois. Plusieurs sujets forts de la campagne ont été abordés et ont permis aux deux prétendants de gagner des points. Lula s'est démarqué sur les sujets sanitaires et la crise du Covid-19 en chargeant le gouvernement de Bolsonaro et en dérivant sur la mauvaise image du Brésil à l'échelle internationale. Des points sur lesquels il a promis de mieux faire : "Moi, je vais rouvrir le Brésil au monde". Les rapports de force se sont ensuite inversés quand Jair Bolsonaro a touché la corde sensible du PT : les affaires de corruption. Alors que Lula a botté en touche, le président sortant a enchainé sur les rapports du candidat adverse avec les gouvernements autoritaires de gauche des pays voisins du Brésil. La balance est finalement revenue à l'équilibre à la fin du débat de deux heures et après que les sujets de fond comme l'Amazonie et la situation socio-économique du pays ont été abordés. Difficile alors de nommer un vainqueur mais d'une courte tête, Lula semble avoir eu l'avantage. Essentiellement parce que Jair Bolsonaro est revenu lui-même sur les accusations de pédophilie proférées par Lula à son encontre, s'il s'est défendu il a remis le souvenir de sa sortie dans les mémoires, ce qui a pu le desservir.

Un deuxième et dernier débat d'entre-deux-tours est prévu avant le scrutin de l'élection présidentielle du 30 octobre. Le duel télévisé doit être diffusé sur la chaîne TV Globo, si plus tôt dans la campagne CNN Brasil a avancé la date du 21 octobre, le correspondant du Monde à Rio, Bruno Meyerfeld, annonce un débat prévu le 28 octobre.

De Lula ou Bolsonaro qui peut remporter l'élection présidentielle au Brésil ?

Avec respectivement 48 et 43% des suffrages recueillis au premier tour, mathématiquement Lula et Bolsonaro ont encore tous les deux des chances de remporter l'élection brésilienne. Mais le chemin jusqu'à la majorité des voix est moins long pour le candidat de gauche à qui il manquait seulement 3 millions de voix pour atteindre la majorité absolue de 60 millions sur les 118 millions d'électeurs ayant participé au scrutin le 2 octobre. Bolsonaro avait lui obtenu plus de 51 millions de voix.

Les électeurs ayant choisi Lula ou Bolsonaro au premier tour devraient confirmer leur choix le 30 octobre. Ce sont surtout les votes des presque 20% d'abstentionnistes et des 7% à avoir voté pour Simone Tebet ou Ciro Gomes qu'il va falloir aller récupérer pour espérer la victoire. Alors que la sénatrice et ex-candidate Simone Tebet a annoncé le 6 octobre voter pour Lula et que Ciro Gomes s'est aussi rangé derrière la gauche (plus pour contrer Bolsonaro que par véritable envie), a priori, ces 7% sont plus à même de se tourner vers Lula que vers Bolsonaro et ce simple report de voix pourrait suffire à l'ancien chef d'Etat pour s'assurer une troisième élection à la tête du Brésil. Pour cela, la campagne présidentielle d'entre-deux-tours sera déterminante.

Le résultat de la présidentielle au Brésil peut-il être contesté par Bolsonaro ?

La question s'était posée avant le premier tour face aux chances qu'avait Lula de gagner la présidentielle brésilienne dès le premier scrutin, selon les sondages. Finalement avec la qualification de Bolsonaro pour le second tour du 30 octobre aucune émeute n'a secoué le Brésil. L'hypothèse d'une contestation reste toutefois dans les esprits surtout depuis que Bolsonaro a le 12 octobre renoué avec son habitude de remettre en question la fiabilité du système électoral brésilien (qui l'a pourtant fait gagner en 2018 et permis de se qualifier le 2 octobre dernier). Le président sortant qui avait mis de côté ses critiques a estimé qu'une victoire de Lula dans les urnes serait le signe de la falsification des résultats : "L'autre camp ne peut rassembler personne. Nous nous posons donc des questions : comment ce type peut-il avoir autant de voix, si le peuple n'est pas de son côté ?" Il est allé jusqu'à inviter ses militants à rester prêts des bureaux de vote jusqu'à la fin du scrutin alors même que faire campagne le jour de l'élection et aux abords des urnes est interdit.

Cette sortie de Bolsonaro ne serait qu'une nouvelle étape dans la stratégie du candidat pour pouvoir contester les résultats en cas de défaite. Dans ce scénario, la contestation de Bolsonaro fait peu de doute auprès des politologues avertis mais plus qu'une protestation c'est l'insurrection qu'elle pourrait entrainer qui inquiète. En septembre notamment lors de la célébration du bicentenaire de l'indépendance du Brésil, les militants bolsonaristes s'étaient dits prêts à envahir les rues et les institutions nécessaires pour voir leur candidat rester au pouvoir. Ces déclarations répétées et jamais contredites par Jair Bolsonaro font craindre une version tropicale de la prise du Capitole qui avait secoué les Etats-Unis en 2021 après la défaite de Donald Trump. Une comparaison qui a du sens quand on sait que Jair Bolsonaro est considéré comme le Trump de l'Amérique latine.

