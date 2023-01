Espagne : la piste de l'attentat privilégiée après l'attaque d'une église

Une attaque dans une église d'Algésiras, dans le sud de l'Espagne, a fait au moins un mort. Une enquête a été ouverte pour des faits présumés de terrorisme.

[Mis à jour le 25 janvier à 23h10] Les autorités espagnoles ont annoncé qu'un sacristain a été tué et plusieurs personnes blessées, dont un prêtre, dans une attaque à l'arme blanche, mercredi 25 janvier, dans une église d'Algésiras, dans le sud de l'Espagne. Une enquête pour terrorisme a été ouverte après l'arrestation d'un homme.

Selon les médias locaux, l'assaillant était vêtu d'une djellaba et armé d'une machette. Il a tué le sacristain à l'extérieur de l'église. Dans une vidéo diffusée par les autorités, on aperçoit l'assaillant de dos, encadré par les policiers, pantalon noir et sweat à capuche gris, noir et blanc. Menotté, il marche en chaussettes dans un couloir.

Une enquête ouverte pour des faits présumés de terrorisme

Le ministère de l'Intérieur espagnol a fait savoir que "les faits sont analysés et font l'objet d'une enquête. Il n'est pas possible pour le moment de déterminer la nature de l'attaque", a assuré le ministère de l'Intérieur. De son côté, le parquet a annoncé qu'une enquête avait été ouverte pour des "faits présumés de terrorisme".

Juanma Moreno, président de la région d'Andalousie, a qualifié sur Twitter cette attaque de "terrible et insupportable." Avant de poursuivre : "Je condamne fermement le crime. L'intolérance n'aura jamais sa place dans notre société."