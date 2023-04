Des scientifiques ont analysé l'ADN des chiens de Tchernobyl et ont trouvé une évolution rapide

Une nouvelle étude a analysé l'ADN de 302 chiens errants vivant près de la centrale, les a comparés à d'autres vivant à 16 km de là et a trouvé des différences remarquables.

Depuis des décennies, les scientifiques étudient les animaux vivant près de la centrale nucléaire de Tchernobyl pour comprendre comment les niveaux élevés de radiation affectent leur santé, leur croissance et leur évolution.

Bien que l'étude ne prouve pas que les radiations sont la cause de ces différences, les données fournissent une première étape importante pour analyser ces populations irradiées et comprendre comment elles se comparent aux chiens vivant ailleurs.

Le 26 avril 1986, le réacteur nucléaire de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine - alors partie de l'Union soviétique - a explosé, envoyant un énorme panache de radiation dans le ciel. Près de quatre décennies plus tard, la centrale de Tchernobyl et de nombreuses parties de la zone environnante restent inhabitée - du moins par les humains.

En l'absence d'humanité, des animaux de toutes sortes ont prospéré. Parmi la faune résistante aux radiations, on trouve des milliers de chiens errants, dont beaucoup sont les descendants des animaux de compagnie abandonnés lors de l'évacuation rapide de la zone il y a tant d'années. Alors que la plus grande catastrophe nucléaire du monde approche de son 40e anniversaire, les biologistes étudient de plus près les animaux de la zone d'exclusion de Tchernobyl (ZET), qui a la taille du parc national de Yosemite, et cherchent à comprendre comment des décennies d'exposition aux radiations ont pu modifier le génome des animaux et, peut-être, accélérer l'évolution.

Des scientifiques de l'Université de Caroline du Sud et du National Human Genome Research Institute ont commencé à examiner l'ADN de 302 chiens errants trouvés dans ou autour de la ZET pour mieux comprendre comment les radiations ont pu modifier leurs génomes. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Science Advances plus tôt ce mois-ci.

" Ont-ils des mutations qu'ils ont acquises et qui leur permettent de vivre et de se reproduire avec succès dans cette région ? ", a demandé Elaine Ostrander, co-auteure et experte en génomique canine au National Human Genome Research Institute, au New York Times. " Quels défis doivent-ils relever et comment ont-ils réussi à s'adapter génétiquement ? "

L'idée que les radiations puissent accélérer l'évolution naturelle n'est pas nouvelle. L'irradiation volontaire de graines dans l'espace pour induire des mutations avantageuses, par exemple, est désormais une méthode éprouvée pour développer des cultures adaptées à un monde en réchauffement.

Les scientifiques ont analysé pendant des années certains animaux vivant dans la ZET, y compris des bactéries, des rongeurs et même des oiseaux. Une étude de 2016 a révélé que les grenouilles arboricoles orientales (Hyla orientalis), généralement de couleur verte, étaient plus souvent noires dans la ZET. Les biologistes pensent que les grenouilles ont connu une mutation bénéfique dans la mélanine - pigments responsables de la couleur de la peau - qui a aidé à ioniser les radiations environnantes.

Cela a fait réfléchir les scientifiques : pourrait-il se passer quelque chose de similaire chez les chiens sauvages de Tchernobyl ?

Cette nouvelle étude a révélé que les chiens errants vivant près de la centrale nucléaire de Tchernobyl présentaient des différences génétiques distinctes par rapport aux chiens vivant seulement à environ 16 km de là, dans la ville de Tchernobyl. Bien que cela puisse sembler suggérer fortement que ces chiens ont subi une sorte de mutation rapide ou d'évolution due à l'exposition aux radiations, cette étude n'est qu'une première étape pour prouver cette hypothèse. Un scientifique de l'environnement, s'adressant à Science News, dit que ces études peuvent être délicates, principalement parce que distinguer les mutations induites par les radiations d'autres effets, comme la consanguinité, est incroyablement difficile.

Cependant, cette étude fournit un modèle pour des recherches plus approfondies sur les effets des radiations sur les mammifères de taille plus importante, car l'ADN des chiens errants de la centrale de Tchernobyl et de la ville voisine de Tchernobyl peut être comparé à celui des chiens vivant dans des zones non irradiées. Malgré l'absence actuelle de conclusions solides, l'étude montre une fois de plus qu'une zone qui, en toute logique, devrait être un désert, est devenue une opportunité scientifique inégalée pour comprendre les radiations et leur impact sur l'évolution naturelle.