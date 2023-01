Brésil : Bolsonaro nie toute responsabilité après les assauts au Congrès et au palais présidentiel

BRESIL. Des centaines de militants bolsonaristes ont pris d'assaut les lieux de pouvoir au Brésil le 8 janvier. Le président Lula condamne Jair Bolsonaro pour avoir encourager les invasions du Congrès tandis que le politique d'extrême droite dénonce des "accusations sans preuves"

L'essentiel Au Brésil, le palais palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême ont été pris d'assaut par des manifestants pro-Bolsonaro le dimanche 8 janvier 2023.

Les militants qui ne reconnaissent toujours pas la victoire de Luiz Inacio Lula da Silva à la présidentielle de 2022 ont été délogés par les forces de l'ordre après quatre heures d'émeutes. Au moins 300 personnes ont été arrêtées ce lundi matin.

Le Brésil observe un retour au calme ce lundi 9 janvier avec la présence de l'armée dans les rues de Brasilia. Lula également revenu dans la capitale condamne les assauts : "Les putschistes qui ont promu la destruction des propriétés publiques à Brasilia sont en train d'être identifiés et seront punis" de même que "ceux qui ont financé ces manifestations".

Jair Boslonaro est tenu en partie responsable des assaut menées dans les lieux de pouvoir au Brésil. Depuis sa demeure à Miami, aux Etats-Unis, le politique d'extrême droite a dénoncé sans fermeté les manifestations et s'est dédouané de toute responsabilité.

10:28 - Des centaines de militants sur les toits du Congrès au Brésil Les images des assauts sur les lieux de pouvoir du Brésil montrent des centaines de militants pro-Bolsonaro agglutinés sur les toits et les rampes du Congrès, institution qui rassemble le Sénat et la Chambre des députés, pour dénoncer la politique de Lula en fonction depuis le 1er janvier 2023. 10:11 - Tous les gouverneurs attendus à Brasilia pour défendre la démocratie Au lendemain des émeutes, tous les gouverneurs brésiliens, même ceux politiquement proche de Jair Bolsonaro, ont prévu de se réunir à Brasilia autour du président Lula et des membres de la Cour suprême fédérale. La réunion est attendue en fin de journée à 18 heures (22 heures en France), écrit CNN Brasil. S'ils se déplacent, c'est parce que les gouverneurs souhaitent manifester leur soutien pour la démocratie et condamner les actes vandales de ce dimanche. 09:58 - Parallèle entre les assauts au Brésil et l'assaut du Capitole aux Etats-Unis Les tentatives d'invasion dans trois lieux de pouvoir au Brésil menées par des militants pro-Bolsonaro établissent un nouveau parallèle entre Jair Bolsonaro et Donald Trump. Les assauts à Brasilia sont intervenus exactement deux ans après celui du Capitole aux Etats-Unis sous l'impulsion des militants pro-Trump et de l'ex locataire de la Maison Blanche lui-même qui avait perdu l'élection présidentielle quelques mois auparavant. Si la responsabilité de Donald Trump dans l'assaut du Capitole ne fait plus de doute aux yeux de la justice américaine, le rôle de Bolsonaro dans ces émeutes n'est pas encore prouvé, seulement suspecté. Reste que les nombreuses autres similitudes entre les deux hommes ne jouent pas en la faveur du Brésilien d'extrême droite. 09:45 - Lula se remet au travail quelques heures après les assauts Lula est revenu à Brasilia peu de temps après la fin des émeutes et du triple assaut des lieux de pouvoir au Brésil. De retour au palais présidentiel, le chef d'Etat a indiqué se remettre au travail dès ce lundi et prêté une attention particulière à la condamnation des manifestants pro-Bolsonaro. 09:26 - Bolsonaro nie toute responsabilité dans les assauts des lieux de pouvoir brésiliens Il a fallu attendre plusieurs heures avant que Jair Bolsonaro s'exprime sur les assauts observés dans les trois grands lieux de pouvoir au Brésil, ce dimanche 8 janvier. Sur Twitter, le politique d'extrême droite a d'abord timidement condamné les tentatives d'invasion jugeant que de telles manifestations n'entrent pas dans le cadre de la démocratie. Surtout il s'est dédouané de toute responsabilité et a dénoncé les "accusations sans preuves" portées par Lula à son encontre. 09:21 - Bolsonaro responsable des assauts dans les lieux de pouvoir au Brésil ? Les assauts menés par des manifestants résolument bolsonaristes ont-il été encouragés par Jair Bolsonaro ? Cela ne fait aucun doute pour le président Lula élu en octobre 2022 face à Bolsonaro. Le politique de gauche a d'ailleurs accusé son prédécesseur d'insuffler un vent d'insurrection à travers ses discours. A noter que Jair Bolsonaro n'a jamais reconnu sa défaite se contentant de promettre le respect des institutions. 09:14 - Lula dénonce la tentative d'insurrection "fasciste" au Brésil Lula n'était pas présent à Brasilia lors de la prise d'assaut du palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême ce dimanche 8 janvier. De retour dans la capitale ce lundi, l'homme politique a fermement condamné les manifestations des militants pro-Bolsonaro, qualifiés de "vandales, fascistes fanatiques". Sur Twitter et dans les médias, le président brésilien a déclaré : "Les putschistes qui ont promu la destruction des propriétés publiques à Brasilia sont en train d'être identifiés et seront punis" de même que "ceux qui ont financé ces manifestations"

Que s'est-il passé au Brésil ?

