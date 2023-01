Le Prince Harry s'en prend à son frère William en décrivant une violente dispute

Dans un livre publié le 10 janvier 2023, le prince Harry se livre sur les relations avec sa famille. Il y relate une violente dispute survenue avec son frère, le prince William.

Après les remous causés par la diffusion du documentaire Harry & Meghan sur Netflix en décembre dernier, le prince Harry poursuit une longue séquence médiatique qui met sous tension la famille royale. Le 10 janvier prochain, en effet, sortiront les mémoires du duc de Sussex, intitulé "Spare", "Le Suppléant" en français (éditions Fayard, 26,50 euros). D'après les premiers échos obtenus par le média britannique Guardian, qui a publié des bonnes feuilles, le prince désormais exilé en Amérique aurait été violemment "poussé" en 2019 par son frère, le prince William.

La relation entre les deux frères n'est pas au beau fixe depuis la rencontre entre Harry et Meghan. Le journal d'information britannique, qui a eu accès au livre en avant-première, pointe un événement décrit dans l'ouvrage, qui a eu lieu en 2019 dans la résidence londonienne de Harry : son frère, le prince William, aurait qualifié Meghan de "difficile" et d'"impolie". Ne supportant pas ces mots, il lui aurait répliqué qu'il n'était qu'un "perroquet de la presse". Selon le récit du cadet, le prince William n'aurait pas su garder son calme et aurait attrapé son frère "par le col", "arraché son collier et [l'aurait] jeté à terre". Harry a écrit avoir "atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous [son] dos", les morceaux lui causant des "éraflures et des bleus". Ces nouvelles allégations ne sont pas les premières accusations que le prince de 38 ans partage à propos de son frère et plus largement contre la famille royale.

Une déferlante d'interviews, le silence de la famille royale

Du coté de Harry et Meghan, exilés aux Etats-Unis, les interviews et déclarations s'enchaînent et se suivent. Entretiens à la presse, livres, documentaires… La famille royale quant à elle continue de se murer dans le silence pour ne pas donner davantage d'écho à ces saillies. Dernières turbulences en date avant la sortie des mémoires d'Harry, ce dimanche 8 janvier sont diffusées deux interviews promotionnelles à la télévision américaine, l'une sur CBS et l'autre sur ITV News. Dans un extrait partagé sur le site de ce dernier média, on voit le prince Harry répondre à une question simple : n'y a-t-il pas dans la publication de son livre une atteinte à la vie privée de ses proches ? Le Duc a estimé qu'y voir un déballage public "serait l'accusation de personnes qui ne comprennent pas - ou ne veulent pas croire - que [s]a famille a informé la presse".

Harry accuse en effet son frère et son père, le roi Charles III, d'avoir dévoilé des informations privées sur le couple exilé qui étaient complètement confidentielles. Des propos qu'il a également martelés sur CBS, jugeant sévèrement la famille royale. "Quand on nous dit, depuis six ans : 'nous ne pouvons pas faire de déclaration pour vous protéger', mais qu'ils le font pour le reste de la famille, il y a un moment où le silence est une trahison", a-t-il fustigé.

Pourtant, il y a quelques mois, le 7 mars 2021, lors d'une rencontre avec Oprah Winfrey, il déclarait toujours "adorer" William. "Nous avons vécu l'enfer ensemble (...) mais nous sommes sur des chemins différents", a-t-il admis. Avant de conclure que "le temps guérit toutes choses". Pas certain, compte tenu de la vigueur de ses dernières attaques contre la monarchie.