Prince Harry : un livre explosif, la réaction du prince William pourrait surprendre

Le prince Harry n'en finit plus de se livrer sur les animosités familiales qui l'ont conduit à quitter le Royaume-Uni.

Les mauvaises langues diront, qu'au moins, la reine Elizabeth II en 2022 aura été épargnée de cette brouille entre ses petits-fils, qui prend une ampleur médiatique surréaliste. Après la mise en ligne d'un long documentaire sur Netflix, consacrée à son histoire d'amour avec Meghan Markle et à la manière dont il s'est échappé de la chappe de plomb de la monarchie, Harry publie un livre témoignage, des "mémoires" même, intitulé "Spare". Un mot que l'on peut traduire par "de rechange" ou "second violon" : l'éditeur français Fayard qui publie l'ouvrage en français a choisi : "Le suppléant". Bref, un titre qui marque bien comment le prince Harry s'est toujours considéré : comme un remplaçant, une doublure, dans l'ombre d'un frère destiné à monter sur le trône du Royaume-Uni.

L'ouvrage, publié mardi 10 janvier, contient plusieurs longs paragraphes consacrés à sa relation avec son frère, autant dire que les tabloïds anglais auront de quoi alimenter un feuilleton sur plusieurs semaines. Pour Harry, le livre a deux principales vertus : si l'on ignore le montant du chèque fait par son éditeur britannique Bentam Gb, on peut imaginer qu'il est considérablement conséquent. Le prince Harry s'est toutefois engagé à reverser des sommes gigantesques à plusieurs associations caritatives pour des enfants malades. Mais publier ce livre, c'est aussi une manière pour Harry de livrer sa version des faits dans un récit soigneusement rédigé avec l'assistance de JR Moehringer, journaliste lauréat du prix Pulitzer.

L'ouvrage est présenté par l'éditeur français comme "d'une honnêteté brute et sans fard", un "livre qui fera date, plein de perspicacité, de révélations, d'interrogations sur soi et de leçons durement apprises sur le pouvoir éternel de l'amour face au chagrin". Une jolie manière de présenter un texte, de plus 500 pages, dans lequel le prince Harry développe un long propos pour expliquer sa prise de distance avec la famille royale et pourquoi ce qu'il appelle "L'institution" est selon lui un univers toxique. Quelques médias britanniques, The Guardian et The Sunday Times ont eu accès en avant première, en ont déjà donné quelques extraits et des commentaires généraux. Si Harry distille durant tout son récit des sarcasmes et critiques sur son frère et la manière dont s'ajuste la famille royale sur un protocole très serré, c'est surtout la description d'une dispute violente qui ressort comme le moment fort de l'ouvrage. Harry indique que William a eu des mots durs sur Meghan Markle, la qualifiant de femme "difficile" et "impolie" lors d'une dispute en 2019. Le jeune prince assure avoir été "attrapé par le col" et projeté au sol. "J'ai atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous mon dos", a-t'il précisé. "Personnellement, je ne vois pas comment Harry et William pourront se réconcilier après ça", commente un proche de la famille auprès du Sunday Times.

Harry et William, une dispute qui dure

Depuis quelques années, la presse people britannique se gargarise de rumeurs et de confessions de proches de William et Harry sur leur relation compliquée. Les observateurs sont nombreux à avoir vu une dégradation de cette relation en 2005. Et pour cause, comme l'écrit Harry dans son livre Spare, un événement les a considérablement éloignés : en janvier de cette année, il s'est rendu dans une soirée déguisé en nazi, il confie dans son livre l'avoir fait sur recommandation du couple Harry et William, hilares à cette idée. Sauf que le frère cadet a été sévèrement critiqué, à travers le monde, sans que son frère ne soit éclaboussé par le scandale. "L'une des plus grandes erreurs de ma vie", écrit-il dans Spare.

Harry et William peuvent-ils se rabibocher ? "J'aimerais retrouver mon père et mon frère", dit-il dans une interview donnée à la chaîne britannique ITV, diffusée dimanche 8 janvier, mais il ajoute aussi au sujet de la famille royale : "Ils ont l'impression qu'il est préférable de continuer à nous faire passer pour les méchants. La réponse du prince William pourrait être beaucoup moins sensationnaliste que les attaques formulées : selon des confidences de proches du prince héritier, celui-ci pourrait ne pas du tout réagir publiquement pour ne pas alimenter un feuilleton médiatique qui desservirait la famille royale. Il faut donc s'attendre à un silence de circonstance d'Harry, même si cette réserve aurait de quoi surprendre. Les services de Buckingham ont déjà riposté, le 3 janvier, indiquant au "Telegraph" que le roi a toujours "clairement dit à quel point il aime ses deux fils et qu'il a gardé les canaux de communication ouverts au cours des dernières années, malgré les nombreuses attaques de la Californie".