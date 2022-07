Présidentielle 2022 au Brésil : Bolsonaro face à Lula, sondages et décryptage de l'élection

ELECTION PRESIDENTIELLE BRÉSIL. Le Brésil élira son nouveau chef d'Etat les 2 et 30 octobre prochains. Jair Bolsonaro, l'actuel Président, et Luiz Inácio Lula da Silva, un de ses prédécesseurs, devraient livrer une bataille acharnée pour l'emporter.

Un moment charnière se prépare au Brésil. Dans quelques mois, les 2 et 30 octobre, les citoyens éliront leur futur président de la République fédérative du Brésil. La campagne est lancée depuis le jeudi 21 juillet 2022 et l'entrée en course officielle de Luiz Inácio Lula da Silva, Président brésilien de 2003 à 2010, suivie trois jours plus tard de l'annonce de la candidature de Jair Bolsonaro, actuel chef de l'Etat qui brigue un second mandat. Principaux candidats à l'élection présidentielle au Brésil, Jair Bolsonara et Luiz Inácio Lula da Silva se livrent déjà un duel acharné, celui de l'extrême droite contre la gauche, qui devrait rythmer la campagne électorale.

La bataille entre l'actuel chef de l'Etat candidat à sa succession et son prédécesseur a commencé et Jair Bolosnaro a porté un coup violent en parallèle de l'annonce de sa candidature lors de la convention du Parti libéral (PL) à Rio de Janeiro le 24 juillet. Sans nommer son adversaire, le Président brésilien a accusé Luiz Inácio Lula da Silva de vouloir restreindre les libertés. Un discours censé mettre à mal la popularité de l'ancien chef d'Etat donné favori dans les sondages à trois mois du scrutin présidentiel. Jair Bolsonaro a ajouté prier "pour que le Brésil ne connaisse jamais les douleurs du communisme" en faisant référence aux situations politiques des pays voisins comme le Venezuela. Le chef de l'Etat et désormais candidat à la présidentielle de2022 a également enjoint ses électeurs à "descendre dans la rue pour la dernière fois le 7 septembre", jour de la Fête nationale au Brésil, pour le soutenir. Une manifestation qui exprimera également l'opposition de Jair Bolsonaro à la Cour Suprême brésilienne, le Tribunal fédéral suprême : "Ces quelques sourds en blouse noire doivent comprendre ce qu'est la voix du peuple. [...] Le Suprême, c'est le peuple !", a scandé président-candidat.

Quand aura lieu l'élection présidentielle 2022 au Brésil ?

L'élection présidentielle brésilienne est prévue les dimanches 2 et 30 octobre 2022. Le scrutin qui permet d'élire le chef de l'Etat est organisé tous les quatre ans et le dernier vote, qui s'est tenu le 28 octobre 2018, a sacré Jair Bolsonaro. Cette année l'homme politique est candidat à sa succession pour un deuxième mandat consécutif. A noter que la Constitution de 1988 limite l'exercice de la fonction de président de la République fédérative du Brésil à deux mandats consécutifs mais n'empêche pas plus tard aux anciens chefs de l'Etat de se représenter, à l'instar de Luiz Inácio Lula da Silva.

Une fois élu, le président de la République fédérative du Brésil est en place pour quatre ans. Mais avant de s'installer à la tête du pays il faut remporter le scrutin majoritaire à deux tours. Une victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle est possible si un candidat remporte la majorité absolue des voix soit 50% des suffrages plus un vote. A défaut, les deux candidats en tête sont qualifiés pour le second tour et c'est alors celui qui obtient le meilleur score dans les urnes qui est élu. Chaque candidat se présente avec un colistier qui est candidat à la vice-présidence. Lors de l'élection présidentielle les Brésiliens élisent à la fois le chef de l'Etat mais aussi son bras droit. Lui aussi est élu pour une durée de quatre.

Côté suffrage, le taux de participation est généralement important du fait du vote obligatoire imposé dans la Constitution de 1988 qui contraint tous les citoyens de 18 à 70 à participer à tous les scrutins. Une obligation dont sont dispensés les Brésiliens âgés de 16 à 18 ans et ceux de plus de 70 ans mais aussi les soldats et les personnes illettrées. Cette obligation n'empêche pas une augmentation du taux d'abstention ces dernières années. A l'élection présidentielle de 2018, 21,3% des électeurs s'étaient abstenus.

Qui sont les candidats à l'élection présidentielle au Brésil ?

Luiz Inácio Lula da Silva et Jair Bolsonaro sont présentés comme les acteurs principaux de la campagne présidentielle 2022 au Brésil. Tous les deux ont officialisé leur candidature les 21 et 24 juillet 2022. L'ancien président Lula da Silva fait ainsi son retour en politique après avoir été emprisonné après que des allégations de corruption ont été portées contre lui et donc privé de l'élection présidentielle de 2018. Libéré en 2021 de sa condamnation jugée partiale par la Cour Suprême, l'ancien Président du Brésil reste très populaire auprès des classes populaires.

Face à lui, Jair Bolsonaro accuse une baisse de popularité mais conserve l'avantage auprès des électeurs de droite, de l'armée et des quelques acteurs économiques. Toutefois c'est vers les électeurs de gauche et la jeunesse que le chef de l'Etat se tourne. "Nous devons attirer les jeunes de gauche dans notre camp, leur montrer la vérité ", déclarait-il lors de son meeting à Rio le 24 juillet.

Un troisième candidat, qui était le premier a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle le 20 juillet, s'st avancé : l'ancien ministre de centre gauche, Ciro Gomes. L'homme s'adresse aux dissidents ou aux déçus du Parti des Travailleurs (PT) représenté par Luiz Inácio Lula da Silva mais la presse brésilienne semble penser qu'un rapprochement ou une alliance entre les deux hommes est toujours possible. D'autres candidats peuvent encore s'avancer sur la ligne de départ comme João Doria, le gouverneur de l'Etat de São Paulo pourrait être une troisième voie entre Bolsonaro et Lula. Enfin, le juge responsable de l'emprisonnement de Luiz Inácio Lula da Silva et ancien ministre de la Justice de Jair Bolosnaro, Sergio Moro, pourrait retenter sa chance à la présidentielle en 2022 en se présentant comme une autre voie de droite, alternative à l'actuel chef de l'Etat. Le dépôt des candidatures est possible jusqu'au 15 août, à cette date tous les prétendants à la présidence du Brésil seront connus.

Quels sont les sondages de l'élection présidentielle 2022 au Brésil ?

A trois mois de l'élection présidentielle 2022 au Brésil, les sondages donnent l'avantage à Luiz Inácio Lula da Silva. Selon la dernière enquête menée en juin par l'institut Datafolha consultée par l'AFP, l'ancien chef de l'Etat est en tête des intentions de vote au premier tour avec une avance considérable sur Jair Bolosnaro, 47% contre 28%.