C'est un assaut qui était craint depuis la victoire présidentielle de Luiz Inacio Lula da Silva au Brésil en octobre 2022. Mais il a fallu attendre le 8 janvier 2023, une semaine après l'investiture de nouveau chef d'Etat pour que les partisans de Jair Bolsonaro envahissent et tentent de prendre le contrôle des lieux de pouvoir. A Brasilia, la palais présidentiel de Planalto, le Congrès et la Cour suprême ont été pris d'assaut par des centaines de militants d'extrême droite qui ne reconnaissent toujours pas la victoire de Lula à l'élection présidentielle qui a vu la destitution de Jair Boslonaro. Pendant plus de quatre heures une marée humaine a déferlé dans les institutions avant que les forces de l'ordre fédérales parviennent à évacuer les trois édifices et arrêtent des centaines de personnes. 400 militants pro-Bolsonaro ont été arrêtés selon les dernières informations ce lundi matin.

Les militants de Jair Bolsonaro campaient depuis plusieurs jours, certains depuis l'élection de Lula da Silva à la tête du pays en octobre 2022, devant les institutions que sont le palais présidentiel, le Congrès, qui regroupe le Sénat et la Chambre, et la Cour suprême, plus haute juridiction brésilienne. Dimanche, beaucoup se sont précipités vers les bâtiments brisant les lignes défensives et cordons de sécurité formés par les forces de l'ordre. Des dizaines puis des centaines de personnes habillées de jaune et de vert, les couleurs nationales et symboles du camp bolsonariste, ont réussi à accéder aux édifices. Les images de cette tentative de prise de contrôle montrent que les bolsonaristes putschistes occupant le toit du Congrès ainsi que le hall du bâtiment et d'autres brisant les vitres du palais de Planalto pour accéder aux bâtiments.

Ce lundi 9 janvier, l'armée est mobilisée dans les rues de la capitale redevenue calme. De retour à Brasilia après son déplacement à Sao Paulo, Lula a assuré se remettre au travail dès aujourd'hui. Le politique de gauche en défenseur de la démocratie a également assuré sur Twitter que : "Les putschistes qui ont promu la destruction des propriétés publiques à Brasilia sont en train d'être identifiés et seront punis" de même que "ceux qui ont financé ces manifestations". Il condamne avec fermeté cet assaut mené par des "vandales, fascistes fanatiques" et "sans précédent dans l'histoire du Brésil", qui n'est pas sans rappeler celui du Capitole aux Etats-Unis survenu deux ans plus tôt. L'ancien président Jair Bolsonaro est jugé responsable de cette tentative de putsch selon le chef de l'Etat qui accuse son ancien rival d'avoir encouragé une telle manifestation par ses discours.

Alors que les forces de l'ordre ont été dépassées et repoussées par les violentes manifestations des émeutiers, des renforts fédéraux ont été envoyés par le district de Brasilia pour déloger les manifestants pro-Bolsonaro. Ce lundi 9 janvier, l'armée brésilienne est mobilisée dans les rues de Brasilia.

Jair Bolsonaro et ses soutiens pointés du doigt

Jair Bolsonaro tient une part de responsabilité dans les émeutes et les tentatives d'invasion des lieux de pouvoir brésiliens selon Lula. Et l'ancien chef d'Etat placé à l'extrême droite de l'échiquier politique a mis plusieurs heures avant de s'exprimer sur l'assaut du palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême. Sur Twitter, le politique a d'abord timidement condamné les assauts rappelant que "les déprédations et les invasions de bâtiments publics telles qu'elles se sont produites" n'entrent pas dans le cadre de la démocratie. Quant à sa responsabilité, Jair Bolsonaro dénonce des accusations sans preuves. Pourtant plusieurs discours de l'ancien président brésilien, réfugié aux Etats-Unis et plus précisément à Miami en Floride depuis le 31 décembre, font bien mention d'une insurrection contre le gouvernement de Lula.

Si l'ancien président est jugé responsable, le gouverneur de Brasilia et allié de Jair Boslonaro Ibaneis Rocha a été suspendu de ses fonctions pour 90 jours à causes des failles sécuritaires. Pourtant l'élu avait présenté ses excuses à Lula pendant le mouvement d'insurrection se désolidarisant du camp bolsonariste comme d'autres politiques proches de l'ex chef d'Etat. "On surveillait avec le ministre (de la Justice, ndlr) Flavio Dino tous ces mouvements (...) À aucun moment on a pensé que ces manifestations prendraient de telles proportions", a indiqué Ibaneis Rocha rapporte l'AFP. Avant d'être démis de ses fonctions, l'élu a d'ailleurs limogé le chef de file de la police fédérale Anderson Torres. Certains membres des forces de l'ordre fédérales ont été accusés de complicité avec les manifestants pro-Bolsonaro.