Quels étaient les résultats du 1er tour de la présidentielle au Brésil ?

Tout le Brésil retenait son souffle lors de l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle et attendait de savoir si la victoire de Lula allait être annoncée. Mais contrairement à ce que prévoyaient les deniers sondages avant le scrutin, l'ancien chef d'Etat n'a pas remporté l'élection du premier coup le 2 octobre dernier. Il est bien arrivé en tête mais avec nettement moins d'avance sur son rival du second tour : Jair Bolsonaro. Lula a recueilli 48,4% des suffrages contre 43,2% pour le président sortant. Ils se sont partagés l'écrasante majorité des 118 millions de voix. En troisième position, la sénatrice du centre droite Simone Tebet a obtenu 4,2% des votes quand Ciro Gomes est arrivé quatrième avec 3% des suffrages. Côté abstention, un peu plus de 20% des Brésiliens ont fait le choix de ne pas voter au premier tour de l'élection présidentielle.

Qui sont les candidats à l'élection présidentielle au Brésil ?

Au départ, ils étaient onze sur la ligne de départ mais ils ne sont plus que deux depuis le 2 octobre 2022 et le premier tour de l'élection présidentielle : Lula et Bolsonaro. L'ancien président du Brésil et l'actuel chef de l'Etat sont depuis le départ les deux grands favoris du scrutin. Pourtant, presque tout oppose les deux politiques. A gauche, Lula est le politique emblématique de la première décennie du 21ème siècle avec deux mandats présidentiels au compteur mais aussi des salissures comme ses condamnations en 2017 et 2019 pour corruption et ses 500 jours passés derrière les barreaux avant d'être libéré et blanchi sur décision de la Cour suprême. Malgré cette mauvaise passe, les Brésiliens gardent de Lula le souvenir de ses mandats pendant lesquels le Brésil prospérait, aussi grâce à une conjoncture plus favorable. Lula a été capable de rassembler largement autour de lui, de la gauche radicale jusqu'au centre, voire une petite part du centre droit démocratique notamment par le choix de son colistier, Geraldo Alckmin. Le candidat espère à présent voir les électeurs du centre droit de Simone Tebet, candidate malheureuse du premier tour, se rallier à lui.

A droite, Bolsonaro profite d'une base électorale solide composée des électeurs conservateurs, de nombreux évangéliques, des membres de l'armée et d'une part des grands patrons. Surtout, le candidat a pour lui la machine étatique qui lui offre une importante visibilité. Le président sortant profite aussi de la désinformation qui est à son avantage.

Quand a lieu l'élection présidentielle au Brésil ?

La campagne présidentielle anime le Brésil depuis de long mois mais l'élection présidentielle 2022 a été entamée le dimanche 2 octobre 2022 pour le premier tour. Le scrutin a vu la qualification de Lula et de Bolsonaro qui sont repartis en campagne dès le lendemain des résultats. Les deux hommes vont défendre leur programme pendant quatre semaine et jusqu'au dernier jours avant le second tour prévu le dimanche 30 octobre 2022. A noter que le candidat qui sera élu président au soir du second tour n'entrera en fonctions que le 1er janvier 2023, d'ici là Jair Bolsonaro restera le chef de l'Etat et travaillera à la passation de pouvoir.

Une fois élu, le président de la République fédérative du Brésil est en place pour quatre ans. Mais avant de s'installer à la tête du pays il faut remporter le scrutin majoritaire à deux tours. Une victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle est possible si un candidat remporte la majorité absolue des voix, soit 50% des suffrages valides plus un vote. A défaut, les deux candidats en tête sont qualifiés pour le second tour et c'est alors celui qui obtient le meilleur score dans les urnes qui est élu. Chaque candidat se présente avec un colistier qui est candidat à la vice-présidence. Lors de l'élection présidentielle les Brésiliens élisent à la fois le chef de l'Etat mais aussi son bras droit. Lui aussi est élu pour une durée de quatre.

Côté suffrage, le taux de participation est généralement important du fait du vote obligatoire imposé par la Constitution de 1988 qui contraint tous les citoyens de 18 à 70 à participer à tous les scrutins. Une obligation dont sont dispensés les Brésiliens âgés de 16 à 18 ans, ceux de plus de 70 ans mais aussi les soldats et les personnes illettrées. Cette obligation n'empêche pas une augmentation du taux d'abstention ces dernières années. A l'élection présidentielle de 2018, 21,3% des électeurs s'étaient abstenus.