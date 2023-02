Séisme en Turquie : le bilan grimpe, les sauvetages difficiles et moins nombreux

SEISME TURQUIE. Le séisme en Turquie et en Syrie a fait plus de 21 000 morts selon le dernier bilan officiel du 10 février. Les opérations de secours se poursuivent mais les sauvetages sont plus difficiles et plus rares.

Le séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie le lundi 6 février a été un des plus dévastateurs des deux dernières décennies. Le 10 février, cinq jours après les tremblement de terre, le bilan humain continue de s'alourdir avec plus de 21 700 morts dénombrés dans les deux pays. Ce chiffre peut encore évoluer, plus que le nombre de victimes blessées ou ensevelies mais sauvées. Plus de 60 000 personnes ont été secourues mais quatre jours après le séisme en Turquie la probabilité de retrouver d'autres survivants s'amenuise. La faute au manque d'eau, parfois au manque d'air dans les poches de survie sous les décombres, mais aussi aux nombreuses répliques et au froid glacial qui règne en dans le sud-est de la Turquie à cette période de l'année. Des sauvetages miraculeux de plusieurs personnes coincées pendant plusieurs heures ou jours, dont des enfants et parfois des nouveau-nés, ont tout de même marqué les esprits.

Les secouristes turques et syriens, rejoints dès le 7 février par des équipes de sauveteurs internationales et des aides humanitaires, poursuivent leurs opérations malgré les difficultés. En Syrie, où l'intervention des secouristes a tardé, les premiers convois d'aides humanitaires sont arrivés sur place le 9 février. Les autorités pourraient bientôt décider la fin des interventions au profit des opérations des déblayages des milliers de tonnes de gravats.

Les grondements de la Terre ont fait d'immenses dégâts en Turquie mais aussi en Syrie. Selon le dernier bilan officiel rendu le vendredi 10 février, plus de 21 700 personnes sont décédées à cause des séismes dont 18 342 en Turquie et 3 377 en Syrie. Le nombre de blessés n'a pas été communiqué mais il s'élève au moins à plus de 60 000 personnes. Outre les victimes physiques des tremblements de terre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 23 millions de personnes risques d'être "potentiellement exposées" aux conséquences du séisme en Turquie, "dont environ cinq millions de personnes vulnérables". Le même organisation craint également qu'une crise sanitaire majeure se déclaré après la catastrophe naturelle.

Les dégâts sont aussi matériels avec des plusieurs milliers de bâtiments détruits des deux côtés de la frontière turco-syrienne. Plus de 6 000 immeubles et infrastructures se sont écroulés lors du séisme ou des répliques en Turquie et c'est sans compter les milliers d'autres bâtiments fissurés qui menacent de s'effondrer à leur tour. Les autorités envisagent par endroit de procéder à la destruction volontaire des immeubles pour éviter de faire de nouvelles victimes.

La Turquie a, dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre, pris des dispositions de sécurité et mobilisé tous ses secouristes, près de 25 000 selon l'Afad, l'organisme officiel chargé de la sécurité. Le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu a également déclenché une alerte de niveau quatre qui implique un appel à l'aide internationale. La Syrie a suivi cet exemple quelques heures plus tard.

Près d'une cinquantaine de pays s'est manifestée face à l'urgence en Turquie et en Syrie. La première réponse a été l'envoi d'équipes de secouristes professionnels ou bénévoles. L'union européenne a été la première à fournir une aide humanitaire avant que plusieurs nations européennes suivent cet exemple. Outre l'Europe et les Etats-Unis, l'Ukraine et la Russie, en guerre, ont proposé l'envoi de toute l'"aide nécessaire". De même que la Chine via l'agence chinoise d'aide aux étrangers, l'Inde, l'Iran ou l'Azerbaïdjan. En Israël, le premier ministre Benjamin Nétanyahou a "ordonné à toutes les autorités de se préparer immédiatement à fournir une assistance médicale et des secours" et a "approuvé" l'envoi d'aide à la Syrie, pays ennemi.

Après l'envoi de secouristes, ce sont des fonds financiers qui sont débloqués pour venir en aide au deux pays touchés par le séisme. Washington a débloqué 85 millions à destination de la Turquie et de la Syrie. La France a, quant à elle, prévu de fournir 12 millions d'euros d'aides en urgence et Londres a débloqué 4,3 millions d'euros pour aider l'intervention des Casques bleus.

Séismes en Turquie © AFP - Source AFP

Le premier séisme en Turquie, celui de magnitude 7,8 est survenu dans le district de Pazarcik, dans le sud-est de la Turquie, situé à une soixantaine de kilomètres avec la frontière syrienne et à 17,9 kilomètres de profondeur selon l'l'institut américain de géophysique (USGS). La force du séisme a toutefois été ressentie jusque dans les pays voisins comme la Jordanie, le Liban ou encore Chypre.

Quelques heures plus tard, le second tremblement de terre s'est déclenché à une centaine de kilomètres de l'épicentre du premier. Avec une magnitude de 7,5, le séisme a secoué une large part de l'Anatolie : d'Ankara et Diyarbakır, villes éloignées de 670 kilomètres d'est en ouest, et de Malatya à Adana séparées de 300 kilomètres du nord au sud.