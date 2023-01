Attaque en Espagne : deux églises visées, une enquête ouverte pour "terrorisme"

Une attaque à la machette a eu lieu dans deux églises du sud de l'Espagne, dans la soirée du 25 janvier. Un sacristain est mort et un prête a été gravement blessé. Une enquête pour des faits présumés de terrorisme est en cours.

[Mis à jour le 26 janvier à 8h56] C'est une attaque qui a secoué l'Espagne. Un homme a agressé à l'arme blanche deux religieux et des fidèles dans deux églises d'Algésiras, ville d'Andalousie, dans la soirée du mercredi 25 janvier. L'attaque a fait un mort, un sacristain, et a blessé au moins une personne, un prête grièvement touché au cou. D'autres blessés légers pourraient faire grimper le bilan. Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête pour des faits présumés de terrorisme confiée à un juge de l'Audience Nationale, tribunal chargé des affaires de terrorisme.

Au lendemain du drame, le maire d'Algésiras a décrété une journée de deuil ce jeudi 26 janvier. Les habitants de la ville et tous ceux qui le veulent sont invités à se rassembler à midi devant l'église Nuestra Señora de La Palma où le sacristain a été tué. La mobilisation doit être un signe de "rejet" de l'attaque perpétrée dans les lieux de culte.

Deux hommes d'Eglises attaqués

Les attaques menées dans le sud de l'Espagne ont visé deux lieux de cultes chrétiens et deux hommes d'Eglise ont été agressés. Un prête a d'abord été violemment attaqué à la machette dans l'église de San Isidro du centre d'Algésiras autour de 20 heures. L'assaillant s'est ensuite dirigé vers l'église Nuestra Señora de La Palma, située à seulement quelques minutes du premier établissement, et s'en est pris à un sacristain après avoir causé des dégâts sur des objets de culte. Selon les témoignages, le sacristain a réussi à sortir de l'église avant d'être rattrapé par l'agresseur sur le parvis et d'être martelé par de violents coups.

Qui est l'assaillant ? Est-il un terroriste ?

L'auteur présumé des attaques menées dans deux églises espagnoles serait un homme de 25 ans, de nationalité marocaine et en situation irrégulière selon les derniers éléments de l'enquête révélées par le quotidien El Pais. L'individu se serait rendu une première fois dans l'église San Isidro vêtu d'une djellaba noire et aurait appelé les fidèles à se convertir à l'islam. Ce n'est qu'une heure plus tard que l'homme est revenu dans l'établissement religieux armé d'une machette. Après les deux attaques, le suspect aurait tenté de se cacher en vain avant d'être "immobilisé" et "arrêté" par la police, a rapporté le ministère de l'Intérieur.

Le déroulé des faits peut être en partie vérifié grâce à des vidéos amateurs dont une est diffusée par El Pais. Les images montrent l'assaillant présumé se déplacer dans les rues d'Algésiras avec une arme ressemblant à une machette dans les mains. Dans une autre vidéo, l'homme apparaît de dos, encadré par les policiers, pantalon noir et sweat à capuche gris, noir et blanc. Menotté, il marche en chaussettes dans un couloir.

Une enquête ouverte pour des faits présumés de terrorisme

Le ministère de l'Intérieur espagnol a fait savoir que "les faits sont analysés et font l'objet d'une enquête. Il n'est pas possible pour le moment de déterminer la nature de l'attaque", a assuré le ministère de l'Intérieur. De son côté, le parquet a annoncé qu'une enquête avait été ouverte pour des "faits présumés de terrorisme".

Juanma Moreno, président de la région d'Andalousie, a qualifié sur Twitter cette attaque de "terrible et insupportable." Avant de poursuivre : "Je condamne fermement le crime. L'intolérance n'aura jamais sa place dans notre société."