"Ce que contient "Le Suppléant", le livre du prince Harry"

PRINCE HARRY. Ce 10 janvier sort le livre choc du prince Harry, "Le Suppléant". De nombreuses révélations lèvent le voile sur les coulisses et disputes au sein de la famille royale britannique.

[Mis à jour le 9 janvier 2023 à 19h45] Disponible ce mardi 10 janvier 2023, les Mémoires du prince Harry font les choux gras des tabloïds britanniques. "Le Suppléant" (Editions Fayard, 26,50 euros) écrit en réalité sous la plume du romancier et biographe J. R. Moehringer, accompagné bien sûr du prince Harry, vient s'ajouter dans la liste des révélations gênantes sur la famille royale. Lors d'interviews en amont de la sortie de ses Mémoires, le prince Harry a également eu l'occasion de commenter ces indiscrétions.

Le mari de Meghan Markle, installé avec sa famille aux Etats-Unis, revient notamment sur une violente dispute qui aurait eu lieu en 2019 avec son frère, et affirme par ailleurs avoir pris de la cocaïne à l'âge de 17 ans. Autre révélation marquante de ces Mémoires : le père d'Archie et de Lilibet affirme avoir tué 25 "talibans" en Afghanistan, comme le rapporte The Daily Telegraph. Il a été déployé par deux fois en Afghanistan lors de ses dix années passées au sein de l'armée britannique. Comparant ces personnes tuées à des "pièces de jeu d'échecs" qu'il fallait mettre hors jeu, il affirme que son entraînement à l'armée lui a permis d'apprendre qu'on ne peut pas éliminer une cible "si on la considère comme une personne".

Si les révélations d'Harry sur son passage en Afghanistan ont, bien sûr, choqué la société britannique, elles ont aussi suscité l'ire de certains militaires du pays. Pour le colonel Richard Kemp, qui a été interrogé par Sky News, ces propos "malvenus" pourraient provoquer des attaques contre des soldats britanniques. Le militaire, qui était à la tête des forces armées britanniques en Afghanistan en 2003, a déclaré au sujet d'Harry : "Il a caractérisé l'armée britannique comme une armée l'ayant essentiellement entraîné, lui et les autres soldats, à voir ses ennemis comme moins que des êtres humains (...), ce qui n'est pas le cas. C'est même l'opposé."

Dans la soirée du dimanche 8 janvier, le prince Harry assurant la promotion commerciale de ses Mémoires a respectivement donné deux interviews ; l'une sur la chaîne américaine CBS et l'autre sur la chaîne britannique ITV. Voici ce qu'il faut retenir de ces révélations.

L'inénarrable Sun rapporte une autre anecdote issue du livre, qui fait référence à un très vieux scandale. Début 2005, Harry provoquait un tollé après avoir été photographié en uniforme nazi lors d'une soirée costumée. La photo volée était publiée à la Une de la presse, deux semaines à peine avant les cérémonies de commémoration de la Shoah au Royaume-Uni. Dans Le Suppléant, le prince Harry raconte que c'est William et Kate Middleton qui l'auraient encouragé à choisir ce déguisement de mauvais goût, alors qu'il avait 20 ans.

Le passage par la drogue

Harry avoue aussi dans son livre avoir "bien sûr" pris de la cocaïne par le passé, comme l'indique la chaîne Sky News. "Chez quelqu'un, lors d'un week-end de chasse, on m'a proposé une ligne et ensuite j'en ai encore pris", peut-on lire dans l'ouvrage. "J'étais un jeune de 17 ans qui voulait essayer n'importe quoi qui vienne bousculer l'ordre établi [...]. Ce n'était pas très amusant, ça ne m'a pas rendu particulièrement heureux", complète le prince Harry, qui admet néanmoins que la drogue lui a permis de se sentir "différent".

La violente dispute de Harry et William

Les mémoires du prince Harry sont truffées de bien d'autres révélations, notamment familiales. Il y relate aussi un "épisode humiliant", celui de son dépucelage avec une "femme plus âgée", qui, amoureuse des chevaux, l'avait traité comme un "jeune étalon", achevant leurs ébats en pleins champs par une fessée, selon The Independent. Mais c'est la relation avec son frère qui a provoqué la première grande surprise, en marge de la publication du livre.

Selon le Guardian cette fois, une dispute avec le prince William, dans la résidence londonienne de son frère Harry en 2019, aurait en effet mal tourné. Selon les éléments rapportés par le quotidien britannique, William aurait qualifié Meghan de "difficile" et d'"impolie" lors d'une conversation houleuse. Des propos qui auraient poussé Harry à qualifier son frère de "perroquet de la presse". Selon le récit du cadet, William n'aurait à cet instant pas su garder son calme et aurait attrapé son frère "par le col", "arraché son collier et [l'aurait] jeté à terre". Harry écrit avoir "atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous [son] dos", les morceaux lui causant des "éraflures et des bleus". Le mari de Meghan Markle précise qu'après son geste violent, William se serait "excusé".

