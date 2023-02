Le bilan du séisme en Turquie à l'échelle de la France

SEISME TURQUIE. En Turquie, de violents séismes ont provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes dans le sud du pays. Mais qu'aurait représenté un tel bilan si ces tremblements de terre avaient eu lieu en France ?

40 689. C'est donc le bilan quasi-définitif du terrible séisme qui a frappé la Turquie le 6 février 2023. Deux semaines après un tremblement de terre qui a aussi fait des dégâts en Syrie (plus de 4 000 morts), les recherches ont été stoppées dans le pays. L'espoir de trouver de nouveaux survivants est mince, même si des miracles se sont produits : trois personnes ont notamment été découvertes vivantes le 18 février, sous les décombres. Cependant, ce séisme fut le cinquième le plus meurtrier depuis le début du XXIe siècle, après celui à Haïti en 2010 (316 000 morts), à Sumatra en Indonésie en 2004 (227 899), dans la prince du Sichuan en Chine en 2008 (87 652), et celui au Pakistan en 2005 (76 213).

Que représentent 41 000 morts à l'échelle d'une ville française ?

Des chiffres impressionnants mais parfois difficile à se représenter concrètement. Ainsi, que représenterait un tel bilan en France ? Dans l'Hexagone, seules 183 villes compteraient encore des habitants si autant de décès avaient été recensés sur leur territoire.

Avec notre moteur de recherche, découvrez quelle part de la population de votre commune ou département représente ce tel bilan humain. Pour cela, il suffit d'inscrire le nom de votre municipalité ou de votre département à la place de Paris et d'appuyer sur "Chercher". Attention, il est toutefois nécessaire d'écrire le nom exact de la commune avec la première lettre en majuscule, les accents et tirets.

Comment lire la jauge ?

Une fois le nom de la commune ou du département écrit, et après avoir cliqué sur "Chercher", un pourcentage va apparaître, sous la jauge. Cela représente la part de la population qui serait décédée si 41 000 personnes étaient mortes dans la ville ou le département choisi. La majorité des municipalités dépassent donc les 100%. Pour mieux se rendre compte, 200% équivaut au double de la population actuelle, 1000% à 10 fois la population, 10000% 100 fois etc...

Un séisme sur une superficie équivalente à PACA et l'Auvergne-Rhône-Alpes

Au-delà d'un très lourd bilan humain, c'est toute une partie de la Turquie -mais aussi de la Syrie- qui a ressenti les secousses, d'abord en pleine nuit, puis lors des répliques au cours de la journée. 10 provinces turques ont été touchées par les tremblements de terre, toutes au sud du pays : Kahramanmaras, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana et Hatay. Au total, ce sont 100 576km² de la Turquie qui ont subis le séisme. A l'échelle de l'Europe, cela représente plus que la Hongrie elle seule.

Et à l'échelle de la France ? Si un tel séisme avait frappé l'Hexagone, plusieurs régions auraient été touchées. En transposant la superficie de l'évènement sismique turc aux régions françaises, cela correspond soit à Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes qui, superficies cumulées, font 101 111km² (en rouge foncé sur la carte) ; soit, quasiment, au cumul des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val-de-Loire, dont l'ensemble représente 98 441km² (en rouge clair). En excluant la Corse du calcul, le séisme aurait donc touché 1/5e de la France métropolitaine.

En Turquie, 1% de la population des régions touchées impacté

Cette catastrophe naturelle d'une ampleur exceptionnelle a marqué la Turquie par le lourd bilan humain qu'elle a causé. A l'échelle des dix régions concernées, les près de 40 700 personnes tuées par le séisme représentent 0,34% de la population totale de ces provinces. Selon le recensement de 2013, près de 12 millions de personnes habitent dans les différentes villes de ces régions. En prenant en compte les plus de 100 000 blessés, cela fait 1,25% de la population touchée par les secousses. Mais c'est sans compter l'impact sur la vie de dizaines de milliers d'autres Turcs, alors que plus de 100 000 bâtiments ont été endommagés.

Séisme en turquie : ce qu'il s'est passé

Lundi 6 février 2023, à 4h17 et 36 secondes en Turquie (2h17 en France), un premier tremblement de terre s'est produit au sud du pays, du côté de Gaziantep et Kahramanmaraş, au sud du pays. Les secousses ont duré deux minutes avec une puissance atteignant 7,8 sur l'échelle de Richter. A 13h24 et 49 secondes ( 11h24 en France), un deuxième séisme de magnitude 7,5 a été ressenti à près de 100km au nord-ouest du premier, près d'Ekinözü. Tout au long de la journée, plus de 120 répliques, d'ampleurs différentes, ont été mesurées par les autorités. Si la terre a principalement tremblé en Turquie, le nord de la Syrie, pays frontalier, a également été touché. Le 20 février, un nouveau tremblement de terre a été enregistré à 20h04 (18h04 en France) dans la province de Hatay, déjà lourdement touchée par les premières secousses. 90 répliques ont suivies.

Les grondements de la Terre ont fait d'immenses dégâts en Turquie mais aussi en Syrie. Selon le dernier bilan officiel rendu le dimanche 19 février, plus de 45 000 personnes sont décédées à cause des séismes dont 40 689 en Turquie et environ 5000 en Syrie. Les répliques enregistrés le 20 février ont entraîné la mort de six nouvelles personnes en Turquie, causant par ailleurs 300 blessés. Les premiers tremblements de terre avaient, quant à eux, blessé plus de 100 000 personnes.

Les autorités turques ont également indiqué que 105 000 bâtiments s'étaient effondrés à la suite des séismes du 6 février et que 2,2 millions de personnes avaient fui les régions touchées. Outre les victimes physiques des tremblements de terre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 26 millions de personnes risques d'être "potentiellement exposées" aux conséquences du séisme en Turquie, "dont environ cinq millions de personnes vulnérables". Le même organisation craint également qu'une crise sanitaire majeure se déclaré après la catastrophe naturelle.

Le premier séisme en Turquie, celui de magnitude 7,8 est survenu dans le district de Pazarcik, dans le sud-est de la Turquie, situé à une soixantaine de kilomètres avec la frontière syrienne et à 17,9 kilomètres de profondeur selon l'l'institut américain de géophysique (USGS). La force du séisme a toutefois été ressentie jusque dans les pays voisins comme la Jordanie, le Liban ou encore Chypre.

Quelques heures plus tard, le second tremblement de terre s'est déclenché à une centaine de kilomètres de l'épicentre du premier. Avec une magnitude de 7,5, le séisme a secoué une large part de l'Anatolie : d'Ankara et Diyarbakır, villes éloignées de 670 kilomètres d'est en ouest, et de Malatya à Adana séparées de 300 kilomètres du nord au sud.