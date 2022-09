Référendums dans le Donbass : des régions d'Ukraine annexées par la Russie ? Dates et infos

DONBASS. Plusieurs régions de l'Ukraine ont annoncé l'organisation d'un référendum en vue d'une annexion de leur territoire par la Russie. Quand sera-t-il organisé ? A quel résultat s'attendre ? Les premiers éléments.

En difficulté en Ukraine, Vladimir Poutine veut s'en remettre à la population. Non pas pour demander s'il faut oui ou non continuer la guerre dans le pays voisin, mais pour éventuellement lancer l'annexion de plusieurs régions de ce territoire qu'il a commencé à envahir fin février 2022. Ce mardi 20 septembre, les dirigeants autoproclamés de plusieurs régions ukrainiennes, déjà en partie aux mains des Russes, ont annoncé la tenue d'un référendum pour ou contre leur annexion par la Russie. Il s'agit des régions de Donetsk et Lougansk (qui forment ensemble à l'est du pays ce qui est appelé le Donbass), mais aussi celles de Kherson et de Zaporijjia (dans le sud). Quand ces referendums sont-ils prévus ? Pourquoi sont-ils organisés ? Quels résultats sont à envisager ? Explications.

Quand les référendums auront-ils lieu ?

Les référendums sur l'annexion par la Russie de plusieurs régions de l'Ukraine auront lieu dans très peu de temps. En effet, les dates annoncées par les dirigeants auto-proclamés et pro-russes de ces régions sont celles de ce vendredi 23 septembre et du mardi 27 septembre 2022.

Pourquoi des référendums sont-ils organisés ?

Depuis plusieurs semaines, l'offensive de la Russie en Ukraine stagne. Les troupes de Vladimir Poutine ne gagnent plus de terrain, le conflit s'enlise et les Ukrainiens ont même lancé une contre-offensive qui semble mettre à mal son adversaire. Acculé jusque dans son propre pays, le président russe entend ainsi passer par la voie "démocratique" pour atteindre son objectif : annexer officiellement les régions de Donetsk et Lougansk, lesquelles sont autoproclamées indépendantes depuis 2014 et dirigées par un parlement de dirigeants pro-russes, bien que non reconnu par la communauté internationale. En revanche, Vladimir Poutine avait reconnu leur indépendance à l'époque. Dans les régions de Kherson et Zaporijjia, les Russes contrôlent à présent une partie de ces territoires et entendent s'y établir officiellement.

A quel résultat s'attendre ?

Il fait assez peu de doutes que les référendums organisés dans les différentes régions devraient faire gagner le oui à l'annexion par la Russie. Tout d'abord, le vote est organisé sur des territoires déjà en partie contrôlés par des Russes, où la population restante est plutôt en accord avec le pays voisin. Par ailleurs, en 2014, lors de la guerre en Crimée, un référendum avait également été organisé par la Russie pendant les combats. Près de 97% des votants avaient exprimé le souhait de voir la Crimée être rattachée à la Russie. Les électeurs étaient en majorité russophone. Un scénario qui pourrait se répéter dans les jours à venir.