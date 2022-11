DIRECT. Manifestations en Chine : les protestations perdurent, vidéos et dernières infos

MANIFESTATIONS CHINE. La Chine fait face à de nombreuses manifestations ces derniers jours pour dénoncer les restrictions anti-Covid jugées trop liberticides. Le mouvement va-t-il durer dans le temps ?

L'essentiel : Un vent de révolte secoue la Chine. Le pays, connu en Occident pour ne pas être le plus rebelle de la planète, a fait face ces derniers jours à de nombreuses manifestations organisées à travers tout le pays.

Ce lundi 28 novembre 2022, la tension n'est pas retombée dans l'empire du Milieu, dans un contexte où la politique du "zéro Covid" commence véritablement à exaspérer la population, près de trois ans après l'apparition du virus.

Le mouvement va-t-il perdurer ? Les infos et vidéos en direct.

15:28 - Où les manifestations ont-elles lieu ? Ce week-end, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. D'abord à Urumqi, point de départ des contestations, au nord-ouest de la Chine, mais aussi à Wuhan, au centre-est, là où le Covid-19 serait apparu pour la première fois. Shangaï, tout à l'est, sur les bords de la mer de Chine orientale, a également été le théâtre de manifestations, tout comme la capitale Pékin, au nord. 15:13 - Des manifestations après l'incendie d'un immeuble En Chine, des manifestations ont éclaté dans de nombreuses villes du pays après un incendie dans un immeuble à Urumqi, au nord-ouest du pays, ayant entraîné la mort de dix personnes et fait neuf blessés. Aux yeux de nombreuses personnes, les pertes humaines sont liées à l'arrivée tardive des secours sur place en raison des restrictions liées au Covid-19 mises en place dans la ville, avec notamment des routes semées d'embûches pour contraindre les déplacements, ainsi que des barricades autour de certains immeubles. La mort de ces personnes, survenues jeudi 24 novembre 2022, est le point de départ des protestations organisées tout le week-end.

L'incendie d'un immeuble à l'origine des manifestations

Un immeuble qui s'embrase, dix personnes qui meurent dans l'incendie et des réactions en chaîne désignant les restrictions liées au Covid-19 coupables de ce lourd bilan humain. En Chine, le point de départ de la contestation qui frappe le pays est lié aux règles pour limiter la propagation du coronavirus jugées trop strictes par des habitants et ayant, selon ces derniers, ralenti l'intervention des secours lorsque le feu s'est déclaré à Urumqi. En effet, afin d'empêcher la population de cette ville du nord-ouest de se soustraire au confinement, les routes sont entravées par des obstacles et certains immeubles sont mêmes bloqués. Si seuls les premiers éléments d'une circulations difficile ont été confirmés, c'en est désormais trop pour une partie des Chinois, soumis à un régime strict depuis 2020. De quoi déclencher une vague de contestations.

En Chine, les manifestations ne sont pas tout à fait comme celles que nous connaissons. Là-bas, pas de grandes banderoles, simplement des feuilles blanches brandies pour dénoncer la censure. Mais des slogans hostiles au président Xi Jinping ont résonné dans les cortèges, organisés spontanément dimanche 27 novembre, notamment à Pékin et Shangaï. "Nous voulons la liberté, la démocratie, la liberté d'expression de la presse" ont lancé certains dans une rue principale de Shangaï, comme l'a constaté le correspondant sur place de France 24. "Nous n'avons pas besoin de tests Covid, nous avons besoin de liberté" ont réclamé d'autres du côté de Pékin.

Un mouvement minoritaire

De nombreux observateurs expliquent qu'un pareil mouvement de contestation n'a pas été connu en Chine depuis les manifestations de Tian'anmen, en 1989 qui réclamaient davantage de démocratie dans le pays. Elles s'étaient terminées dans un bain de sang avec plusieurs milliers de morts après qu'une répression menée par l'armée a été ordonnée. A ce stade, les manifestations sont loin de concerner une majorité de Chinois, d'autant plus que la censure fait rage sur les réseaux sociaux où les images des mouvements peinent à se diffuser. D'autant qu'en pleine Coupe du monde de football, diffusée en Chine, les images des supporters sans masque en tribunes ne sont pas montrées, remplacées par des gros plans sur les joueurs ou le staff des équipes.