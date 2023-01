Bolsonaro hospitalisé : que sait-on de son état de santé ?

Jair Bolsonaro a été pris en charge dans un hôpital d'Orlando, aux Etats-Unis, le 9 janvier 2023, pour une résurgence de douleurs liée à l'agression dont il a été victime en 2018.

C'est par le biais d'Instagram que la nouvelle a été confirmée, Jair Bolsonaro a été hospitalisé le 9 janvier 2023 pour "inconfort intestinal". C'est son épouse Michelle Bolsonaro qui a donc publié ce message mentionnant que l'ancien président du Brésil souffrait toujours depuis le coup de couteau qu'il avait reçu en 2018 d'un "ancien affilié du PSOL". Bien que son lieu d'hospitalisation n'ait pas été communiqué par son épouse, certains médias brésiliens ont précisé en amont qu'il serait hospitalisé dans l'Etat américain de Floride, à Orlando au AdventHealth Celebration.

L'ancien président s'est en effet exilé aux Etats-Unis suite à sa défaite à l'élection présidentielle face à Lula. Il commentait donc à distance la politique nationale désormais guidée par son rival socialiste. Il a d'ailleurs été admis a l'hôpital le lendemain de la tentative d'insurrection menée par ses militants, saccage des monuments du pouvoir qu'il avait condamné à demi-mots.

Pourquoi Jair Bolsonaro a-t-il été hospitalisé ?

Ce n'est pas la première fois que Jair Bolsonaro est hospitalisé pour ses problèmes abdominaux. Comme l'a précisé l'AFP, il a été hospitalisé au moins six fois et tout autant pour des opérations depuis 2018. Sur son compte Twitter où il est très actif il a partagé un premier cliché depuis son lit d'hôpital.

Les opérations et hospitalisations à répétition sont la conséquence de cette violente attaque que l'ancien chef d'Etat brésilien à reçu lors d'un meeting en 2018. Porté physiquement par ses soutiens lors d'un bain de foule, un ancien membre du PSOL (gauche radicale) entre 2007 à 2014 l'a alors poignardé dans l'abdomen. Jair Bolsonaro avait alors été opéré en urgence. Une attaque lourde de conséquences : sur Twitter, son fils confirmait que son père a eu "le foie, un poumon, et une partie de l'intestin perforés" et qu'il "avait perdu beaucoup de sang".