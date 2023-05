Ron DeSantis : qui est le rival de Donald Trump ? Peut-il le battre en 2024 ?

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis est officiellement candidat à la primaire des Républicains en vue de la présidentielle de 2024 aux Etats-Unis. Dans la lignée politique de Donald Trump, il est aussi son plus sérieux concurrent.

Le voilà officiellement rival de Donald Trump. Ron DeSantis a annoncé être candidat à la primaire des Républicains en vue de l'élection présidentielle américaine de 2024, dans la nuit du 24 au 25 mai 2023. La nouvelle à laquelle tout le monde s'attendait n'a pas bénéficié de l'effet de surprise, mais elle a en plus pâti d'un fiasco médiatique : le Républicain s'est déclaré candidat dans un entretien avec Elon Musk retransmis sur Twitter, mais les disfonctionnements se sont enchainés lors de l'émission. L'entrée en course du gouverneur de Floride pour la présidentielle n'a donc pas pas été des plus réussie et l'ancien locataire de la Maison Blanche ne s'est pas privé d'insister sur les ratés techniques de l'annonce. Reste que sur les sept candidats à la primaire des Républicains, prévue à l'été 2024, Ron DeSantis pourrait être le plus sérieux concurrent du milliardaire.

De mentor à rival, quelle relations entre Ron DeSantis et Donald Trump ?

Une candidature équivalente à une déclaration de guerre interne ? La rivalité s'est déjà installée depuis quelques mois entre les deux Républicains et elle était palpable lors du scrutin des midterms 2022 qui ont vu une victoire écrasante de Ron DeSantis, réélu gouverneur de Floride haut la main avec 59,5% des voix et 20 points d'avance sur son rival démocrate, et plusieurs défaites des poulains de Trump.

Face à la candidature, la légitimité électorale et la stature nationale de Ron DeSantis, Donald Trump use déjà de tous les stratagèmes pour décrédibiliser et affaiblir son candidat dans l'opinion des Américains. Plus véhément que jamais, le magnat de l'immobilier a attribué un petit surnom comme lui seul en a le secret à son adversaire : après le "Sleepy Joe" servant à qualifier Joe Biden, voici "Ron DeSanctimonious", que l'on peut traduire par "Ron LaMorale". Ce surnom s'accompagne régulièrement de critiques moquant le manque de popularité et de charisme du gouverneur du "Sunshine State". "Le problème avec DeSantis, c'est qu'il aurait besoin de se faire greffer une personnalité", raillait Donald Trump sur son réseau, Truth Social, rappelle l'AFP.

Avant d'être rivaux, Ron DeSantis et Donald Trump semblaient partager un lien de filiation dans la famille des Républicains. Le gouvernement de Floride est perçu comme une des plus fervents partisans de la politique trumpiste avec des idées tout aussi conservatrices. Et le milliardaire a soutenu la première candidature de Ron DeSantis au poste de gouvernement en 2018. Cette relation fait de Ron DeSantis le parfait hériter de Donald Trump pour tenter de ramener le camp Républicain à la Maison Blanche, à ceci près que l'ancien chef de l'Etat n'a pas encore décidé de raccrocher.

Ron DeSantis, favori des sondages ?

Candidat à la primaire des Républicains, Ron DeSantis a désormais un an devant lui pour se démarquer dans les sondages et concurrencer Donald Trump. Avec deux mandats de gouverneur à son actif, le conservateur a su asseoir sa position dans l'opinion des électeurs et des partisans de la droite américaine, mais le chemin est encore long pour faire de l'ombre au propriétaire de la Trump Tower. Dans les sondages l'ancien président des Etats-Unis a deux longueurs d'avance sur ses adversaires avec 58% d'intentions de vote selon l'étude YouGov publiée pour CBS News le 1 mai 2023, tandis que Ron DeSantis en bon second ne récolte que 22% des intentions de vote. Il est toutefois le seul candidat à dépasser la barre des 10% et peut compter sur les 30% d'électeurs qui envisagent de voter pour lui. Un score qui peut encore évoluer dans les prochains mois.

DeSantis aussi conservateur mais moins extravagant que Trump

Si Ron DeSantis est plus policé que Donald Trump, ses idées n'en restent pas moins conservatrices que celles du milliardaire. Double avantage pour le Républicain ? Cela se pourrait, car défendant des politiques restrictives sur l'immigration, l'avortement et les droits des personnes LGBTQ+ mais des mesures libertaires sur le port d'armes, sans se perdre en scandales et en procédures judiciaires, il pourrait s'attirer une grande part de l'électorat de la droite. C'est déjà ce qui lui vaut d'être parfois préféré à Trump dans les rangs des Républicains. "Ron DeSantis se présente comme un républicain acceptable en faisant du trumpisme sans Trump", a résumé Marie-Christine Bonzom, politologue et ancienne correspondante de la BBC à Washington, auprès de BFMTV.

La ligne politique conservatrice de Ron DeSantis est déjà à l'œuvre depuis 2019 en Floride aidée par un parlement local majoritairement de droite. L'interdiction pour les professeurs d'évoquer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre à l'école ou encore la réduction du délai légal pour l'avortement à 6 semaines, contre 24 avant son élection, sont citées par les Républicains parmi ses faits d'armes. Autre position tranchée du candidat à la présidentielle de 2024 : son soutien à la construction d'un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, idée plébiscitée par Donald Trump pendant la campagne de 2020. Il est aussi favorable à la peine de mort et fervent partisan du port d'armes souhaitant rendre ce droit inconditionnel.

Qui est Ron DeSantis ?

Né le 14 septembre 1978 à Jacksonville (Floride) d'un père installateur de télévision et d'une mère infirmière, Ron DeSantis est passé, durant sa scolarité, par plusieurs des meilleures établissements des États-Unis. Étudiant l'histoire à la prestigieuse université de Yale (Connecticut), où il a endossé le maillot de capitaine de l'équipe de base-ball un temps, il a également étudié le droit à Harvard (Massachusetts) avant de rejoindre les rangs de la Navy en 2004. Conseiller des forces spéciales Navy Seals, il a notamment été envoyé en Irak. Après un passage éclair au sein de l'équipe du procureur fédéral de Floride, à son retour d'Irak, il se lance dans les élections de 2012 en temps que candidat à la Chambre des représentants. Élu à 34 ans, il se fait rapidement remarqué par Donald Trump, de qui il dit le plus grand bien. Il n'en fallait pas plus pour lancer sa carrière.

Ron DeSantis avec sa femme et leurs trois enfants, au soir des midterms 2022 © Rebecca Blackwell/AP/SIPA (publiée le 09/11/2022)

Désormais père de trois enfants, prénommés Madison, Mason et Mamie, ce catholique marié à l'ex-journaliste de télévision Casey DeSantis semble fin prêt pour mener sa prochaine bataille, quitte à écarter au passage son ancien mentor ? L'avenir nous le dira. Le Monde rapporte, en tout cas, que d'un point de vu financier, Ron DeSantis serait plus que jamais dans les starting-blocks. À l'occasion de sa campagne de gouverneur, la rumeur veut qu'il ait récolté près de 200 millions de dollars, dont quelque 100 millions n'auraient pas été utilisés…