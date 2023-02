Quelles élections auraient été influencées par Team Jorge ?

Une enquête internationale a mis au jour l'existence d'une obscure entreprise basée en Israël soupçonnée d'avoir influencé des élections par des campagnes de désinformation. Quels scrutins sont concernés ? Et de quelle manière ?

33 élections à travers le monde ont-elles été influencées par un homme, son armée de technologie et les milliers de faux comptes numériques qu'il a créés ? C'est ce que suggère une enquête menée par le consortium international de journalistes Forbidden Stories, auxquels contribuent Le Monde et Radio France. Plusieurs articles publiés ce mercredi 15 février 2023 ont révélé l'existence d'une société basée en Israël surnommée "Team Jorge" qui affirme avoir procédé à des ingérences dans des campagnes électorales. "Nous sommes intervenus dans 33 campagnes électorales au niveau présidentiel. Les deux-tiers d'entre elles en Afrique anglophone et francophone. 27 ont été un succès", s'est vanté un des membres de l'entreprise auprès des journalistes.

Les éléments recueillis par les journalistes d'investigation qui ont travaillé sur ce dossier ont permis de mettre au jour au moins quatre scrutins lors desquels Team Jorge aurait eu une influence en près de dix ans. Au moins un en Europe et trois en Afrique ont été formellement identifiés, même si l'impact réel de cette entreprise n'a pu être mesuré, ni les possibles agissements détaillés.

Référendum sur l'indépendance de la Catalogne en 2014

Depuis le début des années 2000, la Catalogne -région d'Espagne- connait une nouvelle poussée indépendantiste. Entre 2006 et 2017, quatre référendums ont été organisés afin de consulter la population sur l'avenir de la riche province qui cherche à devenir totalement autonome. Le 9 novembre 2014, un vote sur l'avenir politique de la communauté est organisé. Légalement, le scrutin n'est pas reconnu par le Tribunal constitutionnel, qui le déclare nul, considérant que le président catalan ne peut convoquer aux urnes ses administrés pour une telle décision, le pouvoir central de Madrid étant lui seul compétent pour trancher. Malgré tout, le vote est organisé et 2,3 millions de personnes (sur 7,5 millions de votants) y prennent part, se déclarant à 80% pour que la Catalogne devienne un état indépendant.

Neuf ans plus tard, Radio France révèle que Team Jorge serait intervenu dans cette élection. A quel niveau ? Un "sabotage" est évoqué, sans être étayé. Le terme est employé car utilisé par l'entreprise dans une vidéo de présentation de ses actions à de potentiels clients. Dans ce document visionné par des journalistes du consortium, Team Jorge s'enorgueillit "d'avoir aussi participé au sabotage de plusieurs scrutins" mais n'a pas détaillé les actions mises en place. La parution de nouveaux articles dans les jours à venir, notamment sur le site d'El Païs, principal journal espagnol, permettra-t-il d'en apprendre davantage ?

Election présidentielle au Nigéria en 2015

Parmi les campagnes électorales dans lesquelles Team Jorge aurait été impliqué, figure celle au Nigéria en 2015. A l'époque, le président sortant, Goodluck Jonathan, est candidat à sa réélection. En poste depuis 2010, il affronte le même adversaire que lors de sa première victoire : Muhammadu Buhari. Lors de cette campagne, Team Jorge aurait joué un rôle comme l'ont confirmé des membres de l'entreprise au Monde. Le journal anglais The Guardian -qui a également participé à l'enquête- abonde en ce sens, affirmant que "des documents divulgués au Guardian confirment que l'équipe Jorge a été impliquée dans les élections de 2015 au Nigeria."

Mais quelles missions ont été effectuées ? Le mystère reste entier. L'enquête s'orientait vers les vols d'emails envoyés par des opposants de Goodluck Jonathan mais il a été affirmé aux journalistes que "les actions n'étaient pas liées à un piratage de messageries d'opposants." Le soutien au président sortant ne s'est pas avéré payant puisque Goodluck Jonathan a perdu, ne recueillant que 31,98% des suffrages, contre 58,89% pour son opposant le 16 avril 2015, après un décalage d'une semaine du scrutin.

Election présidentielle au Sénégal en 2019

Comme au Nigéria, Team Jorge s'est engagé dans la campagne présidentielle du Sénégal, en faveur du président sortant, Macky Sall, rapporte Le Monde. Elu en 2012 pour un mandat de sept ans, il entendait conserver son fauteuil. La société israélienne l'a alors aidé à battre ses deux adversaires, même si rien ne permet d'affirmer avec certitude que le président-candidat était au courant. The Guardian explique que "l'équipe a été impliquée dans la diffusion de la désinformation", à l'aide de robots numériques.

Quelle fut l'influence réelle de Team Jorge dans la campagne ? Impossible de le déterminer. Cependant, Macky Sall a été réélu pour un mandat de cinq ans (la durée avait été revue à la baisse) en recueillant 58,26% des suffrages exprimés.

Election présidentielle au Kenya en 2022

L'action de Team Jorge se poursuit encore aujourd'hui. Dernièrement, c'est dans la campagne présidentielle du Kenya que la société serait intervenue. Lors d'une rencontre avec des journalises du consortium (lesquels étaient sous couverture), Tal Hanan, le patron de Team Jorge, a confié le 25 juillet : "Donc, juste pour vous donner un exemple, c'est dans l'actualité ces derniers jours, nous sommes maintenant impliqués dans une élections et en Afrique." Le vote au Kenya était organisé le 9 août.

Ce scrutin voyait principalement s'affronter Raila Odinga, candidat soutenu par le président sortant, et William Ruto, ex-proche du président sortant avant qu'une brouille ne le pousse à se lancer dans la course à la fonction suprême. The Guardian affirme que, lors de cette campagne, Team Jorge a piraté au moins trois conseillers politiques de William Ruto, par un procédé montré en direct aux journalises sous couverture, en guise de démonstration. La société serait parvenue à infiltrer une boîte Gmail et deux comptes Télégram. De quoi permettre à Team Jorge d'envoyer des messages au nom de la personne sans que cette dernière ne le sache. Et donc "semer la confusion" comme l'affirme Tal Hanan car "le plus important est de mettre des bâtons entre les bonnes personnes."

Toutefois, les détails des actions menées par ces procédés (et/ou d'autres) n'ont pas été divulgués par le patron de Team Jorge. Cependant, l'opération de déstabilisation de William Ruto a échoué puisque le candidat a finalement été élu président du Kenya avec à peine 230 000 voix d'avance sur 14,3 millions de votants (50,49% contre 48,45%).

D'autres élections sont-elles concernées ?

En plus de ces quatre scrutins identifiés par les journalistes, la Team Jorge serait intervenue dans une trentaine d'autres. En parlant de participation à des "campagnes au niveau présidentiel", Tal Hanan suggère qu'il travaille principalement pour les pouvoirs en place. Mais pas que. Car selon ses dires auprès des journalistes, relatés par The Guardian, il aurait également accès "aux boîtes de réception de courrier électronique de hauts responsables gouvernementaux ailleurs sur le continent (africain)." Le Monde fait notamment part d'un accès au compte Gmail d'un ministre du Mozambique.