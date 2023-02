Séisme en Turquie : les premières images du violent tremblement de terre

SEISME TURQUIE. Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a touché la Turquie et la Syrie dans la nuit du lundi 6 février. La séisme a fait plus de 600 morts dans les deux pays selon le bilan provisoire.

L'épicentre de séisme a été enregistré au sud-est de la Turquie à une soixantaine de kilomètres de la frontière syrienne, dans le district de Pazarcik.

L'épicentre de séisme a été enregistré au sud-est de la Turquie à une soixantaine de kilomètres de la frontière syrienne, dans le district de Pazarcik.

Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie est encore provisoire mais déjà très lourd. Les autorités comptent plus de 650 morts dans les deux pays.

Les équipes de secouristes sont déployés et à l'internationale plusieurs nations ont assuré leur soutien. L'union européenne a annoncé l'envoi des équipes de secouristes.

Suivez en direct les informations liées au séisme en Turquie.

10:06 - Ou était l'épicentre du séisme en Turquie ? L'épicentre du séisme en Turquie était bien en territoire turc mais à seulement 60 kilomètres de la frontière avec la Syrie ce qui explique que les secousses ont causé autant de dégâts dans les deux pays. Selon l'institut américain de géophysique (USGS), l'épicentre se situait dans le district de Pazarcik, dans le sud-est de la Turquie et a 17,9 kilomètres de profondeur. La force du tremblement de terre était telle que les secousses se font faites sentir jusqu'au Liban et à Chypre. 09:57 - Le bilan humain s'alourdit Depuis ce matin le bilan humain du séisme en Turquie s'alourdit. Selon les derniers chiffres donnés par le vice-président turc Fuat Oktay, la Turquie compte 284 morts et 2 323 blessés. En Syrie, dans les régions contrôlées par le régime le bilan est de 237 morts et plus de 600 blessés, des chiffres auxquels il faut ajouter les blessés des zones rebelles syriennes où on compte 147 morts et 340 blessés. 09:53 - L'aide internationale en route après le séisme en Turquie L'union européenne a annoncé l'envoi d'équipes de secouristes en Turquie après le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui est survenu dans la nuit. "Nous avons activé le mécanisme de protection civile de l'UE (...) Des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route", a prévenu sur Twitter le responsable européen. La France et l'Allemagne ont aussi annoncé l'envoi d'aides en Turquie.

Le séisme dont l'épicentre a été enregistré près de Nurdağı, au sud de la Turquie a fait de nombreuses victimes selon le bilan provisoire. Au moins 600 morts sont déjà comptés en Turquie et en Syrie, respectivement 287 et plus de 350. Les bilans provisoires annoncés par le ministère de la Santé syrien et le vice président turc font aussi état de plus de 600 et 2300 blessés dans les deux pays. Les recherches sont toujours en cours sous les décombres. Le nombre d'immeubles effondrés, un millier au moins en Turquie, suggère que le bilan humain pourrait s'alourdir.

Depuis le séisme c'est une course contre la montre qui se joue en Turquie et en Syrie pour retrouver un maximum de victimes coincées sous les décombres. Sur place, toutes les équipes de secours sont déployées. "Toutes nos équipes sont en alerte. Nous avons émis une alarme de niveau quatre", a indiqué le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu sur la chaîne Haberturk lançant au passage un appel à l'aide internationale". Des nations ont déjà répondu à cet appel comme l'Italie qui a proposé l'aide de la Protection civile. En France, Emmanuel Macron a assuré sur Twitter que le pays "se tient prêt à apporter une aide d'urgence aux populations sur place" Même réaction de la part du chancelier allemand Olaf Scholz. C'est aussi toute l'Union européenne qui a réagi en annonçant l'envoi de secours en Turquie.

Le Turquie se trouve dans une zone sismique les plus actives du monde mais le tremblement de terre de ce 6 février est l'un des plus forts enregistrés ces dernières années et il pourrait être un des plus meurtriers. Ce séisme est le plus important enregistré depuis celui du 17 août 1999 qui avait causé la mort de 17 000 personnes.