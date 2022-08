DIRECT. Tensions Taïwan-Chine : premiers tirs chinois, une réelle menace ?

TAÏWAN. Comme annoncé, la Chine a débuté ses exercices militaires ce jeudi 4 août 2022. Des tirs de projectiles en direction de Taïwan ont été constatés. De là à craindre une guerre ?

Tensions Taïwan-Chine L'essentiel La Chine met ses menaces à exécution contre Taïwan. Son armée a débuté ses exercices militaires ce jeudi 4 août 2022 et a commencé à tirer des projectiles en direction de Taïwan.

Un coup de pression militaire qui intervient au lendemain des premières sanctions commerciales imposées par la Chine à Taïwan.

Ces décisions prises par Pékin sont en réaction à la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, venue réaffirmer le soutien américain à cette province chinoise autonome.

Une autonomie qui ne plait pas à Xi Jinping, le président chinois, lequel voudrait reprendre le contrôle de Taïwan. Par la force armée ? De nombreux observateurs jugent que la Chine n'attaquera pas militairement Taïwan.

Suivez les dernières informations sur ces tensions entre Taïwan et la Chine en direct.

10:16 - Des missiles balistiques tirés par la Chine selon Taïwan Peu de temps après l'annonce du début des exercices militaires de la Chine près de Taïwan, le ministère de la Défense taïwanais a indiqué que "le Parti communiste chinois avait tiré de multiples missiles balistiques Dongfeng dans les eaux environnantes du nord-est et du sud-ouest de Taïwan." Pour le ministère, il s'agit "d'actions irrationnelles qui minent la paix régionale." 09:53 - La Chine a pris des sanctions contre Taïwan En réaction à la venue de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a annoncé avoir pris des sanctions commerciales contre l'île. Elle a ainsi acté la suspension des importations d'agrumes et de certains poissons, en raison d'une présence trop élevée de pesticides sur les agrumes et de la détection du Covid sur des emballages, selon ses dires. La Chine a par ailleurs annoncé la suspension de l'exportation de sable naturel vers Taïwan, qui permet de fabriquer le béton et l'asphalte. 09:41 - Une réponse à la visite de Nancy Pelosi Les exercices de tir entamé par la Chine dans le détroit de Taïwan interviennent donc après la visite de 24 heures de la cheffe des députés américains, Nancy Pelosi. Pour la Chine, ces tirs constituent "une mesure nécessaire et légitime" après la visite de la président de la Chambre des représentants. D'après une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, "ce sont les Etats-Unis qui sont les provocateurs. La Chine est en situation de légitime défense." 09:29 - La Chine lance de vastes exercices militaires autour de Taïwan La Chine a débuté, ce jeudi 4 août, ses vastes exercices militaires autour de Taïwan, annonce la télévision chinoise CCTV citée par l'AFP. Plusieurs projectiles ont été repérés à proximité d'installations militaires à Pingtan, une île chinoise située près des manoeuvres en cours. Ces exercices interviennent en représailles de la visite de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi, considérée comme une provocation par la Chine. Taïwan de son côté affirme dans un communiqué relayé par l'AFP "se préparer à la guerre, sans chercher la guerre." 09:15 - Bonjour à tous ! Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur Linternaute. La tension ne retombe pas entre Taïwan et la Chine ce jeudi 4 août 2022. Vont-elles s'exacerber au fil de la journée en raison des exercices militaires chinois prévus ? Suivez avec nous les dernières infos sur le sujet.

Taïwan est une île située dans la mer de Chine, à 180km au large des côtes du sud-est de la Chine, entre Hong-Kong et Shangaï. L'île est également positionnée entre les Philippines et le Japon.

La guerre peut-elle éclater entre Taïwan et la Chine ?

Les exercices militaires opérés par la Chine aux alentours de Taïwan ne sont pas sans rappeler les manœuvres effectuées pendant de longues semaines par la Russie à la frontière avec l'Ukraine, avec la suite qu'on lui connaît. Dans ce contexte international fragilisé, la Chine peut-elle à son tour décider de lancer une offensive sur Taïwan qu'elle souhaite officiellement et définitivement rattacher à son régime ? Selon deux spécialistes, la probabilité est faible. Selon Valérie Niquet, spécialiste de l’Asie à la Fondation pour la recherche stratégique et auteure de Taiwan face à la Chine, "Pékin n'a pas les moyens militaires d'envahir Taïwan. Ce serait encore plus difficile que pour la Russie de traverser la frontière avec l'Ukraine", a-t-elle expliqué sur Europe 1 mercredi 3 août. Des dires qui corroborent celles de Bonnie Glaser, directrice du programme Asie du think tank américain German Marshall Fund. "La probabilité d'une guerre ou d'un incident grave est faible", avait-elle avancé sur Twitter.

En revanche, ces deux spécialistes s'accordent par ailleurs pour dire que la Chine devrait se lancer dans une "guerre psychologique." "Ce qu'elle peut faire, c'est des démonstrations de force en espérant que ça fasse suffisamment peur. [...] On est dans la guerre psychologique", a estimé Valérie Niquet, quand Bonnie Glaser juge que "la probabilité que la Chine prenne une série de mesures militaires, économiques et diplomatiques pour montrer sa force et sa détermination n'est pas négligeable. Il est probable qu'elle cherchera à punir Taïwan de multiples façons."

Quelles sont les origines des tensions entre Taïwan et la Chine ?

Les tensions entre Taïwan et la Chine ne sont pas nouvelles. Il faut dire que le statut de l'île est ambigu. Taïwan était historiquement rattaché à la Chine, avant de passer sous pavillon japonais de 1895 à 1945. Le territoire repasse entre les mains chinoises au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais les nationalistes se réfugient à Taïwan lorsque Mao Zedong prend le pouvoir en Chine et forment ainsi un gouvernement sur l'île.

En 1949, à la suite de la proclamation de la République populaire de Chine, Mao Zedung accède au pouvoir. Ses opposants nationalistes s'exilent sur l'île de Taïwan et forment un gouvernement, lequel coupe tous ses liens avec la Chine communiste. Cette dernière tente de reprendre la main, en vain. Depuis, la Chine n'a plus autorité sur le territoire. Rapidement, une alliance est nouée entre Taïwan et les Etats-Unis.

Les relations entre Taïwan et la Chine sont tendues au fil des années et même rompues entre 1995 et 2008, période durant laquelle une loi anti-sécession est signée, reconnaissant l'autonomie de Taïwan mais accordant à la Chine d'utiliser des "moyens non-pacifiques" si l'île venait à devenir indépendante.

Or, depuis 2016, l'arrivée au pouvoir à Taïwan de Tsai Ing-Wen, une présidente pro-indépendance, a ravivé les tensions avec la Chine, Xi Jinping souhaitant mettre la main sur Taïwan. Cependant, les Etats-Unis ont toujours annoncé soutenir Taïwan face à la Chine, créant ainsi un climat géopolitique particulièrement tendu.