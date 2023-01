Fin de la guerre en Ukraine ? Le cessez-le-feu de Vladimir Poutine ne convainc pas

Le cessez-le-feu annoncé par Vladimir Poutine est entré en vigueur à 10 heures (midi heure locale) et court jusqu'à minuit le 7 janvier. L'Ukraine et l'Occident sont toujours sceptiques et voient une stratégie russe derrière cette trêve.

"Le régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact des parties en Ukraine est entré en vigueur". Depuis ce vendredi 6 janvier à midi heure locale (10 heure en France) et jusqu'à minuit le 7 janvier, les troupes russes doivent arrêter les combats et les frappes de la guerre en Ukraine comme l'a indiqué sur Telegram le quotidien russe Komsomolskaya Pravda. La trêve est toutefois unilatérale car seul Vladimir Poutine a décrété un cessez-le-feu après "l'appel de sa Sainteté, le patriarche Kirill" patron de l'Eglise orthodoxe russe qui s'avère également être un ancien membre du KGB et un fervent défenseur de "l'opération spéciale" lancée le 24 février 2022. Kiev a été appelée à respecter l'arrêt momentané des affrontements mais n'a pas répondu à l'invitation. Et pour cause, l'Ukraine considère ce cessez-le-feu censé permettre aux Russes comme aux Ukrainiens de célébrer le Noël orthodoxe comme une ruse moscovite.

Une véritable trêve ou une stratégie militaire ?

L'Ukraine ne croit pas aux bonnes intentions de Vladimir Poutine ni à l'annonce du cessez-le-feu. La trêve d'à peine 36 heures n'est qu'une "excuse dans le but d'au moins arrêter l'avancée de nos troupes dans le Donbass et apporter équipements, munitions, et rapprocher des hommes de nos positions", d'après le président Volodymyr Zelensky. Et d'ajouter : "Quel sera le résultat ? Plus de morts." Les proches conseillers du chef de l'Etat n'en pensent pas moins et Mykhaïlo Podoliak est allé jusqu'à dénoncer l'"hypocrisie" du Kremlin avant d'affirmer sur Twitter : "La Russie doit quitter les territoires occupés, c'est alors seulement qu'il y aura une 'trêve temporaire'". Le gouvernement de Kiev n'accorde donc pas de crédit à l'annonce d'un cessez-le-feu, pas plus que les habitants plongés dans la guerre depuis presque un an. Au micro de BFMTV, plusieurs civils ont critiqué le trêve russe : "Nous ne croyons pas Poutine (...). C'est une manipulation, une farce". Sur Franceinfo, un autre ukrainien rappelle que la Russie n'a pas respecté la trêve pascale l'année dernière et dit ne pas croire à ce nouveau cessez-le-feu.

Scepticisme de la communauté internationale

La dimension stratégique prêtée au cessez-le-feu annoncé par Vladimir Poutine est envisagée par tous les Ukrainiens et par la communauté internationale et pour cause, les troupes russes se trouvent en position de défense et de faiblesse sur la majorité de la ligne de front. La trêve présente donc plus d'avantage pour la Russie que pour l'Ukraine. Laquelle reste sur ses gardes en cas d'attaques surprises des forces de Moscou et n'a pas confirmé se plier au cessez-le-feu.

Il n'y a pas qu'à Kiev qu'on doute des intentions de Vladimir Poutine qui se cachent derrière l'annonce d'un cessez-le-feu. Et la Maison Blanche a ouvertement critiqué la manœuvre jugée manipulatrice du Kremlin. Le président américain Joe Biden a estimé que son homologue cherchait "à se donner de l'air" et a sérieusement douté des motivations religieuses rappelant que le chef d'Etat était "prêt à bombarder des hôpitaux, des crèches et des églises (...) le 25 décembre et lors du Nouvel an". L'Allemagne s'est aussi montrée critique sur le cessez-le-feu de 36 heures par la voix de la ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock qui a tweeté : "Si Poutine voulait la paix, il ramènerait ses soldats à la maison et la guerre serait terminée. Mais apparemment, il veut poursuivre la guerre, après une brève interruption".

Le cessez-le-feu ne présage pas de la fin du conflit

Il est un fin certain que le cessez-le-feu annoncé par Vladimir Poutine, pour la courte durée de 36 heures, n'est pas un signe de la fin de la guerre en Ukraine. Encore quelques heures avant le début de la trêve russe, des bombardements ont frappé plusieurs régions ukrainiennes. Le conflit russo-ukrainien ne pourra se terminer qu'après des négociations entre les deux belligérants, du moins c'est ce qu'estime l'Occident. Or, ce n'est pas demain que les présidents russes et ukrainiens prendront place à la table des négociations et dépit du discours de Moscou. Car si Vladimir Poutine a assuré à son homologue turc qui tient le rôle de médiateur être "ouvert à un dialogue", il souhaite d'abord que Volodymyr Zelensky reconnaisse "les nouvelles réalités territoriales". Chose impensable pour Kiev qui considère comme une condition sine qua non de la paix, la reprise par l'Ukraine de tout son territoire.