"Prince Harry : après la coke et la bagarre avec son frère, les révélations s'accumulent"

Les mémoires du Prince Harry, qui paraîtront la semaine prochaine, continuent de charrier leur lot de révélations. La dernière en date évoque son passage en Afghanistan...

La déferlante de révélations continue. Alors que ses mémoires, regroupées dans le livre Spare, "Le Suppléant" en français (éditions Fayard, 26,50 euros), paraîtront la semaine prochaine le mardi 10 janvier, la presse continue de dévoiler le contenu de l'ouvrage qui promet d'être explosif. Dernière déflagration en date : Harry révèle dans le livre avoir tué 25 personnes lorsqu'il était engagé en Afghanistan. Le pilote d'hélicoptère, qui a servi dans l'armée britannique pendant 10 ans, dont deux fois en Afghanistan, les qualifie de "talibans" selon le Telegraph qui a eu accès à ses mémoires.

"Il me paraissait essentiel de ne pas avoir peur de ce nombre. Donc le nombre pour moi c'est 25. Ce n'est pas un chiffre qui me remplit de satisfaction, ni qui m'embarrasse", indique ainsi celui qui est désormais au ban de la famille royale. Harry compare ces morts à des "pièces de jeu d'échecs" qu'il fallait mettre hors-jeu. Un état d'esprit forgé à l'entraînement qui enseigne qu'on ne peut éliminer une cible "si on la considère comme une personne".

L'uniforme nazi, la faute à William et Kate ?

Alors que le Prince Harry n'a toujours pas fait paraître ses mémoires, les tabloïds s'en donnent à coeur joie depuis le début de la semaine. L'inénarrable Sun, rapporte une autre anecdote issue du livre qui fait référence à un très vieux scandale. Début 2005, Harry provoquait un tollé après avoir été photographié en uniforme nazi lors d'une soirée costumée. La photo volée était publiée à la une de la presse deux semaines à peine avant les cérémonies de commémoration de la shoah au Royaume-Uni. Dans Le Suppléant, le Prince raconte que c'est William et Kate Middleton qui l'auraient encouragé à choisir ce déguisement de mauvais goût, alors qu'il avait 20 ans.

Harry avoue aussi dans son livre avoir "bien sûr" pris de la cocaïne par le passé, comme l'indique la chaîne Sky News. "Chez quelqu'un, lors d'un week-end de chasse, on m'a proposé une ligne et ensuite j'en ai encore pris", peut-on lire dans l'ouvrage. "J'étais un jeune de 17 ans qui voulait essayer n'importe quoi qui vienne bousculer l'ordre établi [...]. Ce n'était pas très amusant, ça ne m'a pas rendu particulièrement heureux", complète le Prince qui admet néanmoins que la drogue lui a permis de se sentir "différent".

La violente dispute de Harry et William

Les mémoires du Prince Harry semblent truffées de bien d'autres révélations, notamment familiales. Harry y avoue par exemple avoir fait appel à une personne pour entrer en contact avec sa mère Diana décédée et avoir senti son "énergie, il dit aussi s'être opposé au remariage de son père avec Camilla, redoutant qu'elle ne devienne une "vilaine belle-mère". Il relate aussi un "épisode humiliant", celui de son dépucelage avec une "femme plus âgée", qui, amoureuse des chevaux, l'avait traité comme un "jeune étalon", achevant leurs ébats en plein champs par une fessée. Mais c'est la relation avec son frère qui a provoqué la première grande surprise, en marge du livre.

Selon le Guardian cette fois, une dispute avec le Prince William, dans la résidence londonienne de son frère Harry en 2019, aurait en effet mal tourné. Selon les éléments rapportés par le quotidien britannique, William aurait qualifié Meghan de "difficile" et d'"impolie" lors d'une conversation houleuse. Des propos qui auraient poussé Harry à qualifier son frère de "perroquet de la presse". Selon le récit du cadet, William n'aurait à cet instant pas su garder son calme et aurait attrapé son frère "par le col", "arraché son collier et [l'aurait] jeté à terre". Harry a écrit avoir "atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous [son] dos", les morceaux lui causant des "éraflures et des bleus".

Dans des propos diffusés par ITV News, le Prince Harry a donné plus de détails sur la violente altercation qu'il aurait subit. Le Prince a dit avoir vu "l'extrême colère" qui se dégageait de son frère William lors de cette dispute. Le duc de Sussex est même allé plus loin dans les détails précisant qu'il pensait que William voulait être "frappé en retour". Il a ensuite déclaré sur la chaine britannique qu'avant la "réconciliation", il devait y avoir une certaine "responsabilité" à prendre du coté de la famille royale.

Une déferlante d'interviews, le silence de la famille royale

Après une interview-choc accordée à Oprah Winfrey en mars 2021 et sa série documentaire Harry & Meghan diffusée sur Netflix il y a quelques semaines, la publication des mémoires du Prince Harry font donc de nouveau couler beaucoup d'encre. Du coté de Harry et Meghan, exilés aux Etats-Unis, les interviews et déclarations s'enchaînent et se suivent. Entretiens à la presse, livres, documentaires… La famille royale quant à elle continue de se murer dans le silence pour ne pas donner davantage d'écho à ces saillies. Dernières turbulences en date avant la sortie des mémoires d'Harry : ce dimanche 8 janvier sont diffusées deux interviews promotionnelles à la télévision américaine, l'une sur CBS et l'autre sur ITV News. Dans un extrait partagé sur le site de la chaîne, on voit le Prince Harry répondre à une question simple : n'y a-t-il pas dans la publication de son livre une atteinte à la vie privée de ses proches ? Le Duc a estimé qu'y voir un déballage public "serait l'accusation de personnes qui ne comprennent pas - ou ne veulent pas croire - que [s]a famille a informé la presse".

Harry accuse en effet son frère et son père, le roi Charles III, d'avoir dévoilé des informations privées sur le couple exilé qui étaient complètement confidentielles. Des propos qu'il a également martelés sur CBS, jugeant sévèrement la famille royale. "Quand on nous dit, depuis six ans : 'nous ne pouvons pas faire de déclaration pour vous protéger', mais qu'ils le font pour le reste de la famille, il y a un moment où le silence est une trahison", a-t-il fustigé.

Face à Oprah Winfrey il y a quelques mois, Harry déclarait toujours "adorer" William. "Nous avons vécu l'enfer ensemble (...) mais nous sommes sur des chemins différents", avait-il admis, avant de conclure que "le temps guérit toutes choses". Il en faudra peut-être encore un peu, compte tenu de la vigueur des dernières attaques du Prince contre la monarchie.