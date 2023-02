Séisme en Turquie : plus de 5 000 morts au bilan provisoire, les images du drame

SEISME TURQUIE. Plusieurs séismes ont secoué la Turquie et la Syrie entre le 6 et le 7 février. Les tremblements de terre ont fait au moins 5 000 morts et plus de 20 000 blessés selon le bilan provisoire.

La terre a tremblé en Turquie avec une force rarement observée. Plusieurs séismes ont secoué la région de l'Anatolie le lundi 6 février, cela a commencé en pleine nuit à 4h17 (2h17 heure française) avec un tremblement de terre de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. Ont suivi des centaines de répliques mais surtout deux autres séismes : un d'une puissance de 7,5 à la mi-journée et un dernier de magnitude 5,6 très tôt dans la matinée du mardi 7 février.

Les grondements de la Terre ont fait d'immenses dégâts en Turquie mais aussi en Syrie. Plus de 24 heures après le premier séisme, le bilan humain est toujours provisoire mais affiche déjà plus de 5 000 morts selon les autorités. Le vice-président turc Fuat Oktay a dénombré 3 419 décès en Turquie en plus de 1 602 personnes mortes retrouvées en Syrie. Le nombre de blessés, lui aussi provisoire, est estimé à plus de 20 500 sur les terres turques et à plus de 3 500 de l'autre côté de la frontière. Ces chiffres sont encore susceptibles de grimper car sur place les opérations de sauvetage sont toujours en cours pour tenter de secourir les victimes ensevelies sous les gravats. Des sauvetages qui sont compliqués par le froid glacial et les conditions météorologiques mais aussi parce que la zone touchée par le séisme s'étend sur des centaines de kilomètres.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne partage pas de nouvelles réjouissantes et estime que le nombre de morts pourrait être être "huit fois plus élevés que les nombres initiaux" selon Catherine Smallwood, responsable des situations d'urgence du bureau européen de l'OMS, soit atteindre le cap des 20 000 morts.

Les images saisissantes des séismes en Turquie

En Turquie, les habitants qui ont assisté au séisme ont confié dans des témoignages avoir eu l'impression de vivre une "apocalypse". Un sentiment qui se traduit dans les images de l'événement, des dégâts causés mais aussi des victimes démunies. Des vidéos montrent aussi la violence avec laquelle les bâtiments se sont effondrés faisant des morts et des blessés sur leur passage.

Immeubles effondrés et victimes ensevelies, les secouristes à l'œuvre

Les séismes à répétition en Turquie ont détruit des milliers d'immeubles et d'infrastructures, rien que dans les grandes villes turques les autorités comptent plus de 6 000 bâtiments effondrés. Un chiffre qui ne compte pas tous les autres édifices fragilisés et prêts à tomber. Certains immeubles présentent des fissures qui s'apparentent à des fractures. Plus que les dégâts matériels se sont les victimes retenues sous les décombres qui inquiètent. Par endroit, les secours estiment à 200 le nombre de personnes ensevelies qui se signalent par des cris. Selon l'organisation turque en charge de la gestion des catastrophes et des situations d'urgence, l'AFAD, 24 400 personnes sont mobilisées pour participer aux opérations de sauvetage. Ces secouristes professionnels et volontaires doivent être rejoints ce mardi 7 février par les équipes internationales envoyées par différentes nations.

Quel est le bilan des séismes en Turquie ?

C'est un bilan dramatique qui peut encore enfler. Les séismes en Turquie ont déjà fait plus de 5 000 morts (3 419 en Turquie et 1 602 en Syrie) et plus de 23 000 blessés. Heure après heure, le bilan évolue et à tendance à s'alourdir au fur et à mesure que les sauveteurs retrouvent des victimes dans les décombres.

Outre les victimes physiques des séismes, l'OMS estime que 23 millions de personnes pourraient être affectées par les conséquences du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. "Les cartes des événements montrent que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables", a déclaré Adelheid Marschang, une responsable de l'OMS le mardi 7 février.

Quelle est l'aide internationale après le séisme en Turquie ?

La Turquie a, dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre, pris des dispositions de sécurité et mobilisé tous ses secouristes. Le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu est allé jusqu'à déclencher une alerte de niveau quatre qui implique un appel à l'aide internationale. Un appel entendu par des dizaines de pays et l'Union européenne qui a, la première, annoncé l'envoi d'équipes de sauveteurs, une position partagée dans la foulée par toutes ou presque les nations européennes. En France, le président Emmanuel Macron a promis l'envoi d'une "aide d'urgence aux populations" et plus d'une centaine de secouristes doivent arriver en Turquie le 7 février. Des troupes bénévoles des Pompiers de l'urgence internationale font aussi le voyage.

Outre l'Europe, l'Ukraine et la Russie, en guerre, ont proposé l'envoi de toute l'"aide nécessaire". De même que la Chine via l'agence chinoise d'aide aux étrangers, l'Inde, l'Iran ou l'Azerbaïdjan. En Israël, le premier ministre Benjamin Nétanyahou a "ordonné à toutes les autorités de se préparer immédiatement à fournir une assistance médicale et des secours" et a "approuvé" l'envoi d'aide à la Syrie, pays ennemi.

Séismes en Turquie © AFP - Source AFP

Le premier séisme en Turquie, celui de magnitude 7,8 est survenu dans le district de Pazarcik, dans le sud-est de la Turquie, situé à une soixantaine de kilomètres avec la frontière syrienne et à 17,9 kilomètres de profondeur selon l'l'institut américain de géophysique (USGS). La force du séisme a toutefois été ressentie jusque dans les pays voisins comme la Jordanie, le Liban ou encore Chypre.

Quelques heures plus tard, le second tremblement de terre s'est déclenché à une centaine de kilomètres de l'épicentre du premier. Avec une magnitude de 7,5, le séisme a secoué une large part de l'Anatolie : d'Ankara et Diyarbakır, villes éloignées de 670 kilomètres d'est en ouest, et de Malatya à Adana séparées de 300 kilomètres du nord au sud.