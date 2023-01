Charles III : la mise au point du roi sur les déclarations acerbes du prince Harry

Face aux propos de son fils Harry, le roi Charles III a fait savoir qu'il était toujours prêt à se réconcilier avec le duc de Sussex, parti vivre aux Etats-Unis.

Nouvel épisode dans les tensions au sein de la famille royale britannique ? Alors que la descendance d'Elizabeth II a dû se rassembler à l'occasion du décès de la monarque début septembre, les dissensions entre Harry et son frère William ainsi que son père le roi Charles III se sont poursuivies. Le premier et sa compagne, Meghan Markle, ont coupé leurs liens avec la monarchie, partis s'exiler aux Etats-Unis. Un épisode qui a profondément marqué la famille royale, tant le déchirement s'est déroulé avec pertes et fracas. Entre les deux frères, l'ambiance est électrique. Les relations semblent tout aussi froides entre Harry et Charles.

"Les canaux de communication ouverts malgré les attaques"

Dans la série Netflix "Harry & Meghan" qui retrace leur parcours, le duc de Sussex a raconté une réunion familiale particulièrement tendue lorsque leur projet de déménagement outre-Atlantique était en passe de se concrétiser : "C'était terrifiant de voir mon frère me crier dessus, mon père dire des choses qui n'étaient tout simplement pas vraies, et ma grand-mère s'asseoir tranquillement et tout absorber." Depuis, c'est peu dire qu'un froid polaire règne. Et deux versions s'opposent. Quand Harry affirme dans une interview -diffusée dimanche 8 janvier 2023 sur la chaîne britannique ITV- que sa famille n'a "montré absolument aucune volonté de se réconcilier", le roi, lui tient une toute autre version.

Selon des proches du palais de Buckingham cités par le Telegraph, "il a toujours dit clairement à quel point il aime ses deux fils et qu'il a gardé les canaux de communication ouverts ces dernières années, malgré les nombreuses attaques de la Californie (région de résidence de Harry et Meghan, ndlr)." Le journal britannique avance que le monarque a "réitéré que sa porte reste ouverte et que le duc et sa femme, Meghan Markle, sont les bienvenus à tout moment." Charles III pourrait même prendre les devants en invitant son fils cadet et sa compagne à son couronnement, le 6 mai prochain. Le couple s'y rendra-t-il ? " J'ai dû faire la paix avec le fait que nous n'aurons probablement jamais de véritables comptes à rendre ou de véritables excuses ", a-t-il confié lors de son interview.