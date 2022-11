La guerre élargie à l'UE et à la France ? Un scénario possible ?

L'explosion de deux missiles en Pologne fait craindre l'élargissement de la guerre à l'Europe ce 16 novembre. Les pays de l'Otan dont la France se réunissent pour se préparer au scénario mais surtout pour l'éviter.

"Il faut pousser la Russie à la désescalade". Lors du sommet du G20 à Bali et au lendemain de l'explosion de deux missiles en Pologne, ce 16 novembre 2022, Emmanuel Macron a tenu à rappeler la position commune des membres de l'organisation : "Le G20 ne veut pas la guerre". Les frappes survenues à Przewodow, village situé à quelques kilomètres de l'Ukraine sur la frontière polonaise font craindre un élargissement du conflit russo-ukrainien en Europe et plus largement à l'Otan. Dans l'immédiat, l'hypothèse est écartée et de nombreux pays européens en plus des Etats-Unis ont appelé à attendre la clarification des circonstances des explosions en Pologne. Des analyses sont en cours pour déterminer l'origine des deux missiles qui ont atterri dans le village polonais et pour revenir sur leur trajectoire. Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé à ne pas tenir de "conclusions hâtives". Le président Estonien Alar Karis a pour sa part déclaré au micro de l'antenne locale de la BBC qu'il s'agissait d'un "incident insolé" plutôt que d'une attaque volontaire quand un peu plus tard l'Otan a parlé d'un "incident tragique".

Le scénario de l'accident semble aussi privilégié par plusieurs services de renseignements américains et européens. A Washington, des responsables ont indiqué auprès de Associated Press que des "évaluations préliminaires suggéraient que le missile avait été tiré par les forces ukrainiennes sur un missile russe entrant au milieu de la salve écrasante contre l'infrastructure électrique ukrainienne". D'après le ministre de la défense belge Ludivine Dedonder les frappes en Pologne sont "le résultat de systèmes ukrainiens de défense anti-aérienne, utilisés pour contrer des missiles russes". En attendant que la lumière soit faite sur les circonstances des explosions, l'Otan et la Pologne ne considèrent pas l'événement comme une attaque russe intentionnelle.

Une entrée en guerre possible pour l'Europe et la France ?

La guerre en Ukraine ne compte pour l'heure que deux belligérants : la Russie et l'Ukraine. L'Europe et plus largement les forces de l'Otan ne sont pas entrées en guerre mais jouent un rôle dans le conflit en soutenant militairement les forces de Kiev. Si en fournissant régulièrement des équipements en Ukraine la France et l'Europe savent qu'elles ont pris parti, toutes les deux refusent de devenir des belligérants. Emmanuel Macron a d'ailleurs plusieurs fois rappelé sa volonté de faire entendre raison aux parties prenantes et de mettre fin au conflit par la voix des négociations. Un appel répété le mercredi 16 novembre lors du sommet du G20 : "La Russie doit entende le message de la communauté internationale et revenir à la table des négociations".

Mais l'entrée en guerre de l'Europe et de la France sera nécessaire si l'Otan décide d'intervenir militairement dans le conflit russo-ukrainien. Le sujet est d'ailleurs au cœur des discussions ce mercredi lors de la réunion d'urgence de l'organisation et au lendemain des explosions en Pologne. Réunie sur la base de l'article 4 du Traité de l'Otan qui permet un rassemblement des membres lorsque "l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée", une réponse armée de l'Otan ne semble pas encore envisagée. Toutefois, si après la lecture des résultats des analyses l'Otan considère l'envoi des missiles ayant frappé la Pologne comme une attaque intentionnelle, l'article 5 du Traité permettra de prendre "des mesures nécessaires" y compris militaires pour répondre à l'attaque armée. Reste que si cette option est prévue par les textes, elle n'est pas obligatoire.