Dans des propos relayés par ITV, lors d'une interview promotionnelle, le duc de Sussex a donné plus de détails sur la violente altercation qu'il aurait subie. Il a indiqué avoir vu "l'extrême colère" qui se dégageait de son frère William lors de cette dispute. Le duc de Sussex est même allé plus loin dans les détails, précisant qu'il pensait que William voulait être "frappé en retour". C'est sur CBS dans l'émission 60 minutes, que le duc de Sussex a estimé que l'énervement de son frère William était dû à "une accumulation de frustration". Le prince Harry pointe en effet la responsabilité de la presse et plus particulièrement des tabloïds dans les tensions qui l'ont éloigné de son frère. Pour Harry, l'héritier du trône "consommait beaucoup de presse à sensation" à cette époque, ce qui aurait causé un énervement du fait de sa relation avec Meghan.

Une seconde "dispute" entre les deux frères

The Sun, tabloïd britannique qui a aussi pu obtenir une copie du livre "Le Suppléant" en avant première a dévoilé qu'une autre dispute a eu lieu entre les frères en 2021, soit deux ans après la première altercation physique. Cette dernière serait survenue dans les jardins de Frogmore Cottage, résidence anglaise appartenant toujours à Harry.

Le média britannique a précisé que le livre contient un passage évoquant une dispute lors d'une ballades dans ces jardins. Les enfants du roi Charles III auraient évoqué la fameuse interview d'Harry et Meghan avec Oprah Winfrey en 2021 qui avait déjà causé de nombreux remous à l'époque. Le prince William se serait alors énervé et "vraiment furieux" lui aurait scandé : "Tu n'es jamais venu nous en parler, tu n'es jamais venu m'en parler". Ainsi, le prince de Galles lui aurait attrapé le t-shirt" a deux reprises, et intimé que cette situation le rendait "malade" mais qu'il ne voulait que "son bonheur".

Enquête sur le tragique décès de la princesse Diana

Dans le livre Harry y dévoile des éléments intimes notamment avoir fait appel à une femme pour entrer en contact avec sa mère Diana, décédée à Paris en 1997, et avoir senti son "énergie", comme le rapporte le Daily Mail. Cette personne lui aurait indiqué que la princesse des cœurs lui disait qu'il "vivait la vie quelle n'avait pu vivre".

Autre révélation touchante de l'ouvrage, Harry a mentionné selon Sky News qu'il avait voulu à un moment rouvrir l'enquête sur les causes de ce terrible drame. "Le rapport final [sur l'accident] était une insulte. Un tas d'absurdités truffées d'erreurs factuelles, où la logique brillait par son absence" est-il écrit dans "Le Suppléant". Le duc Sussex a surtout été marqué par le bilan selon lequel le chauffeur de Diana était ivre au moment de l'accident. Harry a également ajouté en avoir parlé à son frère le prince William, et qu'ils se posaient les mêmes questions et voulaient obtenir des réponses mais en ont été "dissuadés" par "ceux qui décident".

Outre les révélations tonitruantes sur son frère, les Mémoires du prince Harry dévoilent des relations tendues entre Harry et son père, le roi Charles III. Dans cet ouvrage, le père d'Archie et de Lilibet revient sur plusieurs blagues que le roi, qui n'était alors que le prince Charles, aurait faites au sujet de son lien de parenté avec son fils.

Le Daily Mail rapporte ainsi que, selon Harry, Charles III aurait régulièrement ironisé en disant à Harry : "Qui sait si je suis vraiment le prince de Galles ? Qui sait si je suis même ton père ?". Des boutades qui auraient blessé son fils, comme l'explique ce dernier : "Il riait et riait, bien que c'était une blague particulièrement pas drôle étant donné la rumeur qui circulait alors, que mon véritable père était l'un des anciens amants de maman : le major James Hewitt."

Toujours selon le Daily Mail, Harry révèle par ailleurs dans ses Mémoires que lui et son frère William auraient imploré leur père de ne pas se remarier avec Camilla, en 2005. Harry écrit avoir redouté l'idée de devoir faire face à une belle-mère "cruelle [...] comme toutes les méchantes belles-mères des histoires". "Malgré les supplications de Willy et moi, Pa allait de l'avant. Nous lui avons serré la main et lui avons souhaité bonne chance. Sans rancune", poursuit le prince Harry.

Après une interview choc accordée à Oprah Winfrey en mars 2021 et sa série documentaire Harry & Meghan diffusée sur Netflix il y a quelques semaines, la publication des Mémoires du prince Harry fait donc de nouveau couler beaucoup d'encre. Pour rappel, le prince Harry et sa femme Meghan Markle vivent exilés aux Etats-Unis. La famille royale, quant à elle, continue de se murer dans le silence pour ne pas donner davantage d'écho à ces saillies.

Harry accuse son frère et son père, le roi Charles III, d'avoir dévoilé des informations privées sur le couple exilé qui étaient complètement confidentielles. Des propos qu'il a martelés sur CBS, jugeant sévèrement la famille royale. "Quand on nous dit, depuis six ans : 'nous ne pouvons pas faire de déclaration pour vous protéger', mais qu'ils le font pour le reste de la famille, il y a un moment où le silence est une trahison", a-t-il fustigé.

Face à Oprah Winfrey il y a quelques mois, Harry déclarait toujours "adorer" William. "Nous avons vécu l'enfer ensemble (...) mais nous sommes sur des chemins différents", avait-il admis, avant de conclure que "le temps guérit toutes choses". Il en faudra peut-être encore un peu, compte tenu de la vigueur des dernières attaques du prince Harry contre la monarchie britannique.