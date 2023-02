DIRECT. Séisme en Turquie : deux tremblements de terre, bilan, deuil national... Les dernières infos

SEISME TURQUIE. Deux séismes, d'une rare intensité pour la région, ont endeuillé la Turquie et la Syrie, lundi 6 février 2023. Le dernier bilan provisoire fait état de plus de 2 600 morts et 11 000 blessés. L'aide promise par la communauté internationale est plus qu'attendue sur place.

En direct

Recevoir nos alertes live !

19:47 - Le président turc décrète un deuil national d'une semaine Heure après heure, le bilan provisoire n'a cessé de grimper, lundi 6 février 2023, après les deux séismes survenus en Turquie et en Syrie. Face à une telle catastrophe, le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a décrété en début de soirée un deuil national de sept jours.

19:09 - Le bilan provisoire continue d'augmenter en Turquie et en Syrie après les terribles séismes Alors que les secours continuent à s'afférer sur place pour tenter de venir en aide aux éventuels survivants encore coincés dans les décombres en Turquie et en Syrie, le bilan commun dépasse désormais les 2 600 morts, ont rapporté, peu avant 19 heures, les autorités des deux pays endeuillés. Dans le détail, 1 651 morts ont été recensés en Turquie, a déclaré le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, faisant état d'au moins 11 159 blessés. 3 471 immeubles se seraient effondrés à la suite des deux séismes, laissant craindre un bilan final encore bien plus élevé. En Syrie, au moins un millier personnes ont également perdu la vie.

18:14 - Pourquoi les séismes survenus ce lundi en Turquie et en Syrie ont-ils autant surpris ? Si les experts s'accordent sur le fait qu'enregistrer des séismes dans cette zone n'est pas surprenant, un tremblement de terre aussi puissant que le premier, à 7,8 sur l'échelle de Richter, l'est davantage. Questionné par BFM TV, le sismologue Jérôme Vergne n'hésite pas à parler de "séisme majeur " pour cette zone. Et de détailler : la région "n'avait pas rompu avec un séisme de cette magnitude depuis le 12e siècle, même si on avait eu des séismes importants au 18e et au 19e siècles."

16:34 - Façades qui se décollent, immeubles qui s'effondrent Depuis ce matin les vidéos des dégâts causés par les séismes en Turquie se multiplient et montrent les nombreux et dangereux effondrements comme ici avec deux immeubles en Turquie.

16:19 - Des sites historiques et archéologiques détruits par les séismes Les séismes ont détruit de nombreux édifices y compris des sites historiques et archéologiques. En Turquie, le château de Gaziantep construit durant le premier millénaire et rénové en l'an 2000 a été en partie détruit par les secousses. Du côté de la Syrie, c'est à Alep qu'on déplore de lourdes pertes culturelles comme la citadelle d'Alep. "Le moulin ottoman à l’intérieur de la citadelle d’Alep s’est en partie effondré et des portions des murs défensifs du nord-est se sont fissurées et fendues" a regretté dans un communiqué la direction générale des antiquités et des musées qui liste d'autres effondrements comme celui de "grandes parties du dôme du phare de la mosquée ayyoubide".

15:59 - Nouveau bilan : 2 300 morts et plus de 10 000 blessés Minute après minuté, le bilan humain des séismes qui ont secoué la Turque évolue. Désormais, les autorités turques et syriennes comptent respectivement 1 498 et 810 personnes décédées tandis que 8 533 et 2 315 personnes sont blessées des deux côtés de la frontière. Le chiffre est encore susceptible d'évoluer. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a toute même indiqué auprès de la télévision publique turque TPT que "2 470 personnes ont été extirpées des décombres" de plus de 2 800 bâtiments effondrés par les quelques 10 000 secouristes à pied d'oeuvre.

15:48 - Des nombreuses zones inaccessibles pour les secouristes Si les secouristes se démènent pour venir sauver un maximum de victimes, l'aide internationale et les renforts de matériels venant de la communauté internationale sont indispensables. Le député turc Ali Kenanoğlu a fait savoir sur Twitter qu'encore de nombreuses zones susceptibles d'abriter des victimes "ne peuvent pas être atteintes par voie aérienne ou terrestre" mais par "hélicoptère uniquement".

15:31 - Plus de 1 900 morts et 8 000 blessés après les séismes en Turquie Quel est le bilan total des séismes en Turquie et en Syrie ? Les chiffres ne cessent d'évoluer au fur et à mesure des sauvetages des victimes coincées dans les décombres. Pour l'heure on compte 1 121 personnes mortes en Turquie et 810 morts en Syrie. Les blessés sont encore plus nombreux avec 7 634 blessés turcs selon les autorités et 2 315 personnes blessées en Syrie.

15:01 - Le bilan grimpe à plus de 1 100 morts en Turquie A nouveau le bilan humain s'alourdit en Turquie et selon les derniers chiffres des autorités, au moins 1121 personnes sont mortes en Turquie après le séisme.

14:42 - 2 800 immeubles effondrés seulement en Turquie Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que 2 800 immeubles s'étaient effondrés durant ou après le séisme. Les images montrent effectivement des dizaines de bâtiments écroulés.

14:28 - Des volontaires français partiront pour la Turquie ce mardi Plusieurs équipes de sauveteurs doivent prendre la route de la Turquie et de la Syrie pour venir en aide aux autorités et aux secouristes après le séisme. Si beaucoup de secouristes sont envoyés par la communauté internationale, d'autres partent en tant que bénévoles comme les Pompiers de l'urgence internationale, une association française. Une trentaine de bénévoles partiront ce mardi pour la Turquie a annoncé l'organisation. "Une équipe de recherche et de sauvetage (USAR) d’une trentaine de sauveteurs, toutes spécialités confondues (cyno, médicale, intervention en milieu périlleux) accompagnés de deux chiens, avec plus de 600 kg de fret, transitera par Istanbul pour se rendre à Adana, à quelques dizaines de kilomètres seulement de l’épicentre", écrit-elle dans un communiqué.

14:13 - Une cinquantaine de pays ont proposé leur aide à la Turquie et la Syrie L'appel à l'aide internationale lancé par les autorités turques a été entendu. Dans le sillage de l'Europe et d'autres nations, une cinquantaine de pays a répondu et proposant d'acheminer des aides ou d'organiser l'envoi d'équipes de secouristes.

14:02 - Le bilan d'alourdit en Syrie En Syrie, le bilan humain du violent séisme s'élève à 783 morts et à 2 280 blessés. En Turquie le bilan est toujours évalué à 912 morts et plus de 5 300 personnes blessées.

13:44 - "La priorité absolue c'est de sauver les gens qui sont sous les décombres" Alors que les équipes de secouristes travaillent depuis plusieurs heures au sauvetage des victimes du séisme, des secouristes français sont sur le départ pour proposer leur aide. Parmi eux des membre de la fondation des Architectes de l'urgence dont Patrick Coulombel est à la tête. "La priorité absolue c'est de sauver les gens qui sont sous les décombres", a expliqué le fondateur de l'organisation BFMTV. Il faut également "mettre en place des périmètres de sécurité autour des bâtiments qu'on estime être dangereux pour [...] éviter les dégâts supplémentaires s'ils s'effondrent". Si le froid complique les opérations de sauvetage se sont aussi les répliques qui peuvent intervenir à tout moment et entrainer l'effondrement d'autres bâtiments qui peuvent être problématiques.