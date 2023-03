Accident de train en Grèce : les images de la collision, que s'est-il passé ?

Un grave accident de train s'est produit en Grèce, dans la nuit de mardi à mercredi. Ce 1er mars 2023, le bilan fait état d'au moins 32 morts. Les images sont impressionnantes.

Les images sont glaçantes. Deux trains lancés à pleine vitesse sont entrés en collision, face à face, en Grèce, mardi 28 février 2023, près de Larissa, au centre du pays. Ce mercredi, le dernier bilan actualisé des autorités fait état d'au moins 32 morts et 85 blessés, dont 53 ont été emnenés à l'hôpital. Il s'agit d'un train de passagers et d'un train de marchandises, lesquels se sont retrouvés sur les mêmes rails, circulant dans des directions opposées, sans qu'aucune explication n'ait pu, à cette heure, être donnée. "Les deux premiers wagons ont été réduits en bouillie, et le wagon du dessus était le restaurant du train. Toute cette masse amorphe est comme de la ferraille", a expliqué le gouverneur régional de Thessalie, Kostas Agorastos, relayé par les médias grecs.

Le train de passagers reliait la capitale, Athènes, à Thessalonique, deuxième plus grande ville du pays. Le train de marchandises, lui, effectuait le même trajet, dans l'autre sens. Il s'agit du pire accident ferroviaire que la Grèce n'ait jamais connu. "Si cela s'était produit une minute plus tard, la collision se serait produite à l'intérieur du tunnel de Tempe, puis nous aurions eu une explosion et peut-être même un effondrement du tunnel, a ajouté Kostas Agorastos. Le Département de la circulation de Larissa a lancé une enquête sur cet accident.